Nous avons testé le vélo électrique Shiftbikes “Simple. Fiable. Assemblé en France”

Prendre la voiture lorsque l’on a moins de 10 kilomètres à faire pour se rendre au travail est le quotidien de nombreux français… Mais prendre un vélo électrique pour ce trajet serait bien mieux ! D’une part, vous gagneriez du temps dans les bouchons, et d’autre part, vous réduiriez à néant vos émissions de gaz ! L’un des problèmes actuels étant qu’un vélo électrique coûte cher, et qu’il est parfois difficile de trouver des vélos électriques sûrs et performants à moins de 2000€ !

C’est de ce constat qu’est partie l’idée de la start-up Shiftbikes, et de son fondateur François Jacquet ! L’entreprise fondée en 2020 du côté de La Hague (50) est implantée aujourd’hui sur Paris, elle a pour objectif de démocratiser l’usage du vélo en proposant un produit de qualité, assemblé en France, fiable et à un prix accessible, soit moins de 2000€. Présentation.

Shiftbikes c’est qui ? C’est quoi ?

La start-up française, lancée en 2020 est donc née d’une conviction et du souhait de rendre le vélo électrique accessible. François Jacquet, fondateur de Shiftbikes, travaille dans les télécoms à Montréal et Londres. Quand il revient en France, il s’étonne du peu de vélos électriques en comparaison avec le Canada. Il comprend alors qu’en France, les acheteurs ont deux choix opposés :

Le vélo électriques bon marché acheté en grande distribution, mais avec des performances insuffisantes

acheté en grande distribution, mais avec des performances insuffisantes Le vélo électrique premium revendu par des marques spécialiste, mais dont le prix débute à environ 2500€

Il n’existe donc pas de produit intermédiaire, avec les qualités d’un vélo électrique cher, et le prix d’un vélo électrique bon marché… C’est donc sur ce créneau que l’entreprise va lancer Shifbikes, un vélo électrique à 1890€, avec les performances et la sécurité du haut-de-gamme ! François Jacquet décide aussi que son vélo électrique sera fabriqué et assemblé en France par la Manufacture du Cycle de Machecoul (44) … Et il se lance dans l’aventure !

Le vélo électrique est l’avenir de la mobilité urbaine. L’offre actuelle de VAE est répartie en 2 catégories principales: l’entrée de gamme ou le très premium. Nous avons décidé de nous placer entre les 2 afin de toucher les personnes qui souhaitent s’acheter un beau produit mais qui ne soit pas hors de prix. Nous proposons ainsi un beau vélo, simple, fiable assemblé en France et à moins de 2000€ ce qui nous différencie de la plupart des marques. François Jacquet, fondateur de ShifBike

Le vélo Shiftbikes en détail !

Pour conserver son prix, l’entrepreneur choisit de vendre son vélo uniquement sur le site de la marque, mais des essais sont possibles dans plusieurs villes de France… Il évite ainsi, les marges vendeurs, et les intermédiaires, ce qui permet de garder un prix juste pour tous. Le Shiftbikes dispose donc d’un moteur de 250W situé dans la roue arrière et dispose de 5 modes d’assistance. Avec une autonomie comprise entre 50 et 70 kilomètres, le Shiftbikes assure largement vos kilomètres en ville, comme à la campagne. La batterie du Shiftbikes est une Greenway de 460Wh, recyclée, et amovible, intégrée au cadre du vélo.

Concernant le recyclage de batteries, notre fabricant collabore avec Corepile qui s’occupe de la collecte et du recyclage. Nous sommes également en train de nouer des partenariats avec des acteurs de reconditionnements vers lesquels nos clients pourront se diriger à la fin du cycle de vie de leur batterie. François Jacquet, fondateur de ShifBike

Il dispose d’un éclairage avant et arrière connecté directement à la batterie, d’un antivol minute AXA déjà intégré et peut recevoir de nombreux accessoires (panier, sacoches, siège-bébé) Le freinage est efficace et progressif, assuré par des freins à disques hydrauliques. Côté pneus, ce sont des pneus ballons qui ont été choisies pour leur confort, leur adhérence et leur résistance. Ils sont d’ailleurs anti-crevaison, ce qui peut être très utile ! L’enjambement bas, et la position assise droite le rend pratique à l’utilisation que vous mesuriez 1.55 mètre ou 1 mètre 90…. Le Shiftbikes est garanti deux ans, et a déjà conquis des centaines d’utilisateurs en 2021… Plus d’infos : shift-bikes.com

Conclusion :

Un vélo simple sur le papier mais redoutablement efficace au niveau de l’assistance électrique. Cette dernière détecte le premier coup de pédale, elle est réactive et très performante. Les composants semblent de très bonne facture et le vélo est assemblé en France. Que demander de plus ?

Point positif

Assistance électrique précise et puissante

Une autonomie satisfaisante

Une qualité de fabrication irréprochable

Un design sobre

Certifié CE

Point négatif

Seulement deux coloris disponible (blanc et bleu)

Uniquement disponible à l’achat sur le site officiel (des essais sont possibles dans plusieurs villes de France)

Non connecté