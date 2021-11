Terraformation : des chercheurs veulent créer un champ magnétique artificiel

Nous le savons tous, la planète bleue est de plus en plus en danger chaque jour. Et avec elle, les êtres vivants sur cette Terre. Depuis déjà un bon moment, beaucoup de scientifiques recherchent une autre planète pouvant accueillir notre population.

Pour certains, Mars serait idéale. Cependant, à ce jour, celle-ci n’est pas encore habitable. Des scientifiques proposent donc de remettre en route le champ magnétique de Mars afin de la rendre vivable pour notre espèce.

Pourquoi nous ne pouvons pas habiter sur Mars ?

Afin de pouvoir rendre une planète habitable pour nous, les humains, il faut que celle-ci soit dotée d’un champ magnétique puissant. Grâce au champ magnétique, la planète sera hermétique afin de filtrer tous rayonnements mortels pour les humains.

L’une des raisons pour laquelle nous pouvons vivre sur Terre est justement la présence de ce champ. Le problème étant que Mars ne possède pas un champ magnétique assez puissant pour protéger une population humaine. En effet, sur cette planète, les conditions atmosphériques peuvent s’avérer mortelles pour nous.

De plus, la pression atmosphérique de la planète rouge est beaucoup trop faible; tout humain explorant la planète sans combinaison intégrale se verrait mourir instantanément. Difficile d’imaginer une société où des combinaisons pressurisées font partie de notre rituel matinal quotidien.

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir comment générer un champ magnétique assez puissant pour protéger les humains vivant sur Mars. Selon certains scientifiques, la force nécessaire serait semblable à celle d’un aimant de réfrigérateur ordinaire. Mais le problème est qu’il faudrait générer cette force sur une planète entière. C’est là que les choses se corsent.

Comment parvenir à exercer cette force sur toute une planète ?

Parvenir à générer un champ magnétique assez puissant semble difficile mais pas impossible. Certains scientifiquesenvisagent plusieurs options pour y parvenir. L’une d’elles serait de redémarrer le noyau de fer de Mars; la suivante est de créer une boucle solide continue ou une boucle d’aimants à semi-conducteurs. Quant à la dernière option, il s’agirait d’utiliser une chaîne de sources couplées avec un faisceau contrôlé, ou un tore de plasma.

Chacune de ces options proposées présentent des avantages ainsi que des inconvénients. Cependant, selon les scientifiques, l’option la moins envisageable est le redémarrage du noyau de fer de Mars. L’option la plus envisageable serait de créer un tore de plasma. En effet, celui-ci offrirait une protection optimale sans pour autant abîmer les satellites de Mars. Celle-ci a même déjà fait ses preuves autour de Jupiter.

Néanmoins, créer un champ magnétique autour de la planète rouge nécessiterait une consommation d’énergie énorme, équivalente à la totalité des consommations d’énergie de tous les humains sur Terre en 2020! Le minimum d’énergie nécessaire à la création de ce champ magnétique représente environ 10¹⁷ joules. La seule solution pour produire autant d’énergie serait d’utiliser des réacteurs à fission nucléaire. Rendre la planète Mars habitable ne serait donc pas impossible, mais cela prendra beaucoup de temps et beaucoup d’énergie !