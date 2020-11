PDFelement, le logiciel multifonction pour gérer ses documents PDF

Avec le déploiement massif du télétravail depuis le mois de Mars, l’échange de fichiers en tous genres se veut quotidien… Tous les formats de fichiers peuvent être envoyés par mail, image, texte, tableau ou encore format de document portable, le fameux PDF. Le PDF est l’un des formats de fichiers les plus utilisés car ils ne déforment ni les textes, ni les polices, ni les images… Créer un PDF est un jeu d’enfant, surtout si l’on possède le bon créateur de pdf ! Nous avons testé le nouveau PDFelement Pro disponible sur Pc et Mac, et c’est encore plus simple que d’habitude !

Qu’est-ce qu’un PDF ?

Le PDF « Portable Document Format », est un langage de description de page conçu par la société Adobe Systems en 1992. En 2008 il devient une norme ISO. Lorsque vous concevez un PDF avec un créateur de PDF, le document aura la spécificité de conserver la mise en page, les images, les graphiques de l’auteur. Quelque soit le logiciel utilisé, le pdf pourra être visualiser, imprimer et en utilisant un convertisseur pdf, il sera même possible de le modifier.

Que pouvez-vous faire avec un PDF ?

Si vous choisissez parmi les meilleurs éditeurs de pdf, votre choix pourrait se porter sur Wondershare Pdfelement ! Grâce à cette application, vous allez pouvoir :

Editeur PDF

Modifier le texte, les images et les liens, utiliser la reconnaissance des polices, mais également les modifier, changer de taille ou de couleur. La sélection des lignes ou paragraphes individuels sera possible et vous facilitera les déplacements, coupe, copie ou collage… Vous pourrez aussi les supprimer d’un seul clic !

Lecteur PDF

Ouvrez et visualisez rapidement un document PDF mais également zoomer d’avant en arrière, recherche un mot clé ou faire défiler le texte. Mode simple ou double page ? Défilement horizontal ou vertical ? Saut de page ? Tout est possible ou presque !

Annotation et correction

Lorsque l’on reçoit un PDF il faut parfois utiliser un convertisseur pdf pour convertir le PDF en Word et pouvoir le modifier. Ainsi, vous pourrez ajouter une zone de texte, des dessins à main levée. Une gomme vous permet également d’effacer les potentielles erreurs. Un coup de surligneur, un formulaire à remplir et à signer comme les attestations dérogatoires de déplacement par exemple… Pas de souci, Wondershare Pdfelement s’en chargera pour vous !

Importation et partage des fichiers PDF

Grâce à cet éditeur pdf, importer des fichiers dans les Clouds (Dropbox, One Drive ou Google Drive) est un jeu d’enfants. Mais vous allez aussi pouvoir travailler avec des scans et les transformer en PDF pour pouvoir les partager.

Autres fonctionnalités

Gestion des pages pour mieux s’organiser, pivoter ou supprimer des pages inutiles

Mode sombre pour travailler plus confortablement quand la lumière extérieure change

Partage de fichiers directement par mail

Le seul impératif étant de travailler avec des fichiers PDF natifs. L’application ne prend pas en charge les PDF scannés, ils ne pourront donc pas être modifiés.

Notre petit test rapide :

Il faut compter quelques minutes pour le télécharger et l’installer avec une connexion ADSL, la fibre c’est pour bientôt ! Ensuite, l’utilisation est très intuitive… Et tout est en français ! On peut ajouter des images, des textes, des formes, des flèches… Bref laisser libre cours à sa créativité ! La version gratuite affiche un filigrane qui disparaît dans la version payante. Il est possible de créer ou modifier un pdf en quelques minutes seulement puis de le partager par mail. Simple et rapide !

Combien ça coûte ?

Vous pouvez télécharger gratuitement l’éditeur PDF Wondershare Pdfelement. Mais il existe deux versions payantes avec des fonctionnalités encore plus avancées.

PDFelement Standard : 59€ par an ou 69€ pour une licence permanente

PDFelement Pro : 79€ par an ou 109€ pour une licence permanente

Ces prix tiennent compte de la réduction pouvant aller jusqu’à 50% et est valable jusqu’au 7 décembre 2020 inclus.

