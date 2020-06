Corée du Sud : pour retrouver des enfants disparus, le pays affichent leurs portraits sur les scotchs d’emballage !

Marion Wagon, Estelle Mouzin, ces noms vous rappellent forcément ceux de jeunes enfants disparues et jamais encore retrouvées. Leurs portraits se sont affichés partout en France, et pour certains sont encore visibles dans certaines communes. A un certain moment, leurs portraits s’affichaient sur des packs de lait !

Avec l’espoir de toucher encore plus de monde et de les retrouver… L’idée était louable mais n’a pas connu le succès espéré. En Corée du Sud, les autorités viennent de lancer un dispositif similaire aux packs de lait. Ils affichent les portraits d’enfants disparus sur les scotchs d’emballage des colis envoyés !

A l’occasion de la journée internationale des enfants disparus le 25 mai dernier, la Corée du Sud lançait la campagne « Hope Tape », scotch de l’espoir ! Cette opération est le fruit de la collaboration entre l’agence de la Police Nationale (KNPA), Cheil Worldwild Seoul (une agence publicitaire), la poste coréenne (Korea Post) et Hanjin Express (une entreprise logistique).

Un nombre d’enfants disparus impressionnant !

En Corée du Sud, ce sont 638 enfants qui sont portés disparus depuis 5 ans ! Ils ont donc décidé de reproduire sur le scotch, les portraits des 30 enfants dont la disparition remontent à plusieurs années. Chaque portrait se décline en deux photos : l’une lors de la disparition de l’enfant, l’autre avec un portait du visage qu’il aurait à l’heure actuelle.

Avec chaque photo, un QR Code pour connaître les éléments principaux de la disparition et quelques renseignements sur l’enfant. A terme, le « scotch de l’espoir » devrait fermer 620 000 colis… On espère vraiment que cela permettra de résoudre au moins une disparition ! Ce serait déjà une excellente nouvelle !