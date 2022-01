Ce pays va réserver la vente d’alcool et de cannabis uniquement aux personnes munies d’un passeport vaccinal

« Passe » et « Vaccinal » sont deux mots qui aujourd’hui sont au centre de tous les débats… Alors que nous affrontons un mélange de cinquième vague de Delta et de sixième vague d’Omicron, ce passe vaccinal, en France, fait débat; on entend parler de privation de liberté pour les non vaccinés, taxés aussi d’antivax, ou antipass. Ou encore de normalité pour les provax ou les propass. Chacun son avis sur la question, et même au sein des partis politiques, les débats s’avèrent plutôt houleux…

A quelques encâblures des élections présidentielles, ce passe vaccinal devient un enjeu politique et tous se tirent dessus à boulets rouges. Si nous voulions de l’animation dans cette campagne, c’est chose faite, et c’est parfois à la limite du ridicule, mais ceci est un autre débat… Dans certains pays du monde, ce passe vaccinal a déjà été mis en place, et les non-vaccinés sont plutôt mal vus. Au Québec, le gouvernement souhaite interdire la vente d’alcool et de cannabis aux non-vaccinés, et on vous explique pourquoi !

Une loi déjà actée !

A partir du mardi 18 janvier 2022, les magasins québécois qui vendent de l’alcool et/ou du cannabis ne seront plus accessibles aux non-vaccinés. Rappelons que le Québec a légalisé le cannabis et qu’il est même possible de le commander via Uber Eat. Ce fameux pass vaccinal déjà en vigueur au pays des tabernacles, devra être présenté à l’entrée de ces boutiques; les non-vaccinés n’auront donc plus accès aux succursales de la Société des Alcools du Québec, ni à celles de la Société québécoise du Cannabis. D’autres magasins qualifiés de non essentiels pourraient également être concernés par ce passe vaccinal. Les vendeurs d’alcool et de cannabis sont considérés comme commerces essentiels jusqu’au 17 janvier; après cette date, ils basculeront dans la liste des « non-essentiels » et seront donc concernés par le passe vaccinal.

Dans les faits comment cela va-t-il se passer ?

Si l’on en croit le ministre de la Santé, Christian Dubé, cela se passera le plus simplement du monde: le client devra présenter son passe vaccinal à jour lors de chaque entrée dans ces magasins. Cependant, les non-vaccinés pourront toujours utiliser le click and collect pour s’approvisionner en alcool ou cannabis. Les boutiques qui ne dépendent pas de la Société des Alcools du Québec, donc des magasins privés, pourront quant à eux continuer à vendre aux non-vaccinés.

Des records de cas dans tous les pays !

Au Québec, l’épidémie de Covid 19 continue de se propager avec des records de cas atteints, comme en France d’ailleurs. Le gouvernement québécois ne lésine pas sur les mesures restrictives et pourrait en prendre de nouvelles si ce n’était pas suffisant. Même si nous ne voyons pas bien le but d’interdire la vente de ces deux produits aux non-vaccinés, on se dit qu’en France, nous avons encore un peu de marge… Pour combien de temps ? Impossible de le dire, même si les scientifiques ont l’air d’accorder leurs violons sur le fait que le variant Omicron provoque moins d’entrées en réanimation… Si une telle mesure devait venir s’appliquer en France, nul doute que ce serait la révolution. Et nous n’avons pas encore le passe vaccinal dans notre pays, même si cela ne devrait à priori plus tarder… Quand nos députés arrêteront de s’insulter, peut-être qu’ils pourront travailler (NDLR) !