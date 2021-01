WASP-107 b : cette étonnante exoplanète à une densité aussi faible qu’une « barbe à papa » !

Bien que cette planète géante ait une taille similaire à Jupiter, elle ne présente qu’une très faible densité, à l’instar de la barbe à papa ! Pour démêler ce mystère, des chercheurs de l’Institut de recherche sur les exoplanètes, de l’Université de Montréal ont mené une étude portant, dans un premier temps, sur la masse de WASP-107b et, dans un second temps, sur sa composition.

Une exoplanète 10 fois moins lourde que Jupiter

Pour information, les scientifiques ont découvert l’existence de l’exoplanète WASP-107b en 2017. Elle serait située à quelques 212 années-lumière de la Terre et se trouverait dans la constellation de la Vierge. Les astrophysiciens surnomment d’ailleurs cette planète, la planète barbe à papa, nous rapporte TNW. Elle orbite à grande proximité de son étoile et elle en fait le tour en moins de six jours.

Le cœur de WASP-107b ne pèserait au maximum que trois fois le poids de la Terre

Pour découvrir la masse de WASP-107b, les scientifiques ont eu recours. A partir des données de l’Observatoire W. M. Keck à Hawaï , les scientifiques ont ainsi observé le mouvement d’oscillation que l’exoplanète imprime à son étoile par l’attraction gravitationnelle qu’elle exerce sur elle. Les scientifiques ont ainsi découvert que l’exoplanète est environ

Pour ce qui est de la structure interne de WASP-107b, les scientifiques ont fait savoir dans The Astronomical Journal qu’avec une densité aussi faible, le cœur de cette planète ne pèserait au maximum que quatre fois la masse de la Terre. Bien que cela pourrait nous paraître énorme, les scientifiques affirment que c’est très peu et que cela va à l’encontre de toutes les croyances scientifiques relatives à la formation des planètes géantes.

Pour les scientifiques, ce phénomène est possible car WASP-107b s’est probablement formé loin de son étoile, à un endroit où la température du gaz est plus froide et a permis à l’exoplanète une accrétion accélérée. Ce ne serait qu’ensuite qu’elle se serait déplacée vers sa position actuelle grâce à des interactions gravitationnelles avec d’autres planètes, par exemple. Néanmoins, le cas particulier de cette exoplanète démontre aux scientifiques que le système planétaire n’a pas encore dévoilé tous ses mystères.