6 erreurs à ne surtout pas commettre au jardin en hiver

Au fil des jours, nous pouvons ressentir l’hiver qui arrive à grands pas. C’est la saison idéale pour que votre jardin puisse se reposer. Lorsqu’arrive cette saison, beaucoup de jardiniers en herbe décide ne plus s’occuper de leur jardin jusqu’au printemps.

Cependant, laisser son jardin se reposer ne veut pas dire le négliger, et cette erreur peut entraîner des répercussions sur notre bout de terrain lorsqu’arrive le printemps. Pour garder votre jardin en bonne santé tout au long de l’année, voici 6 erreurs à ne pas commettre en hiver !

Arrêter d’installer des plantes dans le jardin

Lorsque l’hiver arrive, beaucoup de gens ne plantent plus dans leur jardin. Pourtant, il existe beaucoup de plantes résistantes au froid. Vous pouvez donc garder un jardin fleuri même en hiver ! Pour vos massifs de fleurs, vous pouvez par exemple planter des hellébores, certaines variétés de rosiers ainsi que bien d’autres espèces à pétales. En ce qui concerne votre potager, les herbes aromatiques s’épanouissent très bien en hiver.

Ne pas protéger les arbres et arbustes

Qui dit période hivernale dit également gel et vent froid. Préserver vos arbres et arbustes de ces températures agressives est très important ! Pour ce qui est de vos plantes vivant en pleine terre, il faudra préserver les parties aériennes de vos arbres: enveloppez les feuilles de vos plantes avec un voile d’hivernage.

En ce qui concerne les plantes en pot, recouvrez les simplement. Il existe des bâches d’hivernage mais du carton cannelé ou du plastique à bulles feront l’affaire. Les racines de votre plante seront ainsi protégées du gel.

Délaisser votre potager

Beaucoup de légumes s’épanouissent beaucoup mieux en hiver qu’en été. Lorsqu’arrive le gel, il est donc important de surveiller régulièrement son potager. Certains fruits tels que les raisins, les poires ou encore les pommes peuvent également être récoltés durant cette saison.

Négliger le paillage du jardin

En hiver, pailler son jardin est une véritable protection pour les racines de vos plantes. Mais il vous faudra être vigilent sur celui-ci afin qu’il soit optimal: il est conseillé de pailler votre jardin sur une épaisseur de 10 cm minimum. La paille servira d’isolant afin de préserver les racines de vos plantes de la neige et du gel.

Ne pas nettoyer le jardin

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’hiver est la période la plus propice au nettoyage et désherbage du jardin, ce qui favorise la repousse des plantes à l’arrivée du printemps.

Laisser les plantes en pot à l’extérieur

Certaines plantes supportent très mal les températures basses de l’hiver. Il est donc fortement conseillé de les rentrer à l’abri du vent et du gel. Il est préférable de placer vos plantes les plus fragiles dans une véranda ou dans une serre pendant la saison; la température idéale doit être comprise entre 5 et 10°C. Néanmoins, s’il est impossible de les rentrer, placer les près d’une fenêtre ou contre le mur de votre maison; elles pourront ainsi profiter d’un peu de chaleur.