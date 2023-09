Test et avis du dernier aspirateur balai sans fil « à rotule » JIMMY H10 Flex

Votre vieil aspirateur vient de rendre l’âme, et vous n’avez d’autre choix que de dénicher un vieux balai, en attendant des jours meilleurs ? Nous vous proposons de découvrir notre test de l’aspirateur balai sans fil JIMMY H10 Flex. Il est bien plus qu’un simple appareil de nettoyage, c’est une véritable révolution dans le monde du ménage. Avec ses performances exceptionnelles, sa technologie avancée et sa polyvalence inégalée, cet aspirateur promet une expérience de nettoyage optimale. L’aspirateur à main sans fil JIMMY H10 Flex est actuellement en promotion, au prix de 399,99 €* au lieu de 429,99 € sur le site Geek Maxi. Découverte.

Présentation de l’aspirateur à main sans fil JIMMY H10 Flex

L’aspirateur JIMMY H10 Flex est équipé d’un moteur numérique sans balais de 600 W qui génère une impressionnante puissance d’aspiration de 245 AW. Cette capacité de nettoyage exceptionnelle vous permet de venir à bout des cheveux, des débris de toutes tailles, et de la poussière incrustée dans les moindres recoins de votre espace de vie. Fini les compromis lors du nettoyage, cet aspirateur garantit un résultat optimal à chaque utilisation. Il a aussi un avantage clé : celui de pouvoir ajuster automatiquement la puissance d’aspiration en fonction des différents niveaux de poussière et des types de sols.

Vous n’avez donc rien à faire, même si vos sols diffèrent d’une pièce à l’autre. En mode automatique, il règle lui-même la bonne puissance pour un nettoyage efficace tout en maximisant la durée de fonctionnement de la batterie. Cette technologie intelligente procure un nettoyage sans tracas, adapté à vos besoins spécifiques. Vous disposerez également de quatre modes différents : Auto, Turbo, Écran LED, Max et Eco. Du côté de la filtration, là encore, il n’a rien à prouver.

Il s’équipe de la technologie de filtration horizontale conçue pour capturer efficacement la poussière et réduire la perte d’aspiration. De plus, elle est capable de séparer les grosses particules de l’air tout en éliminant jusqu’à 99,9 % des poussières fines, garantissant ainsi que l’air expulsé est propre et sans poussière. Vous pouvez facilement respirer, sachant que votre maison est saine et exempte de particules nocives. Et, du côté de la batterie (amovible), vous ne devriez pas être confronté à la panne. En effet, il se dote d’une batterie amovible de 2 500 mAh, procurant une autonomie de fonctionnement allant jusqu’à 80 minutes.

Le temps de charge nécessaire lorsque celle-ci est vide se situe de 4 à 5 heures, mais la seconde batterie vous permet de ne pas être pris au dépourvu. Plus besoin de vous soucier de recharger fréquemment votre aspirateur. De plus, la batterie peut être chargée séparément, ce qui améliore considérablement la commodité et l’efficacité de l’appareil. En d’autres termes, votre nouvel aspirateur sera toujours prêt à vous rendre service, quelle que soit l’heure de la journée, ou de la nuit. D’ailleurs avec une puissance sonore de 82 dB seulement, l’aspiration de nuit ne sera pas un problème non plus !

Que faut-il savoir de plus sur l’aspirateur à main sans fil JIMMY H10 Flex ?

Comme la plupart des aspirateurs actuels, l’aspirateur JIMMY H10 Flex se dote d’un écran à affichage LED afin de garder un œil sur toutes ses données et capacités. Vous pourrez ainsi connaître le mode d’utilisation en cours, et en changer le cas échéant, savoir quand il faut vider le bac à poussière d’une contenance de 0,6 litre. Pour vous faciliter la tâche parfois fastidieuse que représente l’aspiration des sols, il se dote aussi d’un tube métallique flexible de l’aspirateur qui peut pivoter de 90 degrés de haut en bas. Cela vous permettra d’atteindre facilement les zones difficiles d’accès, sans avoir à effectuer des figures acrobatiques.

Qui plus est, cette fonction le rend naturellement utilisable pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Et, c’est encore l’un de ses points forts ! Cette caractéristique unique rend le nettoyage des zones basses et des endroits étroits plus pratique que jamais. Et, ce n’est pas tout, cet as du nettoyage se dote par ailleurs d’une tête de brosse pour sol équipée de six phares LED qui s’allument automatiquement en cours d’utilisation.

Ces phares éclairent les zones sombres sous les meubles, les lits, et dans les endroits étroits, laissant ainsi la poussière nulle part où se cacher. Vous ne manquerez plus jamais une poussière grâce à cette fonctionnalité innovante. Pour être totalement complet et utilisable à l’instant même où vous le déballez, il est livré avec une gamme d’accessoires, dont une brosse douce, une tête de matelas électrique, un outil de rembourrage 2 en 1, et un suceur plat flexible. Plus besoin d’acheter plusieurs appareils de nettoyage, cet aspirateur polyvalent fait tout le travail.

Conclusion

Pour conclure, nous dirions que l’aspirateur à main sans fil JIMMY H10 Flex est bien plus qu’un simple aspirateur, c’est un allié puissant dans votre lutte la poussière. Il s’attaquera avec force à la moindre poussière, même celle qui aurait aimé lui échapper. Avec ses caractéristiques avancées, sa batterie durable, sa polyvalence exceptionnelle et son design ergonomique, il deviendra rapidement un incontournable de votre foyer.

N’hésitez pas à investir dans cet appareil révolutionnaire pour profiter d’un environnement propre et sain au quotidien. En plus, il est en promotion, ce serait dommage de passer à côté, non ? Ne laissez plus la saleté s’accumuler, optez pour le JIMMY H10 Flex et transformez votre façon de nettoyer votre maison. L’aspirateur est disponible au prix de 299,99 € sur Geekmaxi (au lieu de 399,99 €) grâce au bon de réduction : JMH10FlexNZ

Les plus

Un aspirateur puissant

Un manche et un embout « flexible » à 90°

De nombreux accessoires

Maniable

Les moins

Un peu bruyant

Toutes les caractéristiques techniques de l’aspirateur à main sans fil JIMMY H10 Flex ?

Marque : JIMMY

Type : Aspirateur à main sans fil

Modèle : H10 Flex

Couleur : Argent

Puissance nominale : 650 W

Tension : 28,8 V

Capacité de la batterie : 8 x 2 500 mAh

Durée de fonctionnement maximal : 80 min

Temps de charge : 4 à 5 h

Bruit : < 82 dBA

Puissance d’aspiration : 245 AW

Moteur : Moteur numérique sans balais

Capacité du bac à poussière : 0,6 L

Modes : Auto, Turbo, Écran LED Max, Eco

Capteur de poussière intelligent : oui

Chargement de la batterie séparément : oui

Éclairage de la brosse à sol : oui

Poids et Dimensions

Poids du produit : 4,3 kg

Poids du colis : 5,7 kg

Taille du colis (L × l × H) : 745 × 255 × 187 mm.

Contenu de l’Emballage

Corps principal

Tube flexible

Tête de sol électrique avec lumière LED

Tête de matelas électrique

Outil de rembourrage 2 en 1

Suceur plat flexible avec lumière LED

Brosse douce

Connecteur

Chargeur

Batterie

Tapis Rouleau de brosse

Station d’accueil murale 2 en 1

Manuel d’utilisation

Aspirateur balai JIMMY H10 Flex
Un système de rotule innovant
Un aspirateur puissant doté de nombreux accessoires dont le suceur éclairé et flexible et deux brosses dont une en caoutchouc idéale pour aspirer les poils d'animaux. L'aspirateur est un peu bruyant, mais très puissant et endurant grâce à sa batterie haute capacité.