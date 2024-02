Lankeleisi MG600 : avis et test d’un vélo électrique équipé d’un moteur Bafang de 1000 W (50 km/h)

Le printemps reviendra, et avec lui, les longues balades à vélo sous les premiers rayons du soleil. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir les paysages qui vous entourent par exemple. Pourquoi ne pas investir dès maintenant dans un engin puissant et confortable, pour que vos balades se transforment en longues épopées ? Après le Lankeleisi ES500PRO (version 2023), nous allons vous présenter le modèle Lankeleisi MG600 Plus, équipé d’un puissant moteur Bafang, et doté d’une belle autonomie. Actuellement, le vélo Lankeleisi MG600 Plus est au prix de 1 899 € au lieu de 1 999 €. Vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 2 % réservé à nos lecteurs (code BBGNEOZONE), soit un prix final de 1861,02 au lieu de 1 999 €sur Buybestgear. Nous avons pu le tester et voici notre retour d’expérience.

Déballage et montage

Le vélo électrique Lankeleisi MG600 Plus est livré dans un énorme carton. Le vélo et les pièces sont parfaitement protégés par du carton et du papier de soie. Le carton est très lourd (le vélo pèse à lui seul près de 37 kg) et il est conseillé d’être deux pour le montage (mais c’est possible seul).

Nous retrouvons à l’intérieur du carton, le vélo, une roue avant (non montée), un chargeur secteur, une notice de montage (en anglais), les pédales, le support de pédale gauche (à monter également). Nous avons également un garde-boue avant, une pompe de gonflage, un antivol d’opportunité et tous les outils nécessaires pour l’assemblage.

Il faut compter une bonne demi-heure pour le montage du vélo. C’est relativement simple. Il suffit de fixer le guidon sur la potence, monter la roue avant et le garde-boue, fixer le pédalier et les pédales. Aucun câble à brancher. Le montage du garde-boue a été un peu fastidieux à cause de l’alignement des fixations, mais globalement, il est assez simple à monter.

Quels sont les points forts du vélo électrique Lankeleisi MG600 Plus ?

Les points forts du vélo électrique Lankeleisi MG600 Plus sont, avant tout, sa puissante batterie, et son moteur Bafang. Rappelons que la marque Bafang, fondée en 2003, est une marque spécialisée dans la conception de moteurs pour vélos électriques. Forts de 20 ans d’expérience, les moteurs Bafang sont reconnus dans le monde entier pour améliorer les performances des vélos électriques en termes de vitesse, d’autonomie et de capacité à affronter des terrains variés. Le moteur de notre vélo électrique est donc un modèle Bafang sans balais de haute vitesse de 48 V 1000W, reconnu pour sa légèreté et sa conception interne de pignons en étoile, augmentant le couple et améliorant l’efficacité énergétique. Grâce à lui, le vélo affrontera tous les terrains, avec des vitesses impressionnantes sans rogner sur le confort de conduite.

Du côté de la batterie, Lankeleisi a choisi une autre grande marque. En effet, le MG600 Plus s’équipe d’une batterie au lithium Samsung 21700 d’une grande capacité de 48 V 20 Ah, privilégiant une durée de vie exceptionnelle, une sécurité fiable et plus de 1 000 cycles de charge et de décharge. Avec elle, en mode assistance, vous pourrez parcourir près de 150 km en une seule charge, ou 70 km en mode « tout électrique ». Ajoutons à ses éléments, une transmission Shimano à sept vitesses qui procure une adaptabilité optimale pour répondre à différents terrains.

De plus, un système d’éclairage à LED vient vous assurer une conduite sécurisée pendant la nuit, renforcée par le mode de fonctionnement des feux arrière pour une visibilité accrue. Voir et être vu, le leitmotiv de tout cycliste prudent !

Quelles sont les autres caractéristiques importantes à connaître ?

Avec un poids net de 36,9 kg, batterie incluse, ce vélo se distingue par sa puissance et sa polyvalence. Doté d’un moteur Bafang de 48 V 1000W, il peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, une limite pouvant être déverrouillée pour des performances encore plus élevées. Le couple robuste de 70 Nm et la capacité à gravir des pentes jusqu’à 35° soulignent la puissance de ce vélo électrique. La batterie lithium Samsung 20 Ah 21700, avec un niveau d’étanchéité IP54, assure une utilisation sous la pluie et propose une autonomie remarquable, variant de 60 à 70 km en mode électrique et de 120 à 150 km en mode assistance. Le chargeur 48 V / 3 a, permet une recharge rapide en 6-7 heures, assurant une disponibilité optimale du vélo.

Que faut-il savoir de plus sur le vélo Lankeleisi MG 600 Plus ?

Le vélo électrique Lankeleisi MG 600 Plus, est un vélo qui s’adresse aux adultes ou adolescents dont la taille est comprise de 160 à 200 cm et supporte une charge maximale de 200 kilos, cycliste compris. Avec des dimensions de 198 cm de long, 45 cm de large et 100 cm de haut, il se dote de sièges sports très confortables pour procurer une conduite agréable. Sa conception, avec un cadre en alliage d’aluminium 6061, témoigne de sa robustesse exceptionnelle.

De plus, il se dote d’une suspension à ressort à huile à l’avant pour une conduite sans anicroche, même sur les terrains les plus escarpés. Il est également très confortable grâce à ces gros pneus en caoutchouc de 26 pouces et 4 cm. Les flancs des pneumatiques semblent un peu fragiles, il faudra voir sur la durée.

Ajoutons à cela un guidon forgé en alliage d’aluminium 31.8, un pédalier en alliage d’aluminium 48T, et un siège sport confortable pour une conduite en tout confort même sur de longues distances. Enfin, avec son cadran Shimano M315-7 et un cadran M310 à l’arrière pour la vitesse variable, et un engrenage à sept vitesses à l’arrière, ce vélo propose une variété d’options pour s’adapter à différents terrains.

Le système de contrôle est assuré par un contrôleur vectoriel 48 V 20 aH, avec un écran LCD en couleur pour suivre les paramètres de conduite. Quant aux freins, autre élément primordial pour un vélo de ce type, il s’équipe avec des freins à disque hydrauliques qui garantissent un freinage efficace et sûr en toutes circonstances.

Comment rouler à plus de 25 km/h* ?

Les vélos disponibles actuellement sur le marché sont configurés avec une limite de vitesse de 25 km/h, vitesse maximale autorisée en France. Si vous souhaitez ajuster cette limitation, suivez les étapes ci-dessous (disponible en vidéo en fin d’article) :

Maintenez enfoncé le bouton d’alimentation au centre pour allumer le vélo.

Appuyez simultanément et maintenez enfoncées les touches « + et – » jusqu’à ce que le caractère P1 s’affiche au centre de l’écran.

Appuyez sur la touche « + » pour passer de P1 à P3.

Appuyez sur la touche « i » pour afficher la vitesse à l’écran.

Utilisez le bouton « + » pour ajuster les données de 25 à 55.

Appuyez de nouveau sur la touche « i » pour revenir à P3.

Maintenez enfoncée la touche « i » puis relâchez-la pour finaliser les réglages.

*Attention, en France, et sur routes ou sur chemins, la réglementation impose une limitation de vitesse à 25 km/h. Si vous choisissez de débrider le vélo pour gagner de la vitesse, vous ne pourrez l’utiliser que sur des voies privées, et à vos risques et périls.

Conclusion

Le vélo Lankeleisi MG600 Plus est un vélo taillé pour les chemins, très confortable et agréable à conduire. L’assistance électrique est réactive et puissante. Le moteur et l’autonomie de la batterie sont les gros points forts de ce deux roues. Malgré un montage un peu compliqué, notamment pour le garde-boue avant, il reste accessible au plus grand nombre. Le design et les finitions sont excellents, nous sommes clairement sur un produit haut de gamme. Nous avons cependant quelques doutes sur la résistance et la longévité des pneumatiques, qui semble être le point faible du vélo. Il mériteraitt des pneus plus résistants pour rouler sur les chemins, (surtout pour le pneu arrière) mais c’est l’histoire d’une cinquantaine d’euros, ce n’est donc pas rédhibitoire. Actuellement, le vélo Lankeleisi MG600 Plus est au prix de 1 899 € au lieu de 1 999 €. Vous pouvez bénéficier d’une réduction supplémentaire de 2 % réservé à nos lecteurs (code BBGNEOZONE), soit un prix final de 1861,02 au lieu de 1 999 €. Un tarif non négligeable, mais la puissance à un prix !

Les plus

Un vélo puissant et réactif

Débridable jusqu’à 50 km/h (pour les chemins privés)

Très confortable

Un design très sympa

Les moins

Des pneumatiques un peu fragile (à confirmer)

Un peu lourd (36,9 kg)

Toutes les caractéristiques techniques

Modèle : MG600 PLUS

Poids net : 36,9 kg

Vitesse maximale : 25 km/h, mais peut être déverrouillé

Puissance du moteur : 48 V / 1000W de marque Bafang

Couple : 70 Nm

Pente maximale : 35°

Batterie : batterie lithium Samsung 20 Ah / 21700

Niveau d’étanchéité : IP54

Autonomie : mode électrique (60 – 70 km) / Mode assistance (120 – 150 km)

Chargeur : 48 V / 3 a

Temps de charge : 6-7 h

Taille du véhicule : 198 cm x 45 cm x 100 cm

Charge maximale : 200 kg

Hauteur du cycliste préconisée : de 160 à 190 cm

Cadre en alliage d’aluminium 6061

Amortisseur : suspension à ressort à huile avant

Moyeu de roue : caoutchouc de gros pneu 26 × 4.0

Guidon forgé en alliage d’aluminium 31.8

Pédalier en alliage d’aluminium 48T

Sièges sport confortables

Cadran à doigt Shimano M315-7 et cadran M310/arrière

Engrenage à 7 vitesses

Chaîne : 7 s

Système de contrôle : contrôleur vectoriel 48 V / 20 ah

Compteur LCD à écran couleur

Frein DYISLAND : freins à disque hydrauliques désexcités

Bon à savoir avant d’acheter le Lankeleisi MG600 Plus

Le Lankeleisi MG600 Plus est protégé par un brevet d’invention et a été enregistré à l’union intellectuelle européenne sous le numéro de propriété 009099112-0001. À ce sujet, le fabricant rappelle les recommandations suivantes : « Nous rappelons par la présente à tous les consommateurs que seul le site Web Buybestgear propose les produits authentiques Lankeleisi MG600 PLUS. Ne vous laissez pas induire en erreur par d’autres sites Web ou vendeurs qui prétendent offrir notre produit ».