Amazon bannit 600 vendeurs pour faux-avis ! Mais au fait c’est quoi un faux-avis ?

Peut-être êtes-vous un fervent client du géant Amazon et avez pour habitude de laisser un commentaire sur vos achats. Et si c’est le cas, vous avez aussi peut-être été contacté par des vendeurs chinois pour la plupart qui vous proposent des produits en échange d’avis et de 5 étoiles…

La pratique est très courante et tentante… Vous achetez un produit, vous laisser l’avis et le vendeur vous rembourse via Paypal! Ce qui, en définitive revient à vous offrir le produit ! Cependant, le règlement d’Amazon interdit bien entendu ce genre de pratiques qu’ils qualifient de trafics de faux avis…

Si le client ne prend pas d’énormes risques à jouer à ce petit jeu, ce n’est pas le cas pour les vendeurs identifiés… Amazon vient de bannir 600 boutiques chinoises pour trafic de faux avis ! On vous explique tout !

Mais au fait, c’est quoi un « faux avis » ?

Concrètement si vous achetez un ordinateur, et que vous laissez un avis sur le produit uniquement parce que vous l’avez souhaité tout va bien… Et libre à vous de mettre une seule étoile, ou de dire que le produit ne vous convient pas, qu’il est trop lent ou autres…

Mais si l’on vous rémunère pour déposer un avis, cela devient un avis truqué…. D’ailleurs les vendeurs chinois qui pratiquaient ces faux-avis, étaient très explicites : 5 étoiles et un avis favorable évidemment.

Cette pratique leur permettait de rester classer dans les meilleures ventes sur le site et donc d’engranger de nouvelles ventes ! Un produit avec 250 avis laissés à des dates proches et tous avec cinq étoiles pouvait vous mettre la puce à l’oreille ! En Mai dernier, de grosses marques comme Aukey ou Mpow avaient subi le même sort que les 600 nouveaux vendeurs bannis et plus de 3000 comptes vendeurs ! Il va falloir chercher un peu plus pour trouver certains produits !

Tolérance Zéro pour les vendeurs

Selon un article paru dans le South China Morning Post, ce sont donc 600 marques chinoises et plus de 3000 comptes vendeurs qui ont été bannis de la plateforme ! Pour Amazon, ces faux-avis sont un véritable fléau car ils encensent des produits parfois de piètre qualité… Mais aucun acheteur n’osera descendre le produit en flèche si celui-ci lui est offert… D’ailleurs les vendeurs ne remboursent qu’après publication et validation de l’avis… Ce qui, évidemment laisse peu de place au mauvais avis !

Cette pratique est interdite depuis 2016, et voici ce que l’on peut lire dans le règlement :

Création, modification ou publication de contenu en échange d’une compensation de quelque nature que ce soit (y compris les produits gratuits ou à prix réduit) ou pour le compte de tiers.

Offre ou demande de compensation (y compris des produits gratuits ou à prix réduit) en échange de la création, de la modification ou de la publication de contenu.

Quant à l’acheteur qui laisse de faux-avis, il ne risque pas grand-chose… Si Amazon vous identifie comme un acheteur qui laisse des avis frauduleux, votre compte ne sera pas suspendu… Vous ne pourrez plus laisser d’avis et tous ceux que vous aurez déjà déposé seront supprimés… Mais vous pourrez toujours passer commande, aucun souci !