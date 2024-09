Comment bénéficier d’un récupérateur d’eau de pluie gratuitement ?

Alors que l’été semble nous quitter sur toute la France, la question des restrictions d’eau pourrait de nouveau se poser cette année. Dans certaines régions, comme en Occitanie, et selon le site gouvernemental VigiEau, des restrictions sont toujours en cours au 12 septembre 2024. Comme vous le savez déjà, il est possible de pallier les restrictions d’eau grâce à un récupérateur d’eau de pluie. Néanmoins, pour des cuves de grande contenance, cela peut représenter un budget relativement élevé que tout le monde ne peut se permettre. Des aides sont disponibles dans plusieurs régions de France, via les Conseils Régionaux, ou Départements, ou directement auprès de certaines municipalités. Quelles sont ces aides ? Je vous liste quelques moyens d’obtenir gratuitement (ou presque) un récupérateur d’eau de pluie sans débourser un centime.

Les aides proposées par la Région Île-de-France

Les propriétaires et occupants de leur résidence principale en Île-de-France peuvent bénéficier d’une aide pour l’installation de récupérateurs d’eau de pluie. Cette aide couvre jusqu’à 50 % du coût d’installation, avec un plafond fixé à 20 000€ pour les cuves enterrées de 5 000 litres minimum, et à 10 000€ pour les cuves hors-sol de 3 000 litres minimum. Les dépenses éligibles incluent l’achat et l’installation du récupérateur, ainsi que les équipements annexes tels que collecteurs, socles, pompes, couvercles, raccordements et travaux de terrassement. Pour être éligible, le récupérateur doit être acheté neuf et installé conformément aux normes en vigueur. De plus, la demande d’aide doit être déposée avant la fin des travaux. Les dossiers de demande doivent être soumis en ligne sur le site de la Région Île-de-France.

Les aides proposées par la Région Provence Alpes Côte d’Azur

Depuis le 15 décembre 2023, la Région Sud a introduit deux dispositifs clés pour encourager la conservation de l’eau. Parmi ces mesures, une aide financière est offerte pour l’achat et l’installation de récupérateurs d’eau de pluie destinés aux particuliers. Cette initiative vise à réduire l’utilisation de l’eau potable, en particulier durant les périodes de sécheresse ou de restrictions d’eau. Concrètement, la Région Sud couvre jusqu’à 50 % du coût total d’acquisition et d’installation d’un récupérateur d’eau de pluie ayant une capacité minimale de 3 000 litres, avec un plafond fixé à 6 000€. Cette aide est disponible pour les particuliers propriétaires et occupants de leur logement situé dans la Région Sud. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site internet Ma Région Sud. Des pièces justificatives vous seront demandées.

Les aides proposées par la Région Occitanie

Il existe un dispositif régional en Occitanie pour la gestion durable de la ressource en eau, destiné à soutenir les acteurs du territoire dans la préservation et la valorisation de cette ressource précieuse. Elle ne concerne donc pas les particuliers, à l’échelle régionale. Ce programme s’adresse aux collectivités et leurs groupements, établissements publics tels que les EPTB et EPAGE, groupements d’intérêt public, chambres consulaires, universités et organismes de recherche. Les actions éligibles incluent la gouvernance locale pour une gestion intégrée de la ressource en eau, la préservation de la qualité de l’eau, la définition de plans d’action pour réaliser des projets d’économies d’eau, l’optimisation des ressources existantes et la mobilisation de nouvelles ressources. Il est crucial de noter que les aides régionales varient considérablement d’une région à l’autre, il est donc important de se renseigner auprès de sa région pour connaître les aides disponibles et les conditions d’éligibilité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la région Occitanie.

Les aides proposées par le département de la Côte-d’Or (21)

Comme pour l’aide de la région Occitanie, celle proposée par la Côte-d’Or s’adresse à certains professionnels. En effet, le programme d’aide à la récupération des eaux de pluie en Côte-d’Or vise à soutenir les agriculteurs et les groupements de producteurs dans l’implémentation de systèmes de gestion de l’eau. Il propose une source de financement intéressante pour ceux qui souhaitent investir dans des projets de collecte, stockage et traitement des eaux de pluie, ainsi que pour les études préalables et les travaux d’aménagement. Les bénéficiaires incluent les agriculteurs et les groupements de producteurs de la région. Les subventions couvrent 40 % des dépenses éligibles, avec un plafond de 30 000 € pour les activités non liées à l’élevage et 50 000 € pour les systèmes d’élevage, pouvant aller jusqu’à 60 000 € pour les cuves enterrées. Pour les jeunes agriculteurs, le taux de subvention s’élève à 50 %. Pour bénéficier de cette aide du département, rendez-vous sur le site du Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

Les aides proposées par le Conseil Départemental de la Sarthe (72)

L’aide proposée par le département de la Sarthe, un département verdoyant situé à la frontière entre la région Normandie et les Pays de la Loire, s’adresse, elle, aux particuliers, comme aux collectivités. Elle a pour objectif, comme pour les autres aides d’autres régions, de préserver les ressources naturelles, et de promouvoir le développement durable. Ne plus utiliser d’eau potable pour arroser son jardin, fait partie des gestes que nous devrions effectuer au quotidien. Cette aide s’adresse donc aux propriétaires occupants, et collectivités de la Sarthe, à condition que l’installation soit la suivante : installation d’un système de récupération des eaux de toitures neuf de couleur opaque et d’une capacité de 1 000 litres minimum. Le montant de l’aide est de 50 % du prix d’achat, plafonné à 500 €. Pour bénéficier de ces aides, tous les renseignements sont disponibles sur le site du Conseil Départemental de la Sarthe.

Les aides proposées par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

Comme vous le savez peut-être déjà, le département des Bouches-du-Rhône, avec des villes comme Marseille, La Ciotat, Cassis ou Auriol [mon lieu de vacances cette année], fleure bon la Provence de Pagnol ! Ce département, très ensoleillé, est souvent soumis à des restrictions d’eau, du printemps jusqu’à l’automne parfois. L’aide proposée par le Département concerne les particuliers, pour financer l’achat et l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie. Ce programme vise, par ailleurs, à encourager les économies d’eau au quotidien, et, bien entendu, de parvenir à une gestion durable de l’eau. De plus, le département souhaite sensibiliser les usagers, et réduire la dépendance à l’eau potable pour les usages non potables.

Cette aide est proposée aux propriétaires occupants de leur résidence principale dans les Bouches-du-Rhône et sans aucune condition de revenus. Le montant de l’aide dépend du système acheté, néanmoins, sa capacité minimale doit être de 500 litres. Pour un kit jardin, et par conséquent une cuve hors sol (aérienne), l’aide est de 25 % du prix d’achat, plafonnée à 250 €. Pour un kit habitat, soit une cuve enterrée, l’aide proposée est de 50 % du prix d’achat, plafonnée à 2 000 €, y compris la cuve, la pose et l’installation. De plus, les cuves enterrées doivent être installées par un artisan certifié « Qualibat » ou « Qualipluie » et avoir été achetée après le 1ᵉʳ janvier 2024. Pour en savoir plus, et faire une demande, rendez sur le site du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.

L’agglomération Angers Loire Métropole

Angers Loire Métropole propose une aide financière pour l’acquisition d’un récupérateur d’eau à installer sur une gouttière, à condition que cette gouttière soit déconnectée du réseau d’eaux pluviales collectif. Pour bénéficier de cette subvention, vous devez être propriétaire d’un logement situé dans une des communes de la métropole et de déconnecter définitivement la gouttière du réseau collectif, avec une limite de deux gouttières par logement. De plus, le trop-plein du récupérateur doit être dirigé vers le jardin et vous devez acheter un récupérateur neuf d’une capacité minimale de 200 litres. Il est important de noter que cette subvention ne peut pas être combinée avec d’autres aides et que les récupérateurs acquis avant le 2 mai 2024 ne sont pas éligibles. Le montant de l’aide financière est calculé en fonction du prix d’achat du récupérateur, avec un maximum de 80 % de ce prix. Il varie selon la capacité du récupérateur : 260 € pour un modèle de 200 à 300 litres, 310 € pour un modèle de 301 à 600 litres, et 360 € pour un modèle de plus de 600 litres. Pour en savoir plus et constituer un dossier de demande, rendez-vous sur le site Angers Loire Métropole.

L’aide proposée par la commune de Dardilly (69)

La commune a mis en place une initiative pour soutenir les résidents dans leurs efforts de conservation de l’eau. Ainsi, elle propose une aide financière couvrant 50 % du coût d’achat d’un récupérateur d’eau de pluie installé sur les toitures, avec un plafond de 100 €. Cette subvention, votée le 11 juin dernier, vise à encourager l’utilisation des eaux pluviales pour les besoins domestiques, en facilitant leur collecte et leur stockage. En soutenant l’installation de récupérateurs d’eau, la commune contribue non seulement à la gestion durable de l’eau, mais également à la réduction des factures d’eau pour les foyers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la mairie de Dardilly.

Note de la rédaction

Cette liste est un échantillon des aides à l’achat de récupérateurs d’eau de pluie en France. Il se peut que votre commune, votre département, votre communauté d’agglomération, ou votre région proposent d’autres aides. Si tel est le cas, vous pouvez nous le signifier en commentaires de cet article. Si vous envisagez l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie, renseignez-vous auprès de votre mairie, qui saura vous indiquer les aides disponibles à différentes échelles : communales, départementales, régionales, ou ciblées sur votre communauté de commune, ou agglomération. Comme je viens de vous l’indiquer, nous serions ravis de lire vos impressions ou d’ajouter votre commune à cette petite liste. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .