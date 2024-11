Je teste le NETGEAR Orbi WiFi 7, la solution ultime pour une connexion parfaite partout dans la maison ?

Si vous me suivez dans mes écrits, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ma connexion Internet pitoyable qui m’a donné du fil à retordre jusqu’en décembre dernier ! En fin d’année dernière, Lionel qui gère les relations presse de NETGEAR m’avait proposé de tester le système Orbi Série 970. Depuis cette date, j’ai enfin la fibre avec Orange et une connexion « normale ». Néanmoins, impossible de me passer de mon Orbi, car la fibre n’a pas résolu tous les problèmes, notamment les connexions lentes à l’étage ou à l’opposé de ma box Internet. Dans une vieille maison en pierre, je peux vous assurer que rien ne passe, et surtout pas le Wi-Fi ! Alors, quand Lionel m’a proposé d’échanger mon Orbi Série 960 par le nouveau modèle, l’Orbi Système WiFi 7 Mesh Tri-Bande 770 Series, j’ai hésité, mais pas très longtemps, convaincue qu’il allait encore améliorer mon quotidien. Le système coûte 999,95 € sur Amazon ou sur Netgear.fr, néanmoins le prix est justifié par son efficacité hors du commun. Voici mon retour d’expérience.

Pourquoi un tel système avec la fibre ?

Depuis que j’ai la fibre, je reconnais que les connexions sont meilleures, notamment au niveau de la télévision ou des jeux sur console. Néanmoins, cela n’empêche pas la connexion Internet de ramer quand plusieurs appareils sont connectés en même temps. Comme vous le savez (ou pas), j’écris tous les jours pour NeozOne et je travaille sur une connexion classique, au sein de ma propre maison. Je dois donc composer avec un mari qui regarde Netflix, un fils qui joue à Minecraft sur PS5 et une fille qui travaille sur InDesign, un logiciel ultra-gourmand ! Quand toutes ces connexions sont simultanées, nous pâtissons tous de lenteurs, et de chargement de pages à rallonge.

De plus, comme je vous l’ai dit, les murs en pierre sont quasiment infranchissables et ce n’est pas faute d’avoir tout essayé (routeur, amplificateur de Wi-Fi, etc.). Quand Lionel m’a proposé le nouvel Orbi pour remplacer le mien, j’ai hésité, car le 960 fonctionnait de manière impeccable, alors pourquoi changer ? J’ai bien fait d’accepter, car l’expérience est concluante, et je gagne encore en rapidité : mes pages se chargent tellement rapidement que j’arrive à les perdre en route. Voici mes impressions sur le système NETGEAR Mesh WiFi 7 Tri-Band Orbi, mon avis sur l’installation, le design et tout ce que vous devriez savoir pour booster pour toujours votre connexion Internet.

Mes premières impressions au déballage

Lorsque j’ai ouvert mon colis, parfaitement emballé, j’ai d’abord constaté que les appareils étaient beaucoup plus petits que ceux de l’Orbi 960 : un super bon point, car on m’a plusieurs fois demandé ce qu’était ce gros truc blanc près de ma box. Ceux de l’Orbi 770 sont plus petits, mais plus puissants, combo parfait pour moi ! Le système me promet une couverture de 750 m² en gérant 100 appareils connectés en même temps.

Je n’ai ni cette surface ni ce nombre d’appareils, néanmoins, j’ai désormais, grâce au second satellite, la Wi-Fi dans le jardin… Ce n’est pas indispensable, mais bien pratique lorsque je dois effectuer quelques recherches sur Internet quand je bricole dans l’abri de jardin ! En termes de design, c’est sans surprise, toujours soigné et relativement discret, la marque de fabrique de NETGEAR : l’efficacité plutôt que le bling-bling.

Une installation simple et une couverture impressionnante

Investir une somme de près de 1 000 € pour un appareil compliqué à installer, cela peut en refroidir certains. J’ai connu des routeurs ou des boosters tellement compliqués à installer que rapidement abandonnés dans un coin. Dans le cas de NETGEAR et c’est valable pour tous leurs appareils, vous pouvez irrévocablement ôter ce doute de votre esprit. Comme pour le dernier Orbi, celui-ci a été installé en moins d’une demi-heure, simplement en suivant les indications de l’application que j’avais déjà installée pour le précédent système. L’Orbi Système WiFi 7 Mesh Tri-Bande 770 Series se compose d’un pack de trois appareils : un routeur principal et deux satellites, conçus pour garantir une couverture uniforme, même dans les grandes maisons. Mon domicile présente un agencement complexe avec des murs épais, typiques d’anciennes bâtisses en pierre, ce qui a souvent posé des problèmes à mes précédents systèmes WiFi.

Mes premières impressions après l’installation

Une fois l’installation terminée, j’ai immédiatement constaté une nette amélioration de la couverture dans toutes les pièces de la maison, y compris dans celles où le signal peinait à pénétrer auparavant, ce qui était très pénible pour suivre ma série préférée sur l’appli FranceTv. Le système WiFi Orbi utilise la technologie Tri-Band avec backhaul dédié, ce qui garantit des vitesses élevées sur tous les appareils simultanément. Avec une bande passante atteignant jusqu’à 11 Gbit/s grâce au WiFi 7, ce système est 2,4 fois plus rapide que le WiFi 6, ce qui se traduit par une connexion stable et rapide, même à travers les murs en pierre.

Pour illustrer l’efficacité de ce système, prenons un exemple concret : avant, dans mon bureau à l’étage, situé à l’opposé de la box, le signal était souvent faible, rendant les visioconférences difficiles et saccadées, Alexandre pourrait largement en témoigner comme tous mes collègues d’ailleurs. Avec le Système Mesh Orbi, non seulement la connexion est stable, mais je peux aussi réaliser des appels vidéo en haute définition sans aucune interruption. Une réunion Zoom ou Teams sans coupure, c’est quand même appréciable, comme le fait de pouvoir profiter de la seule pièce isolée à l’étage dans ma maison.

Le test des connexions simultanées

Comme je vous l’ai dit, je travaille donc chez moi, mais je n’y suis pas seule. J’ai voulu voir si le Système Orbi WiFi 7 Mesh Tri-Bande 770 Series ferait s’envoler mes doutes en la matière. J’ai ainsi demandé à mon fils de mettre un jeu à télécharger, à ma fille de travailler sur le futur bulletin communal, et à mon mari de regarder un épisode de sa série actuelle sur Netflix. Normalement, j’aurais dû, à un moment donné, pester contre mon PC, qui ne charge pas assez vite ! Eh bien, que nenni, je n’ai rien ressenti, pas de lourdeur, pas de lenteur, rien ! Je dois préciser que le Système Mesh Orbi est équipé d’un port Internet 2,5 Gbit/s, compatible avec les abonnements Multi-Gigabit et les connexions filaires 2,5 Gbit/s. Concrètement, cela signifie que je peux profiter de la fibre à 100 % de sa capacité, que ce soit pour des diffusions en 8K, des jeux en ligne ou des activités de réalité virtuelle. Impressionnant et inattendu, car je pensais déjà disposer du meilleur avec mon Orbi 960 !

L’autre exemple concret concerne l’abri de jardin, qui a désormais hérité d’un satellite, que je débranche et rebranche dans la seconde chambre, car il n’est pas prévu pour rester à l’extérieur. Ainsi, quand je bricole dans le chalet au fond du jardin, chauffé, je le branche, il se reconnecte comme un grand. Je peux de cette façon suivre mes tutos bricolage sans saccade et sans sortir à la recherche d’un potentiel réseau 4G. La 5G dans ma campagne ? Je n’y songe même pas ! Seconde configuration relevée haut-la-main ! Je n’ai pas testé la connexion de 100 appareils, évidemment. Cependant, si tel était votre cas, sachez que le système peut les gérer, connectés ensemble.

Sécurité et gestion des appareils : un point fort

Outre ses performances techniques, le Système Mesh Orbi de NETGEAR se distingue par sa sécurité avancée. Ainsi, il est équipé de NETGEAR Armor, un bouclier de sécurité automatique pour protéger l’ensemble du réseau et tous les appareils connectés contre les menaces en ligne. Ce système de sécurité en temps réel est essentiel pour moi, d’autant que ma maison est équipée de nombreux objets connectés, dont certains contrôlent la sécurité et le confort domestique. À la moindre connexion suspecte, je suis ainsi informée via une notification. Je peux aussi activer le contrôle parental, mais je n’en ai plus l’utilité, mes enfants étant majeurs et vaccinés ! De plus, vous avez également la possibilité de mettre en pause la connexion pour un appareil spécifique qui est également utile, surtout pour limiter l’accès des enfants aux appareils connectés durant certaines heures. Je vais peut-être l’utiliser pour couper la PS5 de mon fils, aux heures des repas, allez savoir ! L’abonnement Armor est gratuit pendant un an à partir de l’installation, ensuite il devient un service payant, ce que je peux comprendre d’ailleurs.

Un petit plus : le support mural dédié au satellite

Lors de mon entretien téléphonique avec Lionel, je lui ai expliqué que mon satellite, à l’étage, était posé sur un meuble, et qu’il pouvait lui arriver de chuter ! Il m’a alors proposé une exclusivité NETGEAR, un support mural spécialement adapté aux satellites des systèmes Orbi. Sous le satellite, deux pas de vis sont prévus pour justement être fixés au support mural.

Problème résolu : mon satellite est accroché au mur, en hauteur, ce qui amplifie aussi la connexion. Ma clé FireStick TV semble avoir retrouvé une connexion digne de ce nom !

NETGEAR Support Mesh RBE7 RBE9 Matériau de haute qualité Meilleure Vente n° 1

Conclusion : un investissement rentable pour une maison exigeante

En conclusion, le Système Mesh WiFi 7 Tri-Band Orbi de NETGEAR est un excellent choix pour les grandes maisons aux murs épais et pour les utilisateurs de fibre optique, comme dans mon cas avec Orange. Je vous l’accorde, le prix de 999,95 € peut sembler élevé. Cependant, je peux vous assurer que les performances sont au rendez-vous, que ce soit pour le travail, le streaming, le gaming ou la gestion de nombreux objets connectés. Les 11 Gbit/s de bande passante et la technologie Wifi 7 offrent une connexion stable, rapide et parfaitement adaptée aux besoins modernes d’un foyer. Ainsi, je peux optimiser mon temps de travail et me libérer du temps pour lire ou jouer de la Cricut que vous découvrirez bientôt, ce qui n’a pas de prix ! Lorsque l’on utilise Internet tous les jours pour travailler, on n’imagine pas le temps que l’on peut gagner et le confort de travail obtenu grâce à cet Orbi ! Je vous le recommande absolument si vous rencontrez des problèmes identiques aux miens. Alors ? Mon expérience avec le Système Mesh WiFi 7 Tri-Band Orbi de NETGEAR vous a-t-elle convaincu de vous équiper ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

NETGEAR Orbi Système WiFi 7 Mesh Tri-Bande (RBE773) - Pack de 3 - Couverture de 750m², 100 appareils - Port internet 2,5 Gbit/s - BE11000 (11 Gbit/s) - compatible mur épais et toutes box La gamme Orbi série 770 , avec le WiFi 7 Mesh libère des vitesses allant jusqu'à 11 Gbit/s pour des performances et une couverture sans faille dans toute votre maison. Meilleure Vente n° 1

NETGEAR Orbi Série 770 Facilité d'installation Design discret et moderne Fluidité de la connexion Prix La solution ultime pour une connexion sans défaillance Vous cherchez un moyen d'obtenir une connexion rapide, stable et sécurisée, c'est le NETGEAR Orbi Série 770 qu'il vous faut AB-SO-LU-MENT ! User Rating: Be the first one !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez