Comment bénéficier de la prime de conversion à l’éthanol, ce carburant 50% moins cher que l’essence traditionnelle ?

Aujourd’hui, le prix des carburants est revenu à un tarif quasi normal après une crise qui nous avait obligés à faire des heures de file d’attente devant les stations. Blocage, prix en hausse, début de pénurie, station fermée, la galère pour les usagers. Devant ces aléas, de nombreux automobilistes possédant une voiture à essence, ont franchi le cap du boitier au superéthanol. En 2022, 220 000 voitures étaient équipées d’un boîtier E85 homologué et 81 000 voitures flex-E85 d’origine selon le site bioethanolcarburant.com. Convertir un véhicule au superéthanol coûte de 700 à 1 600 € dans un garage agrée, et plusieurs régions proposent des aides pour effectuer cette opération. Mais, toutes les régions proposent-elles des aides ? Je fais le tour de la question.

Pourquoi convertir une voiture au superéthanol ?

Convertir une voiture essence au superéthanol revêt plusieurs avantages (et quelques inconvénients). Tout d’abord, le superéthanol est généralement moins cher que l’essence traditionnelle. Grâce à ce carburant, vous pouvez réduire vos dépenses de carburant, ce qui est avantageux sur le plan financier. Ensuite, le superéthanol est considéré comme un carburant plus écologique que l’essence traditionnelle, car il émet moins de gaz à effet de serre lors de sa combustion. En convertissant votre voiture au superéthanol, vous contribuez à réduire votre empreinte carbone et à préserver l’environnement. Enfin, toujours pour le côté écologique, le superéthanol est produit à partir de matières premières renouvelables, telles que les céréales ou la biomasse. C’est donc un carburant plus durable que les carburants fossiles.

Les aides en région Île-de-France

La région ne propose plus aucune aide depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, les demandes pouvaient être déposées jusqu’au 31 mars 2024. Nous ignorons encore si cette aide sera prolongée au-delà de cette date. Seule la commune de Dammarie-les-Lys, près de Melun (77) propose encore une aide pour ses habitants. La municipalité prend en charge 40 % des frais d’installation pour une facture maximale de 800 €. Pour en bénéficier, la voiture doit avoir été immatriculée après l’an 2000 et disposer d’une puissance inférieure à 170 chevaux. Pour en bénéficier, c’est par ici. D’autres habitants peuvent bénéficier d’une aide de 50 % sur une facture de 800 € au maximum, ce sont ceux de la communauté de communes de Montereau-Fault-Yonne, au sud de la Seine-et-Marne. Pour profiter de cette aide, cliquez ici.

Les aides en région Hauts-de-France

Depuis l’année 2023, la région Hauts-de-France a mis en place une aide visant à encourager la conversion des véhicules essence au bioéthanol. Cette aide représente 33 % du coût total de la conversion, mais il est important de noter qu’elle est plafonnée à 300 €. Pour bénéficier de cette aide, vous devez posséder un véhicule âgé de plus de 2 ans et de moins de 18 ans, avec une puissance inférieure ou égale à 10 CV fiscaux et, bien sûr, résider en région Hauts de France. De plus, cette aide est conditionnée aux ressources du foyer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ce lien. En complément de cette aide régionale, certains départements de la région proposent des aides additionnelles, cumulables avec celle de la région.

C’est notamment le cas pour la Somme et l’Aisne. Dans la Somme, le Département propose une aide complémentaire couvrant 20 % du coût de l’installation, plafonnée à 150 €. Ainsi, avec les aides régionales et départementales combinées, il est possible de financer jusqu’à 53 % du coût total de l’installation du kit, sous réserve de conditions de ressources. Dans l’Aisne, le montant de l’aide à la conversion éthanol dépend du revenu fiscal de référence et est limité à un véhicule par foyer. Deux montants sont prévus en fonction du profil :

Pour un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 16 751 €, une aide de 400 € est octroyée, plafonnée à 40 % du coût de la conversion.

Pour un revenu fiscal de référence compris de 16 751 à 30 456 €, une aide de 200 € est accordée, plafonnée à 20 %.

Pour bénéficier de ces aides, rendez-vous sur les sites des départements de la Somme, et de l’Aisne.

Les aides en région Normandie

En Normandie, la région ne propose pas d’aide générale, mais deux départements aident encore à l’installation du boitier superéthanol. Il s’agit de la Seine-Maritime (76) et de l’Orne (61). Pour le département de l’Orne : Le Conseil Départemental de l’Orne s’engage aux côtés des habitants du département pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants liés à leurs déplacements. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, une aide financière de 200 € est disponible pour l’installation d’un kit Bioéthanol, et de 400 € pour un kit GPL.

Il est impératif que les kits utilisés soient homologués, et que leur fourniture et installation soient réalisées par un installateur agréé. Les véhicules concernés doivent être âgés de plus de 2 ans et de moins de 18 ans. La demande de subvention doit être déposée avant l’installation du kit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du département de l’Orne. Le département de Seine-Maritime a instauré le programme « Mon Kit Bioéthanol 76 », proposant une aide de 250 euros, soumise à des conditions de ressources, pour la conversion de véhicules essence au Superéthanol-E85 grâce à l’installation d’un boîtier homologué. Pour plus d’informations, veuillez consulter ce lien.

Les aides en région Bourgogne Franche-Comté

L’aide dans cette région concerne le département de la Côte-d’Or qui a mis en place une aide le 1ᵉʳ janvier dernier. Cette date est importante puisqu’elle exclut du dispositif tous les dispositifs qui auraient été installés avant cette date. Dans les faits, cette aide est de 200 € pour la conversion d’un véhicule essence au bioéthanol par l’installation d’un boîtier E85 homologué. D’autre part, une subvention de 400 € est proposée pour l’installation d’un système GPL homologué sur un véhicule essence. Attention, l’aide concerne des dépenses relatives à l’acquisition et à la pose d’un kit bioéthanol ou GPL homologué par un installateur agréé de la Côte-d’Or seront considérées comme éligibles. De plus, ces aides sont accessibles sans conditions de ressources et sont limitées à deux installations par foyer. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les aides en régions Nouvelle-Aquitaine

La région Nouvelle-Aquitaine ne propose pas ce type d’aide aux habitants. Seule la ville de Libourne (33) propose une aide de 200 € à 400 €, sous conditions de ressources. Sur son site, la ville précise les éléments suivants :

Résider sur la commune de Libourne

Être titulaire du permis de conduire

Être propriétaire de son véhicule essence et assuré

Confier le diagnostic de compatibilité du véhicule et la pose du boîtier bioéthanol E85 à un garage agréé de Libourne ou de son territoire

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la mairie de Libourne.

Les aides en région Occitanie

Pour l’Occitanie, il n’existe pas non plus d’aide régionale. Cependant, il existe deux aides locales, qui concernent la communauté de commune « Cœur de Lozère » et la communauté d’agglomération « Le Grand Albigeois ».

Cœur de Lozère : Les résidents de la Lozère ont désormais la possibilité de bénéficier d’une assistance financière de 400 €, plafonnée à 50 % du coût total de l’intervention. Cette assistance est disponible pour les 150 premières installations réalisées durant une année et sera renouvelée l’année suivante une fois le quota atteint. Cette aide sera octroyée sous la forme de chèques Cad’O Cœur. Pour être éligible, vous devez répondre aux critères suivants : résider dans l’agglomération, être propriétaire d’un véhicule dont la puissance est inférieure ou égale à 6 CV fiscaux. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Le Grand Albigeois : l’aide est de 50 % du prix du boitier, plafonnée à 300 € par foyer. Pour être éligible à l’aide, les conditions suivantes doivent être remplies : résider principalement sur le territoire de l’Agglomération et effectuer la conversion du véhicule dans un atelier d’entretien et de réparation automobile professionnel agréé, situé dans le Grand Albigeois, dans un délai maximal de trois mois avant le dépôt du dossier. De plus, cette aide est réservée aux habitants disposant d’un revenu fiscal inférieur à 20 980 € par part.

Les aides de la région Provence Alpes Côtes d’Azur

Pour couvrir jusqu’à 50 % des coûts, comprenant à la fois la fourniture et l’installation, effectuées par un professionnel agréé, d’un dispositif de conversion homologué au bioéthanol, dans la limite de 500 €. Cette aide vise à faciliter la conversion des véhicules à essence en motorisation modulable essence — superéthanol E85 (contenant 85 % de bioéthanol, comparé à 5 à 10 % pour l’essence SP98-E5 et le SP95-E10). Elle est applicable aux véhicules particuliers, également désignés sous le nom de véhicules de tourisme. Pour en savoir plus, cliquez ici. De plus, si vous habitez la métropole Nice-Côte d’Azur, vous pouvez obtenir une subvention de 300 €, mais l’offre était limitée aux 1 000 premières demandes. Il vous reste peut-être une chance en cliquant ici.

Les aides de la région Auvergne Rhône-Alpes

La région ne propose pas d’aide à tous les administrés, néanmoins deux villes aident à cette installation : La Tour du Pin (38) et Mornant et Grigny (69). La municipalité de La Tour du Pin, située en Isère (38), met à disposition de ses résidents une assistance pour l’acquisition et l’installation d’un kit E85 en fonction des revenus du foyer fiscal :

Pour un revenu net imposable inférieur à 30 000 € : une aide couvrant 50 % du coût total.

Pour un revenu net imposable compris de 30 000 à 50 000 € : une aide couvrant 40 % du coût total.

Pour un revenu net imposable dépassant 50 000 € : une aide couvrant 30 % du coût total. Cette aide est plafonnée à 500 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la mairie de la Tour du Pin.

Nous n’avons pas trouvé d’aides disponibles dans les régions suivantes : Grand-Est, Bretagne, Centre Val de Loire, Corse et Pays de La Loire. Vous avez connaissances d’aides régionales, communales ou départementales que nous n’avons pas mentionnées ? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires de cet article. Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .