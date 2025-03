La saison 2 de la série Netflix « Le Problème à 3 Corps » se dévoile un peu plus

Si vous êtes fan de la série Netflix « Le Problème à 3 Corps », vous connaissez sûrement Auggie Salazar, la scientifique réputée et membre fondatrice des « Cinq d’Oxford ». L’actrice qui incarne son personnage, Eiza González, aurait fait part de son ressenti sur la seconde saison à Screen Rant, l’un des sites d’actualités sur le divertissement les plus connus aux États-Unis. Elle était présente lors de la conférence SXSW, un événement annuel organisé à Austin, pour discuter de son film d’horreur « Ash » et aurait parlé de son enthousiasme pour la saison 2. D’après elle, cette suite plongerait les téléspectateurs dans les événements de « La Forêt sombre », le deuxième tome de la célèbre trilogie de Liu Cixin. Elle aurait également laissé entendre qu’ils seront bientôt de retour à l’écran. Très, très bientôt !

L’actrice très enthousiaste à l’idée de voir le deuxième tome porté à l’écran

Eiza González se dit être très enthousiaste à l’idée de voir « La Forêt sombre » porté à l’écran car c’est, selon elle, son livre préféré. « Je suis très excitée […] Je déteste dire ça parce que je pense que chaque partie de la trilogie est importante », a-t-elle confié à Screen Rant. Les showrunners David Benioff, D. B. Weiss et Alexander Woo seraient du même avis. D’après l’actrice, ils pensent que la suite est la partie de la plus juteuse de l’histoire. Lorsqu’ils parlaient des livres, ils lui auraient dit : « Nous devons juste passer à travers la première saison pour arriver à la partie vraiment juteuse de l’histoire et où elle va ». Très confiante sur la deuxième saison, Eiza González a également ajouté qu’elle attend avec impatience les scripts. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le roman SF de Liu Cixin est composé de trois tomes, à savoir Le Problème à trois corps, La Forêt sombre et La Mort immortelle.

Une suite avec des intrigues profondes et des effets visuels spectaculaires

Si l’on s’en tient à la fin de la première saison, l’adaptation de « La Forêt sombre » plongerait directement dans le conflit intergalactique. Les showrunners mettront probablement en avant de nombreux concepts d’un autre monde que la saison 1 n’a fait qu’évoquer, de la préservation cryogénique à la guerre à venir avec les San-Ti et leurs forces spatiales. Il est très probable qu’il y ait des intrigues beaucoup plus profondes et des effets visuels encore plus spectaculaires. Ce qui nous amène à penser que la période de post-production de la saison 2 prendrait plus de temps, afin de capturer toute l’ampleur des événements du roman.

La production au plus tard cette année ?

Eiza González aurait dévoilé à Screen Rant que la saison 2 entrerait en production au plus tard cette année. Elle a également ajouté qu’elle et les showrunners sont impatients de traduire son intrigue à l’écran, après la mise en place de la saison 1. Cette suite promet d’être magistrale et haletante, Netflix s’étant engagé à adapter correctement les livres. Notons que le deuxième tome, « La Forêt sombre », est axé sur le programme « Colmateur », qui consiste à faire appel à quatre individus pour mettre en place des stratégies secrètes afin de contrer l’arrivée de la flotte trisolarienne.

Les caméras devraient donc commencer à tourner cette année et nous ne devrions pas tarder à avoir un aperçu du prochain chapitre de la série « Le Problème à 3 Corps ». Pour Eiza González, cette suite sera unique et nous ne pouvons que l’espérer. Plus d’informations sur screenrant.com. Avez-vous vu la première saison de cette série de SF ? Où peut être sa version chinoise ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .