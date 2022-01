Test du casque gamers ulta-light (filaire) EKSA Air Joy Plus

Si vous êtes gamers vous êtes sûrement à la recherche d’un casque qui vous permettra de jouer de longues heures, avec un confort et si possible une bonne immersion ! Bien sûr, tous les casques gaming ont de plus en plus de fonctionnalités pratiques et essentielles pour assurer une bonne écoute ! De nombreuses marques innovent et proposent une multitude de formes et de tailles, promettant de nous donner un large choix de produits.

Après plusieurs tests de casques gaming de la marque Eksa, notamment le casque sans fil EKSA E910, voici aujourd’hui notre avis sur le casque filaire EKSA Air Joy Plus, un casque “ultra-light”, beaucoup plus fin et surtout très léger, spécialement conçu pour une utilisation nomade. Voici sans plus attendre notre avis et notre test complet.

Structure et qualité

L’EKSA Air Joy Plus est un casque spécialement étudié pour être à la fois discret et très léger ! Comme les autres produits de la marque, le dispositif à été fabriqués et testés par des gamers, et ce dernier ne déroge pas à la règle car celui-ci a été conçu pour être très confortable même après une utilisation très prolongée. En effet, l’ergonomie est importante pour la marque, la structure est donc réglable à votre morphologie, et le positionnement multidirectionnel des écouteurs promet un maximum de confort.

Cette version light (seulement 204g) est ultralégère , tout en cuir synthétique, avec des caches oreilles moelleux et large qui englobent toute l’oreille (circum-auriculaires). Malgré son poids plume, le EKSA Air Joy Plus est doté de la technologie ENC avancée, ainsi qu’un son surround 7.1. Le casque semble être de bonne facture et ressemble assurément à son prédécesseur. Le micro est à la fois flexible et antibruit pour une meilleure communication entre joueurs pendant les parties.

Fonctionnalités

Le casque EKSA Air Joy Plus est compatible avec ces appareils : PC portable ou de bureau, compatible avec la plupart des Smartphone, PlayStation 4/PS5, et Nintendo Switch. Avec ce modèle filaire, deux options de connexion en USB-C ou avec l’adaptateur USB pour le branchement sur l’ordinateur. Vous retrouvez également des raccourcis directement sur le casque, une molette pour le réglage du volume et un bouton mute du micro, ce qui est très pratique. La présence du surround 7.1 assure une immersion et une qualité de son incontournable surtout pour les jeux. A cela s’ajoute une Led d’éclairage ajoute un style “gaming” au Air Joy Plus.

Design et confort

Comme pour les autres produits de la gamme, le casque est à la fois design et léger, tout de noir vêtu avec un arceau beaucoup plus fin que le EKSA E910. Les écouteurs en mousse à mémoire de forme sont larges et moelleux, ce qui les rends à la fois agréable et discret à porter ! L’arceau dispose également d’une mousse à mémoire de forme en cuir protéiné, réglable et ajustable pour toute les formes de cranes.

Polyvalence et compatibilité

Le casque EKSA Air Joy Plus est un casque gaming (plug and play) qui ne nécessite aucun pilote pour se connecter à votre appareil, un avantage incontournable. Il est compatible avec de nombreuses consoles de jeux vidéo telles que la ps4, la Playstation 5, la Xbox one, ou encore la Nintendo Switch !

Les accessoires fournis

Le casque est livré avec un câble de Type-C suffisamment long, ainsi qu’un adaptateur USB pour connecter le Air Joy Plus au pc, une pochette de transport en cuir, ainsi qu’un mode d’emploi en français.

Prise en main

Le casque filaire EKSA Air Joy Plus est très léger ce qui le rend agréable à porter grâce à ses coussins rembourrés, on oublie rapidement qu’on le porte ce qui est très appréciable. Le design reste classique pour un “casque gaming”, toutefois ce modèle à des LEDS de couleurs qui s’éclairent et donne une touche de couleur plutôt sympa au casque ! Nous avons testé le casque sur tous les appareils que nous disposons avec succès, toutefois nous n’avons pas trouvé de téléphone compatible avec le casque !

Son et performances

Au niveau du son le EKSA Air Joy Plus à une qualité sonore parfaitement adaptée pour jouer à des jeux vidéo. Effectivement le Surround 7.1 apporte une expérience riche et immersive sur la Nintendo Switch, avec une très belle qualité de son. En ce qui concerne le mode jeux sur ordinateur, là aussi le son est excellent, avec toutefois un micro flexible qui pourrait être un peu plus performant. Les commandes sont directement disponibles sur le casque, avec un bouton sur le côté gauche qui permet de couper le son du micro intégré et d’augmenter ou de baisser le volume.

Conclusion

EKSA Air Joy Plus est un casque gaming filaire de bonne qualité, plutôt bien adapté la Nintendo Switch, mais pas que ! Avec un très bon son et une utilisation très simple pour de belles heures de jeux en perspective. La qualité de fabrication est très correcte, ce qui donne un produit avec un excellent rapport qualité prix (40 euros environ). Petit hic, si vous souhaitez acquérir ce produit pour jouer sur votre téléphone, assurez vous de la compatibilité de ce dernier.

Les points positifs

Agréable à porter

Facile d’utilisation

Son très correcte

Volume sur le casque

Les points négatifs

Manque de puissance du micro

Incompatible avec certains téléphones