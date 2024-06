Je teste le robot aspirateur (laveur) Eureka J12 Ultra avec base de vidange

Dans chaque maison et chaque appartement, il est des choses essentielles auxquelles nous ne pouvons pas déroger. Le nettoyage du sol, en fait partie, à moins d’avoir les moyens de vous offrir les services d’un agent d’entretien privé. Sinon, vous devez retrousser vos manches, attraper votre aspirateur, puis votre seau, votre balai à franges ou votre serpillière ! Pourquoi ne pas confier cette tâche au nouvel aspirateur robot de la marque Eureka, le J12 Ultra ? Pour la sortie de ce nouvel allié du nettoyage de vos sols, Eureka n’a pas lésiné sur les moyens. En effet, les ingénieurs et l’équipe R&D ont tout mis en œuvre pour améliorer ses performances, sa station d’accueil ainsi que sa technologie d’évitement d’obstacles. J’ai eu la chance de le tester en avant-première pour évaluer son efficacité. Je vous propose de découvrir mon retour d’expérience sur le J12 Ultra d’Eureka vendu à 799 € sur Amazon. C’est parti.

Déballage et design

Le robot aspirateur Eureka J12 Ultra est livré dans un très gros carton. L’aspirateur, sa base de recharge et de vidange sont parfaitement protégés.

À l’intérieur du carton, je retrouve le fameux aspirateur, ainsi que sa base qui est déjà assemblée. Il contient également deux brosses rotatives, deux balais, de la documentation, une notice de démarrage rapide et un sac à poussière de rechange (un second est déjà installé dans la station).

Paramétrage et prise en main

Pas grand-chose à faire au niveau du montage. En effet, il suffit d’insérer les deux brosses rotatives (serpillière) magnétiques et les balais dans leurs emplacement respectifs. Impossible de se tromper, ces derniers sont identifiés par un code couleur.

Au niveau de la base, on retrouve deux bac. Le premier servira pour le stockage de l’eau propre, le second pour la collecte des eaux usées. L’aspirateur est livré sans détergent, ce qui n’est pas très grave, je n’en utilise jamais.

Il faut ensuite appairer le robot aspirateur et sa station avec l’application dédiée. La notice n’est d’ailleurs pas complète à ce sujet, il vaut mieux se référer aux explications de l’application. L’application n’est pour le moment pas traduite complètement en français, mais comme il vient de sortir, cela sera probablement corrigé dans une prochaine mise à jour. Comme vous pouvez le voir dans la capture, il y a une pléthore d’options que ce soit pour l’aspirateur ou la station.

Mise à jour du 8/06/2024 : l’application a été intégralement traduite en français depuis.

Pour le mode « lavage » pensez à remplir le bac d’eau propre de la station.

Les points forts de l’aspirateur robot

Ce nouvel aspirateur robot est le fruit de profondes réflexions de l’équipe R&D d’Eureka. Il aura nécessité de nombreuses recherches dans le seul but d’améliorer ses performances. Le résultat est un petit exploit technologique, qui arrive sur le marché européen avec une optimisation complète de trois points-clé : le nettoyage, l’évitement des obstacles et la station d’accueil. Un aspirateur robot qui se dote, par exemple, de modes de nettoyage plus intuitifs, pour répondre à chaque besoin des utilisateurs. Et, chez Eureka, notre avis compte, puisque c’est aussi grâce aux nombreux retours de nos utilisateurs que les équipes améliorent leurs produits. Quant aux points forts, je reviendrai plus en détail sur certains mais voici ce qu’il faut savoir.

Le J12 Ultra, l’aspirateur va redéfinir les normes de performance, en restant cependant plus ou moins abordable en termes de prix. Ainsi, avec une force d’aspiration de 5 000 Pa, surpassant de 25 % son prédécesseur, l’Eureka E10s, il élimine efficacement la saleté et les débris, et laisse un sol impeccable à chaque passage. Pour le lavage des sols, il s’équipe de serpillères doubles de pointe, ultrarapides, qui tournent à 200 tours par minute pour garantir l’élimination facile des saletés tenaces, des éclaboussures et des taches, laissant vos sols impeccables et éclatants de propreté.

Par ailleurs, le J12 Ultra intègre les brosses latérales améliorant considérablement la capacité de nettoyage le long des plinthes et des bords. Et, ce n’est pas tout ! La brosse rouleau anti-emmêlement a été perfectionnée pour répondre aux besoins des familles avec animaux domestiques et permet de ramasser aisément les poils d’animaux, ou les cheveux longs.

Focus sur les différents modes de nettoyage

L’aspirateur robot laveur J12 Ultra se dote de la technologie ultrasonique avancée de détection de tapis et de divers modes de nettoyage. Ainsi, avec quatre modes de nettoyage, incluant aspiration et lavage simultanés, aspiration suivie de lavage, aspiration seule et nettoyage humide seul, il répond à toutes vos exigences de nettoyage. Le mode aspiration cible en profondeur les tapis, tandis que le mode nettoyage humide se concentre sur les sols durs. Contrairement aux autres aspirateurs robots, il ne se contente pas de déplacer la saleté, mais assure également la propreté de la serpillière utilisée.

Grâce à des options de retour à la station de base pour laver les serpillères après avoir nettoyé 12m², 10m², 8m², il garantit que chaque morceau de sol est traité avec de l’eau propre. De plus, son intelligence ne s’arrête pas là. Avec une logique de nettoyage intuitive, le J12 Ultra commence le nettoyage là où vous le feriez depuis l’endroit le plus éloigné de sa base. Une innovation utile, car la plupart de ces appareils commencent toujours par les abords de la station, qui ne sont évidemment pas les plus sales.

« De nombreux aspirateurs robots dotés d’une serpillière à double rotation commencent par passer une serpillière humide dès la sortie de sa station, ce qui n’est pas très commode pour les maisons équipées de moquettes. Lors des premières étapes de la conception du J12 Ultra, nous avons analysé de nombreux scénarios d’utilisation de nos utilisateurs. C’est pourquoi l’Eureka J12 Ultra dispose de plusieurs modes de nettoyage : si votre pièce ne comporte pas de tapis, vous pouvez utiliser le mode aspirateur et serpillière par défaut du J12 Ultra, ce qui vous permettra d’économiser du temps et de l’énergie. Si votre pièce comporte des tapis, vous pouvez passer en mode aspirateur puis serpillière via l’application. Dans ce mode, la serpillière est sèche avant que l’aspirateur robot ne quitte sa station, ce qui garantit que le robot nettoie les tapis en profondeur sans les mouiller. Grâce à la fonction de détection des tapis du J12 Ultra, le robot ne se déplace pas sur les tapis pendant qu’il passe la serpillière. Vous conviendrez qu’il s’agit de la meilleure méthode pour les robots équipés d’un double balai rotatif afin de garder les tapis secs et en sécurité. Bien entendu, dans l’application, vous pouvez également configurer le robot pour qu’il passe l’aspirateur ou la serpillière uniquement, pour répondre à vos besoins divers et personnalisés. », explique l’entreprise.

L’évitement des obstacles

Éviter les obstacles, voici une caractéristique importante sur ce type d’appareil. En effet, quoi de plus désagréable que de recevoir des notifications : aspirateur bloqué, et de ne pouvoir agir, car absent de la maison. Le résultat étant que lorsque vous rentrez du travail, vos sols n’ont pas été nettoyés correctement. Avec l’Eureka J12 Ultra, la technologie d’évitement des obstacles a été grandement améliorée. Ainsi, il se dote du système de détection d’obstacles DuoDetect AI, assurant un évitement précis et une détection dynamique.

Cette technologie combine une vision artificielle à double capteur et une reconnaissance 3D. Deux lasers alignés à l’avant de l’appareil, semblables aux yeux humains, permettent non seulement d’éviter les obstacles avec précision, mais également de détecter les changements dynamiques dans l’environnement. Et, ce n’est pas tout ! Il intègre par ailleurs une capacité de vision nocturne supérieure grâce à son radar laser infrarouge intégré. En effet, lorsque le soleil n’est pas encore levé, ou déjà couché, il doit aussi pouvoir garder vos sols impeccables. Seul inconvénient notable, le LIDAR est situé au-dessus de l’appareil, lui rajoutant une épaisseur de quelques centimètres, ce qui ne lui permettra pas d’atteindre certains dessous de meuble (comme la table basse en photo ci-dessus).

Une véritable aide au quotidien

L’aspirateur robot laveur Eureka J12 Ultra se dote d’une station d’accueil qui automatise efficacement votre nettoyage quotidien. Cette station ingénieuse peut non seulement ajouter de l’eau propre, collecter l’eau sale et ramasser la poussière. Elle est par ailleurs dotée d’un sac à poussière de grande capacité de 3 L, garantissant jusqu’à 75 jours de nettoyage continu. De plus, elle propose une fonction innovante de séchage à l’air chaud à 55 degrés pour les serpillères, évitant ainsi les odeurs nauséabondes des serpillères.

Contrairement aux aspirateurs robots traditionnels qui ne prennent pas en charge une station d’accueil, le J12 Ultra procure une solution complète. Après le nettoyage, la fonction de séchage à l’air chaud assure un séchage rapide et complet des serpillères, éliminant les résidus d’eau et prévenant la prolifération des bactéries et les mauvaises odeurs. Le robot aspirateur est plutôt silencieux, il ne dépasse pas les 67 dB en fonctionnement.

Ces fonctionnalités uniques font du Eureka J12 Ultra un choix exceptionnel dans sa gamme de prix de 700 à 800 euros. Avec des spécifications matérielles de pointe, des modes de nettoyage intuitifs et une précision remarquable dans l’évitement des obstacles, cet aspirateur est conçu pour vous garantir une expérience de nettoyage optimale.

Conclusion

L’aspirateur Eureka J12 Ultra est-il un bon produit ? Mon avis est oui, il propose une solution complète qui permet de véritablement se décharger de certaines corvées. Il lave, aspire, se vide et se remplit seul, c’est très agréable. L’application est perfectible, mais comme nous le testons en avant-première, je n’ai aucun doute sur une prochaine mise à jour qui devrait corriger ce petit défaut. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec un aspirateur robot de dernière génération, qui vous permettra de vous dégager du temps libre, le robot aspirateur Eureka J12 Ultra est vendu à 799 € sur Amazon.

Les plus

Une solution complète

Une aspiration puissante

Peu bruyant

Un lavage correct

Les moins

Une application perfectible au niveau des traductions

La fiche technique du J12 Ultra d’Eureka

EUREKA

Numéro de modèle : J12 Ultra-EU-VD

Couleur : Blanc et noir

Dimensions du produit (L × l × h) :35 × 35 × 10,75 cm

Poids : 16,5 kg

Capacité : 3 l

Voltage : 14,4 volts

Niveau sonore : 56 dB

Autonomie : 3 heures

Compatibilité du produit : ‎Amazon Echo, Google Home, Smartphone

Caractéristiques ‎ principales : Évitement d’obstacle, lavage automatique par serpillère, aspiration, autovidange, navigation LiDAR

