Les comportementalistes vous déconseillent fermement “d’aboyer sur votre chien” comme sur Tik Tok

Si de temps à autre, vous vous baladez sur le réseau social TikTok pour visionner des vidéos rigolotes, vous êtes forcément tombé sur l’une de ces vidéos qui cartonnent. Les protagonistes se trouvent en compagnie de leur chien… Et l’idée est que le maitre aboie sur le chien ! Si, la réaction du chien peut prêter à sourire, car certains pètent littéralement les plombs, les comportementalistes canins, eux, s’alarment sur cette pratique !

Non aboyer sur son chien ne doit pas être un jeu pour humain. Et en plus, vous risqueriez de perturber votre ami canin. On rappelle que ce sont les chiens qui aboient sur leur maître pour se manifester, et non pas l’inverse. Décryptage !

Comment ça marche ?

La plupart du temps, le propriétaire du chien se trouve tout près de son animal, qui dort, ou se repose… Juste pour le buzz, le maître s’approche alors de la gueule de son chien et lui assène un « aboiement humain ». Certains chiens baissent les oreilles et semblent s’interroger sur la signification de ce langage canin chez l’humain. D’autres partent en courant, et d’autres encore se retrouvent dans un état d’excitation quasiment incontrôlable.

Alors, cela peut paraître drôle à vivre ou à regarder, mais les comportementalistes expliquent que les chiens ne peuvent pas comprendre pourquoi un humain se met à aboyer ! Imaginez deux secondes, si votre chien se mettait à vous dire en langage humain, qu’il veut sortir ou manger ? Perturbant non ?

Pourquoi est-ce une mauvaise idée ?

Interrogé par le site Newsweek, Joe Nutkins dresseur et comportementaliste canin, alerte sur ces pratiques. Pour lui, la première réaction du chien est d’être surpris par ce geste de la part de son maître. En fait, le chien ne sait pas quoi « répondre » à l’humain qui aboie… Dans le langage canin, chaque aboiement a une signification; vous remarquerez par vous-même que votre chien n’aboie pas de la même manière quand la sonnette retentit que lorqu’il réclame une friandise !

Quant au langage corporel du chien, le comportementaliste constate que les yeux sont écarquillés, que les oreilles sont en arrière, qu’il peut montrer les dents et que sa queue s’immobilise. Ces comportements chez un chien, peuvent être le signe d’un comportement agressif à venir. Les chiens ne peuvent pas comprendre que vous plaisantez en leur aboyant dessus…

Et s’il vous mordait ?

Certains chiens, après l’aboiement se mettent à lécher le visage de leur maître… Ok c’est mignon, c’est plein d’amour etc. Mais qu’en apparence ! Car selon un autre comportementaliste canin, Rob Bays, un chien lèche pour calmer une situation angoissante. Il explique aussi que le contact visuel, très proche, en tête à tête peut aussi être interprété comme menaçant pour le chien.

Mais le problème c’est que vous, humain, ne pouvez pas connaître l’ultime réaction de votre chien. La plupart d’entre eux adoptent une attitude de soumission, ou de fuite et il faut bien avouer que leurs réactions sont drôles… Mais imaginez un instant que votre chien se sente agressé et réponde par une morsure au visage ? Et si c’était un enfant qui jouait à aboyer sur le chien ? Les conséquences pourraient être dramatiques. Et ce ne serait pas la faute du chien…

Attention donc, avec les « modes » des réseaux sociaux qui sollicitent nos animaux de compagnie… C’est drôle pour l’humain mais pas forcément pour le chien; on rappelle que nos amis les chiens ne sont pas des jouets.