Nous avons testé le jeu de société SIDOKÉ !

La météo ne vous convient pas, il fait trop chaud, il pleut et vous ne savez plus quoi faire pour occuper vos enfants ou vos amis ? Quant aux jeux de société, vous les avez déjà tous écumés ! Nous vous invitons à découvrir un jeu follement drôle, fabriqué en France, avec de jolies pièces en bois !

Ce jeu, c’est le SIDOKÉ, il se présente comme le célèbre Scrabble, mais se joue avec des chiffres. Si, de prime abord, il peut sembler un peu compliqué, après quelques parties, c’est un jeu d’enfant que de partager une partie entre amis. Inutile de savoir compter ou alors seulement jusqu’à 6, il faut plutôt la jouer stratégique et posséder un poil de logique et une petite dose de chance aussi ! Présentation.

Sidoké c’est quoi ?

Ce jeu de société s’adresse à un large public puisque compter jusqu’à 6, reconnaître quelques lettres ou couleurs est à la portée d’un enfant de 7 ans. Dès cet âge, les enfants peuvent réaliser des suites de chiffres ou des suites de couleurs. Mais il se destine également aux adultes qui pourraient développer des stratégies pour marquer un maximum de points.

Ce jeu est un peu un Scrabble qui ne nécessite pas un dictionnaire à portée de mains. Et même s’il utilise des chiffres comme base de jeu, nul besoin d’être docteur en mathématiques pour y jouer. Il est possible de développer des stratégies plus tactiques, en conservant certaines tuiles par exemple pour les placer au moment opportun. Il faut quand même une petite part de chance. La pioche reste aléatoire et votre sort dépendra de votre main chanceuse… ou malchanceuse !

Comment y jouer ?

Le jeu Sidoké se joue de 2 à 4 joueurs: le premier doit poser au moins une tuile, mais peut en poser plusieurs de manière à réaliser une suite de chiffres. Attention, les tuiles doivent soit être de même couleur, soit de couleurs différentes. Par exemple, un 2 orange, ne doit pas se situer à côté d’un 3 orange, sauf si toute la ligne (ou la colonne) est orange.

Le joueur suivant doit alors compléter la première ligne, toujours en collant au moins une tuile à l’une qui est déjà posée. Si un joueur pose une tuile de couleur identique à une case du plateau, les points sont plus importants. Chaque tuile posée vaut un point… Mais si une tuile mauve est posée sur une case mauve, alors elle vaudra trois points.

Les différentes combinaisons possibles sont les suivantes, en suivant le sens des flèches qu’indique le plateau :

Dans l’ordre croissant, de 1 à 6 et de même couleur

Toujours en ordre croissant, de 1 à 6 mais de 6 couleurs différentes.

Dans l’ordre croissant, de 1 à 6, de 6 couleurs différentes mais chaque tuile avec la lettre S

En ordre croissant toujours, mais avec la lettre E sur chaque tuile

Ou enfin, des lignes ou colonnes d’un seul et même chiffre mais de couleurs différentes

Sidoké Suprême : le graal absolu pour gagner !

Quant aux points, le but ultime du jeu est de faire un « Sidoké Suprême », c’est-à-dire une ligne ou colonne qui présente une suite de 1 à 6, de couleurs différentes, mais comportant toutes la lettre S ! Cela vous vaudra 40 points ! Il existe bien d’autres combinaisons à découvrir pour vaincre vos adversaires.

Mais le mieux serait peut-être de vous offrir ce jeu de société qui coûte 29.90€ seulement ! Il est disponible en ligne ici, ou dans de nombreux magasins King Jouet à travers la France ou encore certains E-Leclerc ou Intermarché. Retrouvez la liste des magasins vendeurs ici.

Ce que nous avons pensé du Sidoké

Ce jeu est rafraîchissant ! Tout d’abord, on peut vraiment apprécier la qualité des pièces et des porte-jetons fabriqués en bois… Tout comme celle du plateau, bien solide et joliment coloré. Pour ce qui est du jeu en lui-même, il nous a fallu lire les règles et nous aider de la petite vidéo de démonstration.

Finalement, le principe est très simple et nous nous sommes vite pris au jeu. En revanche, lors des premières parties, nous nous focalisions sur les suites de chiffres de couleurs différentes uniquement. Et nous retrouvions finalement assez vite bloqués sur le plateau. En réalisant des suites de mêmes chiffres mais de couleurs différentes, ce fût tout de suite plus simple.

Quel plaisir de jouer sur un jeu de cette qualité, fabriqué par une entreprise française… Le Sidoké est un jeu à découvrir absolument tant il est nouveau et original. Noël c’est dans moins de 4 mois, mais il n’est pas nécessaire d’attendre si longtemps pour passer un bon moment. Ce serait franchement dommage !