Lyon : un magasin IKEA va prochainement ouvrir à la Part-Dieu, mais ne vous réjouissez pas trop vite…

Le géant de l’ameublement suédois IKEA présentera un nouveau concept le 31 mars prochain. Celles et ceux qui connaissent ces magasins savent combien il est difficile de ressortir sans rien dans les mains: des petits prix, des accessoires innovants et pratiques et des styles différents. Chez IKEA, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets ! A Lyon, le 31 mars prochain, les habitants de la région pourront découvrir le concept du « Point Conseil Ikea », qui se situera au premier étage du centre commercial Westfield La Part Dieu. Il est donc très proche du plus grand magasin IKEA de France, situé à Lyon Parilly… Et la particularité de cet endroit est de ne pas être un magasin. On vous explique.

IKEA, un style à part

IKEA, en plus d’être une enseigne d’ameublement, est devenu un style à part entière… On ne dit pas un style But, Conforama ou Monsieur Meubles, en revanche, on peut facilement meubler une cuisine, une tiny-house ou un salon dans le style IKEA… Ce sont des meubles en bois clair ou très colorés, modulables et pratiques… Le bois clair est un peu le maître des lieux dans ces magasins, mais on peut aussi trouver des cuisines de styles plus industrielles ou modernes… A Lyon, comme dans toutes les régions qui accueillent l’enseigne, c’est un passage incontournable pour les passionnés de décoration d’intérieur, simple et épurée. Et depuis l’ouverture de celui de Lyon- Parilly, la tendance se renforce du côté de la Ville des Lumières !

Quel est donc ce nouveau concept IKEA ?

L’enseigne suédoise va donc tester un nouveau concept dans le centre commercial de la Part-Dieu, mais ce ne sera pas un magasin à proprement parlé. En fait il s’agira d’un « Point Conseil IKEA». On sait que les magasins de l’enseigne sont implantés à la périphérie des centres-villes, ou des grands centres commerciaux. Avec l’apparition de ce point conseil, IKEA montre sa volonté de s’implanter également dans des espaces plus petits, et au sein même des centres-villes ! Concrètement, dans le point conseil de la Part-Dieu, il ne sera pas possible d’acheter un meuble, d’acheter du matériel gaming ou encore de renouveler votre vaisselle. Ce point conseil, comme son nom l’indique, a pour vocation de prodiguer des conseils personnalisés aux clients: conception d’une cuisine, création de rangements sous un escaliers, installation d’un salon, d’une chambre… Tout sera possible, puisque des experts de l’agencement et de la décoration seront présents de 9h à 20h pour vous conseiller. La finalité étant bien entendu de vous proposer ensuite l’achat en ligne ou directement dans le magasin proche de la Part Dieu. Le point conseil ne vous proposera parcontre pas le montage des meubles, il faudra donc vous y coller !

Imaginez une tiny-house meublée chez IKEA ?

Vous n’auriez rien inventé si vous envisagiez de meubler votre tiny-house avec des produits IKEA ! L’enseigne s’en est déjà chargée pour vous, avec la tiny-house IKEA qui n’est pas fabriquée par l’enseigne, mais dont l’ameublement est 100% réalisé avec des produits de la marque. Grâce à ce point conseil, la firme suédoise espère pouvoir renseigner et fidéliser les clients des magasins par des conseils avisés et faciles à mettre en place, évidemment gratuits… Libres à vous, ensuite, de les appliquer ou pas.