Comment réutiliser facilement et simplement les feuilles mortes du jardin ?

Dans sa chanson, Yves Montand disait : les feuilles mortes se ramassent à la pelle, et avec l’automne qui s’installe, c’est peut-être le moment de savoir que faire de ces feuilles mortes. Comme vous pouvez l’imaginer, elles sont loin d’être de simples déchets à jeter…

Certaines utilisations peuvent sembler logiques, comme les composter ou pailler vos parterres de fleurs. Mais avez-vous déjà imaginé que les feuilles mortes pouvaient faire office d’isolant, d’engrais etc…

Il est important de ramasser les feuilles mortes et de ne pas les laisser pourrir au pied de l’arbre. Un tapis épais de feuille morte, va tout simplement étouffer tout ce qui se trouvera dessous. Mais également favoriser l’apparition de mousse, parasites et champignons non comestibles ! On vous explique donc pourquoi et comment recycler vos feuilles mortes.

Les feuilles mortes peuvent être un danger

Un danger pour nos animaux domestiques, car, même s’ils adorent s’y rouler, elles regorgent de puces et de tiques qui feront de votre chien, leur nouvel hôte ! De plus certaines feuilles comme celles du marronnier, du pommier ou du pêcher peuvent transmettre des maladies aux autres cultures. En les ramassant une fois par semaine, et en les réutilisant intelligemment, vous pouvez donc éviter tous ces désagréments.

Les feuilles mortes… pour pailler vos massifs !

Inutile d’acheter des écorces ou du broyat pour protéger vos plantes du froid. Les feuilles mortes peuvent absolument faire l’affaire, et elles sont gratuites ! A condition que vos feuilles mortes soient saines, vous pouvez faire des tas de 10 à 20 cm au pied de chacune de vos plantations. Préférez des feuilles déchirées ou broyées pour que l’air puisse circuler. Enfin vous pouvez les disposer dans un filet de nylon pour éviter qu’elles ne s’envolent. Cette astuce est également valable au potager.

Les feuilles mortes… au compost !

Evidemment, vous pouvez mettre quelques feuilles mortes dans votre compost, elles vont apporter une substance différente à vos biodéchets et enrichir votre compost. Il suffit de les mélanger au compost avec vos épluchures, tontes de gazon et autres déchets.

Les feuilles mortes… en guise de terreau !

S’il existe un résidu organique qui fabrique un excellent terreau, ce sont bien les feuilles mortes…. Leur décomposition assez rapide, fait qu’elles fabriquent un terreau d’excellence pour vos plantations du printemps ! Il suffit de mettre vos feuilles mortes dans un sac poubelle, de fermer le sac et de le percer de quelques trous. Puis de le mouiller une fois par mois… Les sacs de feuilles mortes sont légers, vous pouvez aussi les sortir sous la pluie de temps à autre. En un an à peine, vous obtiendrez un terreau parfait !

Les feuilles mortes… comme engrais !

En les stockant dans un container en plastique pendant environ 2 ans, vous obtiendrez un engrais parfait et toujours gratuit ! Et il n’y a rien à faire de plus qu’attendre que la magie naturelle opère !

Les feuilles mortes… pour protéger la faune !

Si vous avez un petit coin de jardin que vous n’utilisez pas, laissez-y un tas de feuilles mortes pour les petits animaux… Hérissons, batraciens ou vers, ils adorent s’y nicher et y trouvent de la nourriture tout l’hiver… Et accessoirement, ils sont aussi protéger du froid… Si vous optez pour cette solution, laissez le tas de feuilles sans y toucher et ramassez-le au printemps !

Les feuilles mortes… pour nourrir votre gazon

Si les feuilles mortes, laissées en plan sur votre gazon peuvent l’étouffer, elles peuvent aussi le nourrir à condition de les broyer… Et inutile d’investir dans un broyeur de végétaux si vous possédez une tondeuse avec la fonction mulching… Passez votre tondeuse dans le tas de feuilles, le mulching les réduira en broyat que vous pourrez épandre sur votre gazon. Cela le nourrira et le protègera de la pluie et du froid… A la première tonte, on enlève le mulching et on ramasse les résidus qui finiront au compost !

Les feuilles mortes… comme isolant !

C’est peut-être la plus inattendue des utilisations des feuilles mortes… Elles isolent parfaitement et on ne le sait pas toujours… Il est évidemment difficile d’isoler votre salon avec des sacs de feuilles mortes qui jonchent le sol… En revanche, pour un sous-sol ou un garage, ce peut être une alternative gratuite à un isolant couteux. Pour isoler avec des feuilles mortes, il suffit de les faire sécher puis de les tasser dans un sac en toile et de les disposez dans votre abri de jardin par exemple !!!

Et bien sûr, si vous avez l’âme créative, les feuilles mortes peuvent vous permettre de jolies créations nature, et naturelles ! Vous voyez, les feuilles sont peut-être mortes, mais elles peuvent encore largement vous aider à économiser de l’argent et de l’énergie !

