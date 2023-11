Dreame L20 Ultra, sans aucun doute le meilleur robot aspirateur laveur de 2023 (test et avis)

Le nouveau Dreame L20 est peut-être l’aspirateur ultime qui vous garantira un nettoyage impeccable dans chaque recoin de votre maison. Un robot aspirateur très innovant présenté lors du dernier salon de l’innovation, l’IFA de Berlin. Nous avons eu l’occasion de le tester en exclusivité et sommes désormais prêts à lui faire chasser la moindre poussière. Des caractéristiques exceptionnelles, une puissance d’aspiration époustouflante et un aspirateur qui se débrouille tout seul pendant que nous savourons le temps gagné ! Plusieurs versions seront disponibles comme c’est souvent le cas chez Dreame, comme le Pro ou le modèle Ultra, pour convenir aux besoins de chacun. Voici notre retour d’expérience.

Déballage et design

Le robot aspirateur Dreame L20 Ultra est livré dans un énorme carton de presque 20 kg (13 kg pour la base et 4,3 kg pour l’aspirateur seul). On retrouve à l’intérieur du packaging le fameux aspirateur et son imposante base, ses deux serpillères, un balai, un cordon d’alimentation et sa notice d’utilisation ainsi qu’un plateau pour la station.

L’ensemble des matériaux est d’excellente qualité et le montage enfantin.

Il suffit de fixer les deux serpillères rondes magnétiques, le balai et le plateau sur la station.

Le détergent s’insère directement dans la station entre le réservoir d’eau propre et celui d’eaux usées.

La station est d’ailleurs très bien pensée. Un compartiment permet de ranger la brosse et le sac à poussière de rechange.

Présentation de l’aspirateur Dreame L20

Le Dreame L20 Ultra offre de nombreux avantages qui le rendent unique sur le marché. Sa navigation laser permet une exploration méthodique et complète de votre intérieur, tandis que sa puissante force d’aspiration élimine les saletés les plus tenaces. Grâce à ses lingettes rotatives, le robot aspirateur assure un nettoyage en profondeur des sols, tandis que sa fonction de balayage extensible jusqu’au bord des plinthes lui permet de ne laisser aucune zone marginale non lavée. Outre ses performances de nettoyage exceptionnelles, le Dreame L20 présente d’autres fonctionnalités très pratiques.

Sa station de nettoyage multifonctionnelle est un véritable atout : elle lave les lingettes du robot, aspire son bac à poussière et remplit automatiquement son réservoir d’eau. De plus, elle offre une fonction de séchage des lingettes, assurant ainsi leur propreté et leur hygiène. Avec le puissant système d’aspiration Vormax, le L20 Ultra garantit une puissance d’aspiration de 7 000 Pa* et, par conséquent, un nettoyage en profondeur ainsi qu’une élimination efficace des saletés et des poils. De plus, sa brosse en caoutchouc relevable permet de détacher facilement les cheveux pour un entretien sans tracas.

Et au niveau technologies embarquées, cela donne quoi ?

La technologie du Dreame L20 est également impressionnante en matière d’évitement des obstacles. Le Dreame L20 Ultra robot aspirateur va révolutionner le nettoyage de votre maison grâce à ses caractéristiques technologiques de pointe. Doté de la technologie MopExtend, ce robot aspirateur effectue un nettoyage en profondeur en déployant automatiquement les serpillères vers les zones que les robots traditionnels ont du mal à atteindre. Les coins et les bords sont désormais d’une propreté impeccable. Grâce à son système de détection composé d’une caméra, d’un laser en croix et de phares LED, le robot peut facilement contourner les obstacles, même dans l’obscurité. La puissance d’aspiration du Dreame L20 est un atout majeur. Avec ses 7 000 Pa (pascal), rien ne lui résistera.

Grâce à sa brosse en caoutchouc flottante, il capture chaque particule de poussière et de saleté, laissant vos sols impeccables. Sur les tapis, sa puissance d’aspiration augmente encore pour une efficacité maximale. Cependant, il ne se contente pas de nettoyer les surfaces, il s’équipe aussi de lingettes pour que la moindre poussière soit traquée ! Et s’il détecte un tapis, il remontera automatiquement ses serpillières pour ne pas l’abîmer.

Enfin, sa station de nettoyage multifonctionnelle est une véritable innovation dans le monde des aspirateurs robots. Elle lave les lingettes du robot, aspire son bac à poussière, remplit son réservoir d’eau et sèche les lingettes après chaque nettoyage. Le bac de lavage est amovible, ce qui facilite son nettoyage.

Ce robot aspirateur est également doté d’une intelligence remarquable. La navigation intelligente Pathfinder, l’Action IA et le système d’évitement d’obstacles à éclairage 3D lui permettent d’identifier jusqu’à 55* types d’objets pour un nettoyage complet et autonome.

Un contrôle facile et ultra-précis

Pour contrôler le Dreame L20, vous avez le choix entre les commandes situées sur l’appareil ou l’application Dreame Home. Grâce à cette application, vous pouvez consulter et personnaliser la carte de la pièce créée par le robot, définir des pièces individuelles, créer des zones interdites et dessiner plusieurs cartes pour couvrir plusieurs étages.

Vous pouvez par ailleurs contrôler le robot à l’aide de votre voix grâce à des assistants vocaux comme Amazon Alexa ou Google Assistant. Ce Dreame L20 est un aspirateur robot puissant, intelligent et polyvalent qui promet de révolutionner le nettoyage domestique. Ses performances de nettoyage inégalées, sa technologie d’évitement des obstacles et sa station de nettoyage multifonctionnelle en font un appareil haut de gamme qui rivalise avec les meilleurs robots aspirateurs du marché.

De plus, le L20 Ultra est plus qu’un simple aspirateur robot. Il dispose d’une base entièrement automatique qui automatise votre routine de nettoyage quotidien. Vous rentrez chez vous pour trouver des sols fraîchement nettoyés, sans avoir à lever le petit doigt. L’auto-vidage, le lavage des serpillères, le remplissage d’eau, l’ajout de solution et bien d’autres fonctionnalités sont à votre disposition pour garder votre robot en parfait état de fonctionnement. Et ce n’est pas tout. La technologie de retrait des serpillières du L20 Ultra est une innovation révolutionnaire. Grâce à une technologie de reconnaissance de moquette par ultrasons avancée, il peut identifier les moquettes et retourner à sa base pour détacher les serpillères, une fois le réglage effectué dans l’application. Cela garantit que vos moquettes restent propres et sèches en tout temps.

Conclusion

Il y aura un avant et après, et nous venons clairement de franchir un nouveau cap. Le robot aspirateur et laveur Dreame L20 Ultra est véritablement autonome. La gestion des poussières, de l’eau propre et des eaux usées est totalement automatisée. Comme l’alimentation en détergent, ce qui est très innovant. Ses serpillières amovibles et extensibles pour « lécher » les plinthes sont également une grosse nouveauté.

L’aspirateur est très puissant, très endurant et malgré cela, il reste peu bruyant (63,1 dB). Le radar est précis et l’aspirateur évite les obstacles (petits, moyens et gros) avec une grande précision. La station est assez imposante, mais cela s’explique par toutes les options proposées par l’appareil. Pour le tarif, ce dernier est proposé à 1 199 €, un tarif assez élevé, mais également justifié par la qualité des matériaux, les performances et les nombreuses fonctionnalités de l’appareil.

Les plus

100 % autonome (distribution automatisée du détergent)

Un aspirateur très puissant (7 000 Pa)

Une batterie puissante (6 400 mAh)

Des serpillères « extensibles » pour le lavage des plaintes

Un sac à poussière et des bacs à eaux de bonne contenance

Les moins

Une station très imposante

Un tarif qui ne sera pas à la portée de toutes les bourses

Toutes les caractéristiques techniques

Tout d’abord, sachez que Dreame vous propose une garantie de trois ans sur le robot aspirateur L20 Ultra. Ce qui n’est pas souvent le cas pour des aspirateurs robots laveurs de cette qualité. Voici toutes ses caractéristiques techniques :

Base du robot : chargeur, lavage des patins / lingette, aspiration du collecteur

Capacité de remplissage : 0.3 l

Hauteur : 120 mm

Surface couverte : 300 m²

Système de lavage : patins

Vidange automatique du collecteur : oui

À propos de Dreame Technology

Dreame Technology est une entreprise visionnaire dont la mission est d’enrichir la vie des individus à travers le globe. La société se spécialise dans la création de produits de nettoyage domestique de premier ordre, allant des robots aspirateurs et aspirateurs eau et poussière aux aspirateurs balai sans fil, tous conçus pour vous affranchir des corvées ménagères et vous offrir plus de temps pour vous. Le nouveau Dreame L20 Ultra Robot Aspirateur Laveur est actuellement au prix de 999 € sur Amazon, de 1 199 € chez Darty et de 1 472 € à la Fnac. Une nouveauté à ne pas manquer, qui pourrait vous changer la vie et vous offrir quelques heures de temps libre supplémentaires !

