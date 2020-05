Nous avons testé le casque audio antibruit Marshall Monitor II ANC !

Aujourd’hui nous allons vous présenter le Marshall Monitor II ANC, une mise à jour du casque Marshall Monitor que nous avons eu la chance de tester il y a quelques années. L’article est d’ailleur toujours disponible sur cette page…

Le Marshall Monitor II ANC est un casque « Circum-Auriculaire » sans fil. Il intègre la technologie Bluetooth 5.0 ainsi qu’une technologie de réduction de bruit ANC (active noise control) ou réduction active du bruit.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la marque (je suis certaine qu’ils ne sont pas très nombreux), Marshall est une marque créée dans les années 60 par Jim Marshall, un professeur de batterie et propriétaire d’un magasin de musique. (Merci Wikipedia)

La marque est popularisée par les icônes rock de la musique telles que Jimi Hendrix, Metallica ou encore The Who et considérée aujourd’hui comme une marque incontournable par les plus grands musiciens de la planète. Est-ce que le casque va tenir ses promesses, être à la hauteur de la réputation de Marshall ? La réponse tout de suite dans notre test.

Déballage

Le Marshall Monitor II ANC est présenté dans une très jolie boite de style ampli. Nous trouvons à l’intérieur le fameux casque très stylé arborant des couleurs noires et blanches ainsi qu’un bouton en métal doré qui lui donne un côté très « rock ‘n’ roll ». Il s’agit d’un casque sans fil pouvant fonctionner en Bluetooth 5 mais également en filaire avec un joli cordon spiralé de style « câble pour ampli ». Nous trouvons également à l’intérieur un câble de rechargement au format USB C, un guide de démarrage rapide, une petite notice ainsi qu’une sacoche de rangement très pratique pour protéger le casque.

Design

Le casque est vraiment à l’image de ce que l’on attend de cette marque emblématique. On y retrouve tous les codes et signes distinctifs du style Marshall. La qualité de fabrication et le choix des matériaux sont clairement au rendez-vous. Le design est très réussi et dépasse de très loin les autres casques de sa catégorie avec toujours les mêmes formes arrondies et des matières plastiques beaucoup moins agréables au toucher.

Comme je vous l’indiquais en introduction, le casque Marshall Monitor II ANC est de type « Circum-Auriculaire », ce qui signifie que les écouteurs enveloppent l’intégralité des oreilles, formant un cercle autour et en prenant appui directement sur la base du crâne. Ce type de casque est globalement plus confortable et offre une meilleure isolation acoustique qu’elle soit passive ou active.

Fonctionnalités et prises en main

Avec ce casque plusieurs utilisations sont possibles, on peut évidemment l’appairer à un smartphone pour une utilisation nomade, à un piano ou un ampli en mode filaire. Il possède une réduction de bruit active avec 4 micros qui lui permettent de s’adapter à son environnement en « effaçant » les bruits parasites. Sur le papier, Marshall promet une réduction de bruit de 30 db. Dans les faits, le niveau de réduction de bruit est sensiblement inférieur à ce que propose la concurrence (haut de gamme évidemment).

Le design du casque est superbe et de bonne qualité, il est pliable dans tous les sens au niveau des écouteurs, ce qui lui procure une souplesse au niveau de la tête et un faible encombrement quand on le range. Le poids est de 320 grammes, c’est légèrement au-dessus de la moyenne mais justifié de par sa conception vraiment très soignée. Un produit « un peu lourd » effectivement, mais qui donne en contrepartie un fort sentiment de qualité .

Le bouton doré fait office de commande centrale, toujours très représentatif du style Marshall. Il suffit de le maintenir appuyé pour le mettre en marche, plus longuement pour un couplage avec un autre smartphone. Cette commande permet de piloter les fonctions de bases, réglages du volume et changement de piste, appel téléphonique, google Assistant etc…

Le mode « ANC » permet d’activer la réduction de bruit, mais également de passer en mode monitoring via l’application, afin d’entendre tous les sons environnants (plus la peine de retirer le casque). Le bouton M est un raccourci qui permet choisir un des différents modèles pré-enregistrés de l’équaliseur disponible dans l’application.

Confort

Confort maximal avec le Monitor II, avec une structure métal couverte de cuir, ainsi que des mousses de protections de qualité englobant l’intégralité de l’oreille. C’est assurément très bien pensé et un sans-faute de la part de Marshall. Le casque est souple et très flexible ce qui le rend très maniable et ergonomique. On apprécie énormément que les écouteurs ne se posent pas sur l’oreille (Circum-Auriculaire), c’est bien plus agréable et confortable au quotidien.

Qualité du son

La qualité du son est excellente et encore une fois très représentative de ce qu’on peut attendre d’un dispositif signé Marshall. Le son est chaleureux malgré des aiguës un peu en dessous (ils ont un peu tendance à saturer). Le son des instruments est globalement bon par défaut, mais l’ensemble peut être amélioré en personnalisant les réglages via l’application. Si vous appréciez les sons chauds, avec un maximum de grave et de médium, vous allez tomber sous son charme c’est certain.

Un des gros point fort de ce casque, c’est son autonomie soit plus de 45 heures en utilisation normale, ou 30 heures avec le mode de réduction de bruit activé. Une recharge rapide de 15 minutes seulement permet de bénéficier d’un « bonus » de 9 heures d’utilisation.

Conclusion

Vous trouverez Le Monitor II de Marshall au prix de 300 €, ce qui le place dans la catégorie « moyenne gamme ». Un tarif justifie par la qualité des finitions du produit. On note la très bonne autonomie du produit et sa recharge rapide. Le son Rock est au rendez-vous, même si les aigus et la réduction du bruit restent perfectibles.

Marshall Monitor II A.N.C. Casque - Noir Réduction de bruit active - Le casque Monitor II A.N.C. utilise une technologie avancée de réduction de bruit active, qui bloque les sons pour vous permettre de vous concentrer sur la musique