Peut-on louer légalement sur Airbnb ?

Comment louer légalement sur Airbnb ?

Aujourd’hui, la plateforme Airbnb s’est imposée partout dans le monde. Dès qu’un propriétaire possède un logement à louer, elle va automatiquement penser à Airbnb. Inversement, si une personne souhaite voyager, son premier réflexe sera de se rendre sur la plateforme. La législation française a dû s’adapter à cette nouvelle tendance. Voici tout ce que vous devez savoir avant de mettre en location votre logement sur Airbnb pour être dans la légalité.

La loi vous autorise à louer sur Airbnb

Si l’on se réfère à la loi française, vous avez tout à fait le droit de louer votre propriété sur Airbnb. Vous devez alors déclarer la location comme étant un “meublé de tourisme”. Pour être en conformité avec cette catégorie, votre logement doit être occupé par des touristes de passage et il doit impérativement être meublé. Cependant, certaines villes peuvent interdire la location de certains types de logements. Ainsi, à Paris et à Strasbourg, il est illégal de mettre en location une chambre ou un studio sur Airbnb. Il est donc indispensable de se renseigner auprès de la mairie de sa commune. Vous pouvez éventuellement inscrire votre location sur GuestReady pour trouver des locataires plus facilement.

Les règles pour une résidence principale

En 2014, la loi ALUR est venue définir ce qu’est une résidence principale. Ainsi, il s’agit d’un logement dans lequel vous résidez au moins huit mois par an après les heures de travail. Toutefois, sur Airbnb, il est interdit de louer un logement plus de 4 mois par an. Pour pouvoir louer une résidence principale sur Airbnb, vous n’avez pas besoin de le déclarer à la mairie. Cependant, dans les communes de plus de 200 000 habitants, il est nécessaire d’obtenir un numéro d’identification d’hôte. Vous êtes tout à fait dans la légalité si vous louez une résidence principale moins de 120 jours par an.

Les règles pour une résidence secondaire

Il est légèrement plus difficile de louer une résidence secondaire, mais cela est tout à fait légal à condition de se respecter certains principes. Par définition, une résidence secondaire est un logement dans lequel vous résidez moins de 8 mois dans l’année. Le droit français souffre d’un vide juridique en la matière : techniquement, une résidence secondaire peut être louée plus de 120 jours, mais il n’y a aucune durée maximale. Le propriétaire doit obtenir un numéro d’identification d’hôte. Il peut y avoir un changement d’usage obligatoire. Renseignez-vous auprès de votre commune pour en savoir plus.

Les démarches auprès des administrations fiscales

Bien sûr, vous ne pouvez pas oublier de déclarer vos revenus locatifs aux administrations fiscales. Chaque année, vous devez remplir une déclaration saisonnière d’impôts. En fonction du montant perçu, vous devrez vous acquitter de ce que vous devez à l’État. Si l’on en croit la plateforme Airbnb, la déclaration saisonnière peut être remplacée par un simple enregistrement. Encore une fois, certaines communes mettent en place des obligations spécifiques. Ainsi, votre commune peut vous demander de remplir une déclaration et de la déposer à la mairie. Des exonérations sont possibles. Par exemple, si vous gagnez moins de 760 euros par an en louant une résidence principale sur Airbnb, vous n’avez rien à déclarer ou à payer. Sur votre déclaration d’impôt, vous devez cocher la vase “Revenus des locations meublées non professionnelles” et indiquer le montant des loyers perçut dans la case 5ND “locations meublées”. Si vous gagnez plus de 23 000 euros par an, il est recommandé de vous déclarer en tant que professionnel pour profiter d’un abattement de 50% et avoir la possibilité de déduire vos charges.