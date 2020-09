Avec son fuselage en forme de Zeppelin, le Celera 500L utiliserait 8 fois moins de carburant qu’un avion traditionnel

Malgré les pertes occasionnées par la pandémie de Covid-19, l’univers du transport aérien est actuellement en ébullition. Et pour cause, un appareil largement prometteur vient d’être dévoilé aux États-Unis. Fabriqué par Otto Aviation, une société américaine basée à Orange County, en Californie, le Celera 500L se distingue avant tout par son look proche de celui d’un Zeppelin.

Un design qui n’a pas été choisi par hasard, car grâce à lui, l’aéronef vole à la vitesse d’un jet avec des économies de carburant huit fois plus importantes. Il peut également voler deux fois la distance d’un avion de taille comparable, note Simpleflying.com.

Une autonomie de plus de 8000 km

Concrètement, le Celera 500L possède une vitesse de croisière de 740 km/h. D’après Otto Aviation, le monomoteur à hélice propulsive peut franchir une distance de 18 à 25 nautiques par gallon de carburant, soit de 33,3 à 46,3 km avec 3,8 litres de fuel de type Jet A1 ou du biodiesel. À titre de comparaison, un avion traditionnel consomme en général autant de carburant tous les 5 kilomètres. Par conséquent, le Celera 500L peut voler 8300 km sans escale avec six passagers à son bord.

Pour atteindre ces performances, l’avionneur américain utilise un flux laminaire. Cette conception concerne non seulement le fuselage, mais aussi les ailes et les surfaces d’empennage. Le flux laminaire peut être décrit comme l’écoulement d’air régulier et ininterrompu au-dessus des ailes et d’autres parties de l’aéronef pendant le vol. Grâce à ces soins apportés à l’aérodynamisme, l’avion futuriste d’Otto Aviation est censé engendrer un coût d’exploitation de « seulement » 328 dollars/heure.

Un moteur de fabrication allemande

Le Celera 500L est propulsé par un moteur RED A03 refroidi par liquide. Il s’agit d’un bloc V12 en aluminium fabriqué en Allemagne. Certifié FAA et EASA, ce groupe motopropulseur délivre une puissance de 550 ch.

Crédit photo : Otto Aviation

Bien que l’avion soit principalement conçu pour transporter des personnes, sa cabine dont la hauteur est de 1,88 mètre convient également au transport de fret. Otto Aviation le décrit aussi comme un appareil adapté à des usages militaires.

Pour l’heure, nous ne savons pas encore à quel moment le Celera 500L entrera en production. Il doit d’abord obtenir ses certifications FAA avant de pouvoir voler aux États-Unis et dans le reste du monde.

En tout cas, compte tenu de ses performances largement prometteuses, il ne devrait pas tarder à être commercialisé. À noter qu’Otto Aviation envisage également de concevoir une version plus grande (Celera 1000L) capable de transporter plus de personnes.