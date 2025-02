Le tournage d’un spin-off de la série Le Problème à trois corps (Da Shi) avant la saison 2 ?

Nous sommes nombreux à attendre la sortie de la saison 2 de la série « Le Problème à 3 corps », l’adaptation Netflix du célèbre roman de Liu Cixin. Du côté de la Chine, c’est la mini-série dérivée de l’adaptation Tencent Video, « Three Body », qui est très attendue. Le tournage du premier spin-off de cette mini-série, qui au passage est intitulée « Three Body : Da Shi », a débuté en septembre 2024. Sa production est donc « peut-être » terminée et, actuellement, elle est probablement en cours de post-production. Il ne reste plus qu’à attendre la date de première sortie, qui devrait avoir lieu au plus tard cette année ou début 2026. Après le succès de la version chinoise du « Le Problème à 3 corps », celle-ci va-t-elle aussi séduire le public ? L’avenir nous le dira ! En tout cas, cette mini-série centrée sur le personnage de Shi Qiang, que l’on appelle également Da Shi ou Big Shi, a l’air d’être très prometteur.

Une mini-série originale de douze épisodes

« Three Body : Da Shi » serait composée de douze épisodes, destinées à combler le fossé entre la série « Three Body » et l’adaptation du deuxième tome, The Dark Forest. Et comme le titre l’indique, le personnage principal n’est nul autre que Shi Qiang, le commissaire de police très apprécié du public pour son franc-parler et sa perspicacité. Non-conformiste, fumeur invétéré, honnête et efficace, ce superflic, que la plupart des téléspectateurs trouvent particulièrement amusant, est l’un des préférés des fans de la série en Chine. Il est connu pour son esprit rusé et débrouillard, mais aussi pour sa petite touche d’humour. Le célèbre acteur chinois Yu Hewei serait, une fois de plus, dans la peau de Shi Qiang, qui jouera bien entendu un rôle majeur dans cette nouvelle mini-série.

Shi Qiang et Wang Miao au centre du scénario

L’histoire se déroulerait après « Three Body » qui, nous le rappelons encore, est l’adaptation chinoise de « Le Problème à 3 corps ». Dans cette mini-série, après l’opération Guzheng, Shi Qiang et Wang Miao vont réunir à nouveau leurs forces pour mener une enquête sur le vol de nanomatériaux que ce dernier a développé. Ils découvrent une autre organisation mystérieuse qui a mis en place une conspiration afin de détruire l’unité de l’humanité et affaiblir les capacités défensives de la Terre pour ouvrir la voie à la prochaine invasion extraterrestre. Tous les deux ont des approches différentes dans leur quête de vérité, mais ont dû laisser de côté leur désaccord pour trouver un moyen de combattre cette nouvelle menace. Shi Qiang serait atteint de leucémie, après avoir tiré sur une bombe nucléaire pour l’empêcher d’exploser et a été irradié.

Une sortie attendue cette année

Comme susmentionné, la date de première sortie est attendue cette année ou, du moins, début 2026. À noter que pour obtenir une date pour sa diffusion, « Three Body : Da Shi » doit encore être examiné pour une licence. Les Chinois doivent donc encore patienter pour connaître la sortie de cette mini-série réalisée par Yang Lei. En attendant, « Three Body » est disponible gratuitement sur YouTube, Prime Video et Peacock TV.

Si vous ne l'avez pas encore vu, cette adaptation chinoise de « Le Problème à 3 corps » serait plus fidèle au livre de Liu Cixin et est beaucoup longue que celle de Netflix. Elle compte 30 épisodes de 40 minutes chacun, nous en avons parlé dans cet article et est disponible gratuitement sur YouTube.