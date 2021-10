EKSA E910 : le casque parfait pour les gamers ? Voici notre test et avis !

S’il y a bien une chose sur laquelle les gamers sont d’accord, c’est l’importance des équipements et accessoires ! Prenons le casque par exemple, il est primordial d’en avoir un qui offre un son vraiment immersif, mais aussi avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour une utilisation pratique !

De nos jours, ce ne sont pas les casques gaming qui manquent, mais tous les modèles ne se valent malheureusement pas. Or vous êtes justement à la recherche de la perle rare pour vous accompagner durant vos parties ? A priori, le casque sans fil EKSA E910 est exactement ce qu’il vous faut. Après le Test du modèle Eska Pro 900 testé dernièrement, nous avons testé ce modèle pour en être sûr, voici ce que ça a donné.

Structure et qualité

L’EKSA E910 est un casque sans fil spécialement conçu pour le gaming. Tout a été pensé pour vous faciliter la vie. A commencer par sa structure : sa conception ergonomique permet une très bonne prise en main. A cela s’ajoutent un arceau réglable, ainsi que le mélange similicuir et mousse à mémoire de forme pour un port confortable. Non seulement le son est très bon mais le casque est également très confortable.

Le casque semble être de bonne manufacture, avec des matériaux de bonne qualité. Les oreillettes sont garanties respirantes pour un meilleur confort de jeu. Le micro est à la fois flexible et antibruit pour une meilleure communication entre joueurs pendant les parties. Et pour encore plus de praticité, les boutons de contrôle de volume et de la sourdine ou encore le port USB ont été placés de manière à ce que vous puissiez facilement y accéder pendant que vous jouez.

Fonctionnalités

Le casque EKSA E910 est compatible avec presque tous les appareils : PC portable ou de bureau, Smartphone Android, tablette, PlayStation 4/PS5, téléviseur, commutateur et projecteur… Dans tous les cas, le modèle promet aucune limite de distance grâce à sa technologie sans fil 5.8G. Elle offre en effet une meilleure fréquence, ainsi qu’une transmission de données plus stable.

Ensuite, la structure de ses oreillettes “circum-aural”, qui englobe toute l’oreille, a été spécialement pensée pour offrir une qualité de son très immersive et un environnement de jeu vraiment agréable. Cela grâce à une ingénieuse combinaison : fonction ENC et mousse à mémoire de forme insonorisée. A cela s’ajoute la présence d’un port USB qui peut fournir 7.1 son surround et permettre ainsi la meilleure position. Et sans oublier la LED d’éclairage pour la petite touche cool.

Batterie et autonomie

L’EKSA E910 est doté d’une batterie dont la capacité est de 800 mAh. Le constructeur promet jusqu’à 10 heures d’autonomie une fois qu’elle est chargée à bloc. Ensuite lorsque la batterie est complètement à plat, il faut compter environ deux heures pour qu’elle soit de nouveau pleine et prête à vous offrir des heures et des heures d’écoute.

Design et confort

Le casque à un design très épuré et classique avec un bandeau en cuir PU et en acier inoxydable. Les écouteurs en mousse à mémoire de forme sont moelleux et très agréables à porter, parfait si vous avez les oreilles sensibles. L’arceau dispose également d’une mousse à mémoire de forme en cuir protéiné, réglable et ajustable pour toutes les formes de cranes.

Polyvalence et compatibilité

Le casque EKSA E910 est un casque gaming “Plug and Play”, c’est à dire qu’il est reconnu par votre ordinateur sans installation de pilote spécifiques. Il est également compatible avec de nombreuses consoles de jeux vidéo telles que la ps4 en passant par la Playstation 5, la Xbox one, encore la Nintendo Switch. Bref, un seul dispositif compatible avec de nombreux appareils. C’est plutôt pratique !

Les accessoires fournis

Vous trouverez dans le bundle le fameux casque, une clé USB 5.8GHz, un câble audio de 3.5 mm, une pochette de transport en cuir, un câble de charge de type USBC ainsi qu’un mode d’emploi et un support de casque.

Prise en main

Le casque sans fil EKSA E910 est très agréable à porter grâce à ses coussins rembourrés, qui apportent il faut le reconnaitre, une certaine douceur. Le design est relativement classique pour un “casque gaming”, toutefois les LEDS de couleurs s’allument en fonction du niveau de la batterie sur les côtés (bleue qui clignote pour la batterie faible, bleue allumé pour le casque connecté, rouge allumé cela signifie en charge et rouge éteint pour la charge complète), ce qui ajoute une petite touche d’originalité.

Celui-ci est fourni avec un socle qui permet de poser pendant la pause ou pendant la recharge. Le casque dispose d’une autonomie de 10 heures en utilisation. On regrette toutefois que le câble de type USB-C soit vraiment de trop petite taille (moins d’un mètre) !

Son et performances

L’EKSA E910 à une qualité sonore parfaitement adaptée pour écouter de la musique ou encore jouer à des jeux vidéo. Le son est très clair et équilibré. Les commandes sont directement disponibles sur le casque, avec un bouton sur le côté gauche qui permet de couper le son du micro intégré et d’augmenter ou de baisser le volume. Le son Surround peut être facilement activé ou désactivé grâce au bouton on/off, permettant d’ajouter un peu de basses et de l’amplitude sonore.

Les points positifs

Une autonomie de 10 heures

Agréable à porter

Facile d’utilisation

Son très correcte

Les points négatifs

câble de recharge très court

design du casque très sobre pour un appareil Gaming

Conclusion

L’EKSA E910 est un casque gaming sans fil de bonne qualité, qui promet de bonnes heures de jeux, mais qui peux aussi se connecter facilement à vos différents appareils (ordinateur ou console) ! La qualité sonore est au rendez-vous en lecture mais également en enregistrement avec un micro très correct. Le EKSA E910 est disponible à 89,99$ soit environ 77,84 Euros, un rapport qualité prix tout à fait correct.

Article rédigé par Alexia Domoina, Merieme et Alya

