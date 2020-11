Test : Noreve dévoile une gamme d’accessoires 100% vegan

On ne présente plus la marque d’objets en cuir Noreve ! Cette marque française est l’une de plus réputée en matière de housses pour smartphones, tablettes et accessoires de mode. Depuis toujours, Noreve s’engage dans une démarche écoresponsable, mais cette année, ils innovent encore un peu plus ! Noreve vient de dévoiler une gamme en cuir vegan.

A Saint-Tropez, la ville d’origine de la marque, le littoral est durement touché par la pollution. Noreve s’engage à la préservation de la ville chic et glamour via cette nouvelle gamme respectueuse de l’environnement. Présentation.

La gamme Noreve vegan

La gamme vegan, finition éthique se présente comme une alternative haut de gamme au cuir traditionnel et se veut protectrice de l’environnement. Protéger le littoral et le patrimoine tropéziens sont une priorité pour cette marque de luxe. Noreve réaffirme ses valeurs éthiques et citoyennes grâce à ses housses végans.

La gamme Premium finition addiction est, elle, conçue à partir de fibres végétales comme le liège, ou des matières synthétiques recyclées. Les matériaux sont respectueux de la Nature mais également des animaux. Elles conservent les mêmes propriétés que les coques cuirs habituelles mais sont plus légères. Elles résistent parfaitement à l’humidité, ne moisissent pas, ne se décolorent pas. Le fait de devenir « végan » n’impact en rien la qualité du produit. En revanche, l’impact sur l’environnement est considérable !

Plusieurs coloris disponibles pour la gamme végan et les mêmes finitions que sur les autres produits de la marque. Enfin, la gamme végan s’adapte également à tous les produits, coque de téléphone, de tablette, portefeuilles ou porte-cartes.

Comment choisir une finition végan ?

Commencez par choisir le modèle de votre smartphone, iPhone 12 Pro Max, par exemple. Puis dans le choix de la finition, il faudra choisir Ethique Cuir Vegan. Huit coloris seront disponibles, et il faudra compter 95€ en prix de départ, avec les options de base. C’est un petit investissement mais les coques Noreve sont faites pour durer et nous en possédons depuis plusieurs années maintenant… Le temps n’a aucun effet sur les produits Noreve !

Nous avons testé l’étui à cigarette…

Fumer c’est mauvais pour la santé ! Nous le savons mais la réalité est ce qu’elle est ! Et depuis quelques années maintenant les images choquantes qui s’affichent sur les paquets de cigarettes ne sont pas des plus avenantes. L’étui pour paquet de cigarette permet de cacher ses photos immondes et de protéger son paquet de la pluie ou des coups également. Une finition parfaite, Noreve ne déroge pas à ses valeurs premières d’extrême qualité. Une petite partie aimantée vient clipser le rabat pour refermer l’étui. C’est un petit cadeau sympa à offrir aux fumeurs ! Il faut compter 55€ pour le même étui que le nôtre

…Et la housse pour Huawei P20 Lite :

Nous avons choisi la housse couleur bleu océan, probablement parce que l’été nous manque, mais surtout par envie d’originalité… Le noir c’est dépassé ! Et comme à chaque fois, la qualité extrême est au rendez-vous… Un écrin rouge et une jolie poche velours emballent la housse… La housse est évidemment parfaitement adaptée au smartphone qui se trouve protégé de manière ultra sécurisé. Esthétisme et qualité sont au rendez-vous ! Une housse de ce type coûte 75€ sans gravure, et avec le joli logo Noreve sur le devant ! En choisissant Noreve pour un cadeau de fin d’année, vous ne vous tromperez jamais… Que ce soit à titre personnel ou professionnel, offrir du Noreve, c’est effectivement offrir du rêve à celui qui le reçoit !

Une marque de luxe mais accessible Qualité des produits Prix Esthétique Une marque de luxe mais accessible Noreve c'est probablement la référence en matière de housses et accessoires tendance. Une gamme végan vient agrandir le choix déjà très large des modèles disponibles User Rating: Be the first one !