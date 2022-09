Les précommandes de l’avion électrique Skyfly Axe sont ouvertes, et il ne coute que que 173 000 euros

De plus en plus d’entreprises s’intéressent aux eVTOL. D’Archer à Bellwether, en passant par Tetra Aviation, toutes veulent avoir leur part du gâteau dans ce secteur qui s’annonce prometteur. Maintenant, c’est au tour de la jeune entreprise britannique Skyfly de faire parler d’elle. Basée à Londres, elle développe un avion électrique à décollage vertical appelé Axe. Aujourd’hui, nous apprenons que l’appareil est désormais disponible en précommande. Parlons alors un peu du design et des performances de cet eVTOL biplace.

Peut également décoller comme un avion

Le Skyfly Axe comporte des ailes. Une conception qui n’est pas anodine. En effet, en plus de pouvoir décoller à la verticale, il peut aussi prendre son envol à la façon d’un avion, ce qui a pour avantage de réduire la consommation d’énergie au décollage. D’ailleurs, pour décoller comme un avion conventionnel, il n’a besoin que d’une piste de 50 mètres. Les deux paires d’ailes qui équipent l’appareil lui permettraient d’atteindre une autonomie qui représente le double de celle de la plupart des eVTOL connus. En parlant de ces composants, elles affichent chacune une envergure de 5 mètres environ.

Une autonomie impressionnante

L’Axe est doté de quatre moteurs placés à l’extrémité de chaque aile. Ceux-ci sont équipés d’une hélice d’environ 1,50 mètre de diamètre et développent chacune une puissance de 70 kW. En ce qui concerne sa vitesse, l’engin peut voler à 160 km/h pour une autonomie allant jusqu’à 320 km. Ce nouvel appareil de Skyfly pèse un peu plus de 400 kg dans sa configuration de base, c’est-à-dire avec une batterie de 48 kWh. Dans une telle configuration, la charge utile s’élève à 172 kg. À noter que l’autonomie de base est de 160 km. Pour la doubler, il faudra s’équiper d’un générateur d’extension, lequel accuse une capacité d’environ 50 kWh.

Spécifications techniques

Envergure des ailes: 5m

Poids total maximum: 600kg

Poids à vide: 182kg (équipé pour le vol sans batteries ni occupants)

Poids de l’équipage: 172kg

Puissance installée: 8 x 35kw moteurs = 280kw crête

Batteries 246kg = 48kwh

Configuration hybride

117kg batteries/carburant

55kg de centrale électrique hybride

Diamètre du rotor 4 x 1.5m (3 pales à pas fixe)

Angle du rotor fixe

Puissance requise en vol stationnaire: 140kw

Train d’atterrissage Tricycle (aile fixe conventionnelle)

Vitesse de décrochage: 77,2 km/h

Taux de chute à vide: 570fpm à 70mph

Meilleur angle de plané 10:1

Montée: 2300fpm à 70mph

Longueur de piste requise 0m – VTOL (décollage et atterrissage vertical) / 50m – STOL (décollage et atterrissage court) / 300m – Planage et atterrissage sans moteur

Prix et disponibilité

Comme indiqué plus haut, cet eVTOL de Skyfly a été conçu pour pouvoir accueillir deux personnes à son bord. La startup britannique propose actuellement l’Axe en précommande via son site web. Le prix de base s’élève à 150 000 livres sterling, soit à peu près 171 000 euros. Il existe des options au choix. Parmi elles, le constructeur a prévu un parachute balistique qui coûte 23 300 dollars. De son côté, le générateur d’extension d’autonomie est facturé 58 300 dollars pour ceux qui souhaitent s’en procurer. Pour piloter l’engin, il faudra tout de même posséder une licence de pilote privé.