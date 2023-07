Test et prise en main de l’aspirateur robot laveur Ultenic TS1

Qu’aimez-vous faire lorsque vous rentrez du travail ? Prendre une douche, lire un bon livre, regarder la suite de votre série préférée, etc. Il est en revanche peu probable que vous soyez pris d’une soudaine envie de faire le ménage alors que vous avez passé des heures dans les transports ou les embouteillages ! Et si vous laissiez cette tâche à l’aspirateur robot laveur Ultenic TS1, votre meilleur allié pour une maison propre ? Ce modèle de la marque, désormais bien connue en France pour ses appareils ménagers de haute technologie, est parmi les plus performants actuellement. Vous allez pouvoir lui confier la clé des sols de votre maison, il s’en occupera royalement et sans jamais rechigner à la tâche. Découverte.

Déballage

L’aspirateur robot laveur Ultenic TS1 est livré dans un double carton pour le protéger et chaque pièce est protégée individuellement.

On retrouve à l’intérieur du carton le fameux aspirateur, une base de recharge (et de vidange), un plateau en deux parties, deux sacs de rechange pour la base (un sac supplémentaire est déjà installé). Nous avons également un filtre HEPA de rechange, un balais de rechange, deux brosses de lavage, deux serpillères de rechange, une brosse de nettoyage, une télécommande, une notice d’utilisation et un cordon d’alimentation.

Les trois points forts de l’aspirateur robot laveur Ultenic TS1

Cet aspirateur robot présente quelques points forts qui vous aideront peut-être à opter pour lui, plutôt que pour un autre modèle au prix semblable. Tout d’abord, il se distingue par sa caméra laser intégrée innovante qui lui permet de naviguer dans votre maison en toute précision. Grâce à cette fonctionnalité, le robot identifie avec précision les obstacles et scanne en temps réel un plan de votre maison. Vous pouvez donc être assuré que chaque recoin sera nettoyé sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Contrairement à certains robots aspirateurs, le radar est situé non pas sur le dessus, mais sur la « face avant » de l’appareil. Une spécificité qui lui permet de gagner quelques centimètres (une hauteur de seulement 7,4 cm) et donc de se faufiler partout, même sous les meubles. Et ce n’est pas parce qu’il est petit, qu’il n’est pas efficace.

En effet, il s’équipe de deux balais rotatifs qui nettoient efficacement tous les types de sols, offrant ainsi un nettoyage optimal. Enfin, il est capable de reconnaître les tapis et d’éviter de les laver, ce qui garantit une performance de nettoyage adaptée à chaque surface. Un autre point fort de l’Ultenic TS1 est sa puissance d’aspiration de 3 000 Pa, ce qui va lui permettre d’aspirer la moindre poussière, les poils d’animaux et les cheveux perdus. Peu lui importera le type de sols (carrelage, linoléum, moquettes), il fera place nette dès son passage.

Quels sont les autres points qui font de cet aspirateur votre meilleur allié ?

Si vous cherchez un aspirateur robot laveur, qui se soucie de sa propre hygiène comme de la vôtre, l’Ultenic TS1 va encore plus loin. En effet, non seulement il dispose d’une station d’autovidange.

En effet, il est équipé d’une fonction de stérilisation innovante aux UV, qui permet de détruire jusqu’à 99,9 % des bactéries et autres méchants virus qui se seraient retrouvés dans le sac… On vous l’a dit, l’hygiène, c’est sacré chez Ultenic ! Cet aspirateur robot laveur est également doté d’une connectivité intelligente.

En réalité, grâce à l’application dédiée, vous pouvez enregistrer plusieurs plans de votre maison, définir des murs virtuels pour limiter les zones de nettoyage, sélectionner les pièces à nettoyer et même programmer des rendez-vous pour le nettoyage automatique. De plus, vous pouvez connecter le robot à l’assistant vocal de Google ou d’Amazon, vous permettant ainsi de le contrôler facilement par commande vocale.

Quelques données techniques ?

Techniquement, il s’équipe donc d’un réservoir d’une capacité de 3 l et propose une puissance de 35 W. De plus, avec son petit voltage (35 V), vous êtes assurés de ne pas trop consommer d’énergie. Sachez aussi que l’Ultenic TS1 est classé dans la catégorie A en termes de performance de nettoyage de tapis et de sol, garantissant ainsi des résultats exceptionnels sur toutes les surfaces. Il obtient également la classe A en termes d’émission de poussières, assurant une filtration efficace pour maintenir l’air de votre maison propre et sain.

Côté sonore, si vous envisagez de le laisser travailler pendant que les enfants dorment, cela ne devrait pas poser de problème, car il affiche un niveau sonore de seulement 62 dB, ce qui est relativement silencieux. Son autonomie est de 1 h 50 min, il pourra donc parcourir vos sols et venir se recharger quand il sera à court de batterie.

Vous allez aussi pouvoir le diriger par la voix, puisqu’il est compatible avec des appareils tels qu’Alexa, Google Assistant et les Smartphones, vous offrant ainsi une flexibilité et une commodité supplémentaires dans son utilisation. Enfin, si vous rencontrez un problème technique, sachez que le service après-vente Ultenic assure la durabilité de ses appareils et une disponibilité des pièces détachées pendant une période de cinq ans !

C’est donc un « investissement à long terme » que vous ferez en achetant l’aspirateur robot laveur Ultenic TS1. Il est garanti deux ans et est livré avec de nombreuses pièces de rechange. Ajoutons qu’il dispose aussi d’un manuel d’utilisation en français, ce qui n’est pas toujours le cas !

Prise en main de l’aspirateur

L’application est très intuitive. Pour l’appairer à votre réseau, il faudra impérativement le connecter sur un réseau en 2,4 GHz. Une fois l’aspirateur connecté à l’application, on peut directement le piloter avec cette dernière. À la première utilisation, l’aspirateur va intégralement cartographier votre maison. Vous pourrez ainsi définir différentes zones ainsi que des points de nettoyage.

L’aspiration et lavage

Nous avons testé l’aspirateur sur différents supports (parquet, carrelage et tapis). L’aspirateur est assez silencieux et vient à bout de presque tous les types de saletés. L’aspirateur détecte et modifie automatiquement sa puissance de succion selon le type de sol et se faufile dans tous les coins de la maison. Les brosses de lavage (pour le nettoyage humide) sont efficaces, mais toutefois, n’espérez pas venir à bout des saletés les plus tenaces. Seuls les poils d’animaux ont résisté à son aspiration, ces derniers se bloquant dans les roues et le balai de nettoyage, mais cela est toujours le cas avec ce type d’aspirateur, rien de rédhibitoire.

Conclusion

Le robot aspirateur Ultenic TS1 est un excellent aspirateur laveur de gamme intermédiaire. Le radar est placé sur le devant de l’aspirateur, ce qui permet de gagner quelques centimètres d’épaisseur. Cependant, malgré un radar efficace, il lui arrive d’entrer en collision avec les meubles et les murs. Il parvient à se déplacer avec aisance sur les tapis (à poils courts), à laver et à aspirer assez bien les autres types de surfaces. L’aspirateur est très silencieux, sauf la base de vidange, mais cela est assez classique. L’application est minimaliste, mais stable et très bien traduite.

Les plus

Une aspiration puissante

Un mode serpillère qui fait le travail

Un radar efficace

Une application minimaliste

Les moins

Un mode de vidange bruyant

Un peu maladroit (se cogne contre les murs)

Le robot aspirateur Ultenic TS est normalement vendu sur Amazon au prix de 499,99 €. Un tarif très intéressant pour un aspirateur robot doté d’une base de vidange. Un coupon de réduction de 50 € est directement disponible sur Amazon, mais grâce au code promo exclusif TS1NEOZONE, vous bénéficiez d’une réduction de 12 % supplémentaire. Le prix final, avec les codes promotionnels, tombe à seulement 389,99 €, c’est donc une très bonne affaire !

