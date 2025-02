Avez-vous coché toutes les options pour afficher TOUS les types de radars sur Waze ?

Si vous disposez d’une voiture, et d’un permis de conduire, vous connaissez forcément l’application Waze ! Personnellement, je l’utilise à chaque fois que je dois me rendre dans une terre inconnue, ou en proche banlieue parisienne. Cette application me permet d’optimiser mes trajets, de me faire rappeler à l’ordre quand je franchis les limites de vitesses, et de m’éviter aussi parfois, quelques amendes imprévues ! Depuis son rachat par Google en 2013, elle est devenue bien plus qu’un simple outil de navigation : c’est une véritable communauté d’entraide routière. Chaque conducteur peut, en un clic, signaler un bouchon, un accident ou une route barrée, permettant ainsi aux autres usagers d’anticiper et d’adapter leur itinéraire. Voilà pour le tableau officiel de Waze, mais elle cache aussi une fonctionnalité bien pratique et parfois méconnue qui permet de repérer la présence des radars sur la route. Alors, comment activer cette option ? Je vais tout vous expliquer !

Une fonctionnalité cachée à activer

Honnêtement, si je n’avais pas eu à écrire cet article, je serais passée à côté de cette option. Remarquez, pour ma part, ce sera plus un confort qu’une nécessité, j’ai tellement peur de me faire prendre au radar à Paris, que je suis plus tortue que lièvre sur la route ! Revenons à notre sujet : par défaut, cette fonction est désactivée, mais il suffit de quelques réglages pour l’activer et profiter d’alertes en temps réel. Lesquels ? Découvrez-les immédiatement.

Comment activer simplement cette fonctionnalité cachée ?

Pour ce faire, direction les paramètres de l’application ! Une fois dedans, rendez-vous dans « Paramètres » puis « Affichage de la carte », puis « Signalements ». C’est ici que vous pourrez choisir les alertes qui vous intéressent, et notamment celles dédiées aux radars. Mieux encore, Waze vous laisse personnaliser ces notifications. Vous souhaitez être prévenu uniquement pour les radars fixes ou également pour les radars mobiles ? Vous préférez un signal sonore pour éviter de fixer l’écran de votre téléphone en conduisant ? Tout est paramétrable selon vos préférences. Une astuce qui peut se révéler bien utile, à condition bien sûr de respecter les limitations de vitesse en toutes circonstances.

Serez-vous en conformité avec la loi ?

En France, il est interdit de signaler les radars, mais un flou juridique autorise le signalement de « zone de contrôle », une expression qui permet de contourner la loi ? Tout est dans la nuance ! Depuis quelques années, la législation a évolué, et il n’est plus possible d’indiquer précisément l’emplacement des radars fixes. À la place, Waze et les autres applications de navigation affichent des « zones de danger », une subtilité qui permet de rester dans le cadre légal tout en alertant les automobilistes. Quant aux radars mobiles, leur signalement peut être limité lors d’opérations spécifiques menées par les forces de l’ordre.

D'ailleurs, la police dispose d'un outil efficace pour contrer ces signalements trop précis. Selon l'article L 130-11 du Code de la route, les autorités peuvent interdire la diffusion de leur position. Essentiellement en cas d'opérations judiciaires liées à des crimes ou des délits passibles d'au moins trois ans de prison, pour une durée maximale de 12 heures. Une disposition qui me semble normale, dans le cas de contrôle d'alcoolémie ou de recherches de fugitifs, entre autres !