Test et prise en main du vidéoprojecteur 4K Dolby Vision XGIMI Horizon Ultra

Vous aimez le cinéma, mais vous avez la flemme de vous déplacer en salle ? Vous préférez le cinéma, chez vous, bien confortablement installé dans votre canapé moelleux, près du poêle à bois qui crépite ? Nous avons peut-être déniché la perle rare, celle qui vous plongera dans une expérience cinématographique visuelle et sonore exceptionnelle. Cette perle rare s’appelle HORIZON Ultra, et est fabriquée par l’un des spécialistes du vidéoprojecteur : XGIMI. Par ailleurs, nous avons pu tester ce vidéoprojecteur qui se situe dans les appareils haut-de-gamme, pour une expérience « Ultra » immersive. Découvrez le vidéoprojecteur HORIZON Ultra en détail, et par ailleurs, notre retour d’expérience en immersion totale, ou presque !

Déballage et design

Le vidéoprojecteur 4K Dolby Vision XGIMI Horizon Ultra est livré dans un très beau packaging. Le vidéoprojecteur est plutôt léger, il ne pèse, en effet, que 5,2 kg. L’appareil est équipé d’un volet de protection (pour la lentille) qui descend à l’allumage et remonte automatiquement quand on l’éteint.

L’appareil est livré avec sa télécommande (et ses piles), une alimentation un peu imposante, un cordon et une notice de démarrage rapide.

Quels sont les points forts du vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Ultra ?

HORIZON Ultra redéfinit l’expérience cinématographique avec une qualité d’image exceptionnelle en 4K, soutenue par la technologie Dolby Vision. Grâce à cette configuration vidéo, c’est une luminosité exceptionnelle et des couleurs éclatantes, d’une précision millimétrée qui s’offrent à vous. En matière de luminosité ISO ce sont 2300 lumens, qui vous garantissent une image dans les moindres détails, quelle que soit la luminosité extérieure. De jour, comme de nuit, la technologie Dual Light, qui combine LED et laser, assure une précision optimale des couleurs et une gamme chromatique exceptionnelle.

Vous allez assurément en prendre plein les mirettes ! De plus, l’adaptation intelligente de l’écran, appelée chez XGIMI, l’ISA 3.0, va révolutionner votre utilisation, avec des fonctionnalités comme l’ajustement automatique de l’image à la couleur du mur, le zoom optique, entre autres. Le son est aussi un autre point fort de ce vidéoprojecteur, et nous le détaillerons un peu plus tard. Sachez qu’il dispose de deux haut-parleurs Harman Kardon de 12 W, associés à la technologie DTS Studio Sound. Cette combinaison sonore procure une expérience sonore immersive tridimensionnelle. XGIMI ne fait aucun compromis, ni sur le son, ni sur l’image.

Quelles sont les autres fonctionnalités remarquables ?

Toujours en termes d’image, la technologie Dolby Vision propulse la qualité d’image en 4K vers de nouvelles découvertes, avec des teintes claires jusqu’à 40 fois plus lumineuses et des noirs jusqu’à 10 fois plus sombres que les normes standard. Tous les détails sont ainsi retranscrits pour procurer une expérience cinématographique digne des plus grandes salles de cinéma ! En plus du zoom optique entièrement automatique et de la mise à l’échelle sans perte d’image, la technologie ISA 3.0 introduit des fonctionnalités avancées. Ce sont, par exemple, la correction automatique du trapèze, la mise au point automatique continue, l’alignement intelligent de l’écran, l’adaptation intelligente à la couleur des murs, et même l’évitement intelligent des obstacles.

Focus sur l’affichage

L’affichage de l’HORIZON Ultra mérite que l’on entre dans les détails de ses caractéristiques. En effet, il se dote d’une source lumineuse Dual Light qui intègre la puissance combinée de la technologie LED et laser. Cette combinaison hautement technologique assure une luminosité optimale et des couleurs éclatantes. Quant à la technologie d’affichage, elle se nomme Digital Light Processing (DLP) et garantit également la reproduction précise des couleurs et des images parfaitement nettes, ou le moindre détail « saute aux yeux ».

Enfin, il se dote d’une puce d’affichage 0,47 po DMD (Digital Micromirror Device) de 0,47 pouce qui optimise la résolution et la clarté des images. Pour les formats, le choix est large, et nous pouvons, par exemple, citer HDR10, HLG, soit une extrême compatibilité. La résolution standard est de 3 840 x 2 160 pixels. Et, la durée de vie de la lampe est de 25 000 heures, vous aurez, de ce côté-ci, l’assurance de longues soirées à revoir tous les films de la saga Harry Potter si cela vous chante ! Pour terminer, sachez que les gamers ne sont pas en reste. En effet, il dispose d’une latence minimale de ≤ 18 ms (AK off), permettant une réactivité optimale pour les amateurs de Counter Strike ou de GTA !

Focus sur l’audio

Nous vous l’avons dit ! L’HORIZON Ultra ne fait aucun compromis sur l’image, pas plus que sur le son. Pour ce faire, il s’équipe de deux haut-parleurs de 12 W chacun, signés Harman/Kardon. C’est donc un son riche et puissant qui s’offre à vous, vous garantissant une expérience encore plus immersive, complètement embarqué dans votre film ou votre série. De plus, il prend en charge les qualités audios DTS-HD et DTS-Studio Sound pour une immersion encore plus totale, et un son en très haute définition.

Pour parfaire la description, sachez qu’il s’équipe aussi de la technologie DTS-Virtuel : X d’HORIZON Ultra qui reproduit un son surround virtuel, élargissant l’espace sonore pour une expérience audio plus dynamique et réaliste. Que ce soit pour les films, les jeux ou les présentations professionnelles, la qualité audio d’HORIZON Ultra élève l’expérience à un tout autre niveau. Avec des haut-parleurs Harman/Kardon et la prise en charge de technologies audio de pointe, chaque son est restitué avec une clarté et une puissance exceptionnelles, complétant ainsi la qualité visuelle exceptionnelle de ce vidéoprojecteur haut de gamme.

Conclusion

Le vidéoprojecteur 4K Dolby Vision XGIMI Horizon Ultra est un excellent appareil. L’image et le son sont d’excellentes qualités. Il est plutôt compact, léger et le design est très sympa. Le volet automatique est une excellente idée pour protéger la lentille de la poussière. On regrettera cependant l’absence d’un port USB C ainsi que la compatibilité native de Netflix. Pour installer Netflix, vous devrez utiliser l’application dédiée « Desktop Launcher ». Cette dernière ne sera cependant pas compatible HDR. Je vous conseille de lui ajouter un petit dongle de type Amazon Fire TV (à partir de 22 €) afin d’en profiter pleinement. Pour le tarif, le vidéoprojecteur est actuellement proposé à 1 800 € sur Amazon. Un budget assez important, mais largement justifié par la qualité de l’appareil.

Les plus

Dolby Vision

2 haut-parleurs Harman Kardon

Léger 5,2 kg

Un volet de protection automatisé

Les moins

Netflix n’est pas compatible (il faudra utiliser un dongle)

Alimentation imposante

Pas de port UCB Type C

Toutes les autres caractéristiques techniques à connaître :

La configuration du système :

Technologie ISA 3.0

Correction automatique de la distorsion trapézoïdale ininterrompue

Mise au point automatique ininterrompue

Alignement intelligent de l’écran

Évitement intelligent des obstacles

Protection intelligente des yeux

Adaptation à la couleur du mur

Zoom optique : oui

Rapport de projection : 1,2-1,5 : 1

Méthode de projection : avant, Arrière, Plafond avant, Plafond arrière

Taille de l’image : 40” – 200”2

Le système en lui-même :

RAM : 2 GO

Stockage : 32 GO 6

Système : Android TV™ 11.0 3

Affichage en miroir

Chromecast built-in/Airscreen

Tout sur la connectivité :

Wi-Fi : Wifi 6 Double bande, 2,4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax 4

Bluetooth : Bluetooth 5.2/BLE

Ports d’entrée : DC x 1 / HDMI x 1 / HDMI (EARC Supporté) x 1 / USB x 2 / LAN x 1

Ports de sortie : Écouteurs x 1 (3,5 mm) / OPTICAL x 1

Les données électriques :

Noise Level : <28 dB @ 1 m 7

Power Dissipation : <300 W

Power : 100~240 VCA, 50/60 Hz, adaptateur 19 V 15,79 A

Toutes les autres caractéristiques :

Dimensions du produit (H × l x P) : 265 x 224 x 170 mm

Poids du produit : 5,2 kg

Et, le contenu du colis :

Un vidéoprojecteur XGIMI Horizon Ultra

Une télécommande Bluetooth avec deux piles fournies

Un adaptateur secteur

Un mode d’emploi

Une carte de garantie

Alors, céderez-vous à la tentation en vous procurant le XGIMI HORIZON Ultra pour Noël ? Le prix peut sembler un peu élevé, mais la qualité se paie, et vous économiserez sur les places de cinéma ! Alors pourquoi pas, non ?

