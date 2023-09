KuKirin V2, test, avis et prise en main d’un vélo électrique (pliable) à seulement 569 €

Il ne vous aura pas échappé que les vélos électriques sont devenus une manière de se déplacer très présente. Et, puisque la demande est forte, les marques s’efforcent de toujours proposer de nouveaux modèles, plus légers, plus performants et adaptés à tous types de terrains. C’est justement le cas du KuKirin V2, un vélo électrique de ville, qui s’impose comme une solution polyvalente pour ceux qui empruntent autant les routes, que les chemins de campagne. Nous connaissons bien la marque Kukirin, nous avons eu l’occasion de tester deux trottinettes du constructeur chinois, la Kugoo Kirin G2 PRO 9 et la KuKirin G2 Max, mais pas encore de vélo électrique. Le KuKirin V2 va-t-il tenir ses promesses ? La réponse tout de suite avec notre test complet.

Déballage et montage

C’est assez rare, mais pour une fois le carton d’emballage a des dimensions très raisonnables. Nous pensions d’ailleurs qu’il s’agissait d’une trottinette électrique et non d’un vélo, je vous laisse imaginer notre surprise.

Le vélo électrique KuKirin V2 est parfaitement protégé, chaque pièce est emballée dans du papier de soie et une bonne couche de polystyrène. Nous retrouvons à l’intérieur du carton le fameux vélo, quelques outils pour le montage, une notice de montage (en français), un garde-boue avant, une roue avant, une selle et son tube ainsi que deux pédales.

Le montage est simple et rapide, la notice très (trop succincte) n’est pas nécessaire. Il suffit de fixer le garde-boue (en premier) la roue avant, les deux pédales, le guidon et pour terminer, il faut insérer la selle et son tube. La batterie est directement intégrée dans le tube de selle, pour la relier au vélo, il faut la brancher avec le connecteur en passant sous le vélo. Il nous a fallu quelques minutes pour le comprendre, cela n’est pas précisé dans la notice.

Les points forts du KuKirin V2

Comme nous vous l’avons dit, il se dote d’un cadre pliable ingénieux, qui vous permet de le glisser dans le coffre d’une voiture avant votre balade dominicale en forêt par exemple. Le KuKirin V2 est bien conçu et procure une bonne experience de conduite, quelles que soient les conditions de la route.

Équipé de trois modes de puissance, ce vélo électrique peut facilement s’adapter à différents terrains, que ce soit en ville ou en pleine nature. De plus, avec sa transmission SHIMANO à 7 vitesses, il vous permet de parcourir jusqu’à 30 km avec une seule charge, offrant ainsi une grande autonomie pour vos déplacements quotidiens ou vos aventures en plein air. Et pour une fois, on ne pédale pas dans le vide quand on dépasse les 20 km/h, c’est très agréable.

Les pneus pneumatiques de 20 pouces sont soigneusement conçus pour offrir une excellente adhérence et une absorption exceptionnelle des chocs, garantissant une conduite confortable et en douceur, quel que soit le terrain. Les freins à disques sont puissants et correctement réglés.

Présentation de la batterie

Pour un confort maximal et une facilité d’utilisation, il s’équipe d’une batterie amovible au lithium, qui vous permet de la recharger à l’intérieur d’un appartement par exemple. Vous n’aurez plus besoin de tenter de faire entrer le vélo dans l’ascenseur, ou de le porter dans les escaliers pour recharger sa batterie. De plus, la batterie amovible améliore la portabilité du vélo. Pour assurer la sécurité de la batterie, le cadre en alliage de magnésium est équipé d’une serrure dédiée sur le verrou de réglage de la selle, garantissant ainsi sa protection et votre tranquillité d’esprit.

Cachée dans le tube de selle, la batterie est aussi protégée des intempéries, éclaboussures, éventuels jets de caillou sur un chemin escarpé. Même lorsque la batterie est déchargée, vous pouvez continuer à pédaler, car le vélo est très léger (seulement 18,85 kg). Cette caractéristique assure une expérience de conduite fluide et agréable, vous permettant de profiter de chaque trajet en toute sérénité.

Tout savoir sur les dimensions du KuKirin V2

Puisqu’il est pliant, les dimensions sont l’un des critères qui pourrait vous faire opter pour ce modèle plutôt que pour un autre. En mode déplié, il affiche des dimensions de 1475 × 542 x 1 090 mm, offrant une taille idéale pour une expérience de conduite confortable.

Lorsque vous avez besoin de le ranger ou de le transporter, ce vélo électrique se plie de manière pratique pour atteindre des dimensions de 1475 × 240 × 685 mm, ce qui le rend très compact et facile à stocker. Malgré sa robustesse, il pèse moins de 20 kg, vous n’aurez donc aucun mal à le porter pour l’installer dans votre coffre, puis l’en sortir.

Trois modes d’assistance

Le vélo électrique tout-terrain KuKirin V2 dispose d’un label d’étanchéité (IP54), il résiste aux éléments et peut affronter diverses conditions météorologiques. Du côté des modes d’assistance au pédalage, vous aurez le choix parmi trois niveaux de vitesse (15 km/h, 20 km/h, 25 km/h) pour vous adapter à votre rythme de conduite préféré. Il est capable de grimper des pentes jusqu’à 15° pour une charge maximale de 120 kilos (poids du cycliste + éventuels équipements).

La vitesse maximale qu’il peut atteindre est de 25 km/h, soit la vitesse autorisée en France, il est donc, bien évidemment, homologué pour rouler en France et en Europe. L’autonomie annoncée 30 km correspond à une utilisation en mode assistance 25 km/h, elle sera en conséquence plus importante si vous réalisez tout votre parcours à 15 km/h. Cependant, il est également équipé d’une molette d’accélération. Nous vous conseillons de la débrancher, car cela n’est pas autorisé en France (sur les routes publiques).

Quelques détails supplémentaires sur le moteur et la batterie

Le KuKirin V2 est propulsé par un moteur sans balais qui tourne à une vitesse maximale de 280 ± 10 tr/min, assurant une performance fiable sur la route. Ce moteur délivre une puissance et une tension nominale de 250 W et 36 V respectivement, offrant une assistance électrique efficace pour faciliter vos déplacements. Avec un couple de sortie maximal de ≥ 35 N.m, ce moteur vous propulse en toute confiance sur divers terrains. Et dans les faits, le vélo est très réactif. Il démarre au premier coup de pédale. L’alimentation de ce moteur provient d’une batterie au lithium 18650 de qualité, dotée d’une tension nominale de 36 V et d’une capacité de batterie de 7,5 Ah. De plus, le temps de charge de la batterie est rapide et pratique. Il prend seulement 5 à 6 heures pour une charge complète, ce qui signifie que vous pouvez rapidement reprendre la route avec votre KuKirin V2 après une courte pause de recharge.

Quelques détails supplémentaires sur les pneus et le chargeur

Les pneus du KuKirin V2 mesurent 20 × 2.125 pouces et sont de type pneumatique classique, assurant ainsi une adhérence optimale et une absorption efficace des chocs pour une conduite en douceur sur divers terrains. Quant au chargeur du KuKirin V2, il est conçu pour une grande polyvalence avec une tension et un courant d’entrée de AC100-240 V, 2 A, ce qui signifie qu’il peut être utilisé avec différentes sources d’alimentation électrique. Concernant la sortie, il délivre une tension de 42 V et un courant de 2 A, permettant ainsi une charge efficace de la batterie du vélo électrique.

Conclusion

Que vous soyez un citadin à la recherche d’un moyen de transport pratique ou pour des déplacements quotidiens, le KuKirin V2 offre la polyvalence, la performance et la mobilité dont vous avez besoin. Avec sa batterie amovible, son design pliable et ses caractéristiques, il représente une solution très intéressante. Pour le prix, le vélo est proposé au prix de 629 € sur la boutique Geekmaxi. Avec le bon de réduction KKV2NZ le prix tombe à 569,00 €. C’est vraiment une bonne affaire, le rapport qualité/prix est excellent.

Les plus

Puissant et réactif

Un nombre de vitesses (physiques) adapté

Pliable

Léger

Compact

Les moins

Une notice approximative

Non connecté

