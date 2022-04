Attention à cette nouvelle arnaque à la Carte Vitale, elle fait des ravages !

Les arnaques sont devenues légion dans notre monde ultra connecté où nous déclarons nos impôts sur Internet, où nous prenons rendez-vous avec notre médecin sur Doctolib et où nous passons commande d’une simple ampoule à 1€ sur Amazon. Et cette ère ultra numérique semble être le terrain de jeu des pirates informatiques… De plus en plus d’arnaques fleurissent sur Internet, comme celles pour le Compte Professionnel de Formation, qui, on le rappelle, est un crédit d’heures pour se former, et qui n’engage aucun frais de votre part. Depuis quelques jours, une nouvelle arnaque cible cette fois les propriétaires de Carte Vitale, soit des millions de personnes évidemment ! Tout le monde n’a pas un compte CPF, en revanche, rares sont ceux qui n’ont pas cette carte… Alors, quelle est cette arnaque et comment ne pas tomber dans le panneau ? On vous explique tout !

Quelle est cette nouvelle fraude ?

Les possesseurs de carte vitale reçoivent un SMS provenant (soi-disant) de l’Assurance Maladie. Ce SMS les invite à mettre à jour ou renouveler leur carte vitale en cliquant sur un lien contenu dans le SMS… Souvenez-vous des données volées aux AP-HP ou à certaines caisses d’assurance maladie, nous vous en parlions ici. C’était une petite partie de l’iceberg et avec cette première arnaque, seuls des renseignements personnels avaient pu être volés. Mais, en cliquant sur le lien du SMS, ce sont déjà des millions de français qui se sont fait arnaquer.

Comment fonctionne la fraude ?

Lorsque vous cliquez sur le lien reçu dans le SMS, vous êtes redirigé sur un site qui ressemble trait pour trait à celui de l’assurance maladie (Ameli.fr). Vous devez ensuite remplir un formulaire avec vos coordonnées postales pour vous envoyer votre nouvelle carte vitale… Et c’est après que cela se complique, car les pirates demandent alors aux assurés sociaux de payer quelques euros de frais pour l’envoi de la carte vitale, qui, on le rappelle est totalement gratuit, même en cas de perte ! Pendant que vous pensez payer 2 ou 3€ de frais de port, les pirates eux, récoltent vos données bancaires et les utilisent ensuite comme bon leur semble !

Mais ce n’est pas la seule tentative d’escroquerie

Le SMS peut également, toujours en provenance de l’Assurance Maladie, prétendre qu’un remboursement se trouve en attente. Il faudra à nouveau remplir le formulaire, puis donner vos coordonnées bancaires pour recevoir le remboursement qui n’arrivera évidemment jamais ! Et parfoi,s vous recevrez même un coup de téléphone d’un escroc se faisant passer pour un agent de l’assurance maladie, ou pour votre banquier.

Comment éviter de se faire arnaquer ?

C’est très simple ! L’Assurance Maladie n’envoie jamais de SMS à ses assurés pour mettre à jour des coordonnées, tous les messages en provenance de cet organisme public passent désormais par votre compte Ameli. La mise à jour de la carte vitale se fait en pharmacie ou sur des bornes dans des bâtiments public, mais jamais par Internet. L’Assurance Maladie précise que des SMS peuvent être envoyés mais que s’ils peuvent contenir des liens, ce ne sont jamais pour des formulaires à remplir, mais pour des sites à consulter. Et bien sûr, on ne vous demandera jamais vos coordonnées personnelles par SMS et encore moins vos données bancaires. Si un agent vous appelle, prétextez un manque de temps, demandez le nom de la personne, et appelez votre banquier ou la CPAM au 3646 pour savoir si vraiment quelqu’un a besoin de vous contacter ! Enfin, pour signaler un contenu illicite aux autorités compétentes : connectez-vous sur le portail officiel de signalement de contenus illicites Internet-signalement.gouv.fr.