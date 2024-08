Climatisation : faut-il fermer les portes pour économiser de l’énergie ? La réponse est contre intuitive

Vous l’ignorez peut-être, mais en France, un décret officiel oblige les magasins à fermer leurs portes lorsque le chauffage ou la climatisation fonctionnent. Sous couvert de sobriété énergétique et de limitation du gaspillage de l’énergie, le Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 suscite des controverses, notamment l’été. Les commerçants estiment que fermer la porte de leur magasin climatisé freine les clients à y entrer. Néanmoins, cela semble assez logique en termes environnementaux. À l’intérieur d’une maison, on entend souvent dire qu’il faut fermer chaque porte, pour que la climatisation soit optimale. Or, une récente analyse américaine envoie valser cette idée qu’elle estime « reçue et même contre-productive ». Décryptage.

Une information américaine, très officielle

Les journalistes de la station d’information locale de Dallas Fort Worth, WFAA, se sont penchés sur cette question, qui divise aussi les utilisateurs. Rappelons que dans ce pays, 90 % des bâtiments sont équipés de climatiseurs. D’après leurs sources qui proviendraient du ministère américain de l’Énergie, de Garland Power and Light, et de Precision Air and Plumbing, laissez les portes ouvertes, dans une maison, quand la climatisation fonctionne, serait plus intelligent. Je vous l’accorde, c’est assez étrange. Je vais donc essayer de vous expliquer ce qui reste néanmoins une hypothèse avancée par les trois entités citées plus haut.

Pourquoi laisser les portes ouvertes serait plus intelligent que de les fermer ?

« Fermer les portes est l’une des pires choses que vous puissiez faire. C’est aussi grave que fermer les bouches d’aération et frapper votre unité extérieure avec une masse », explique Precision Air. En réalité, une climatisation centrale est conçue avec des bouches d’aération et de retour qui font circuler l’air efficacement dans votre maison. En fermant les portes, vous interrompez assez logiquement le flux conçu pour que votre climatisation fonctionne de manière optimale. Par conséquent, votre climatiseur est dans l’obligation de fonctionner à plein régime pour maintenir l’air frais à l’intérieur de chaque pièce. Cette étude concerne uniquement les climatisations centralisées. Dans le cas de climatiseurs de fenêtres, il est évidemment plus judicieux de fermer les portes, car elle se destine à rafraîchir une seule pièce et non la maison entière. Cela présente cinq principaux avantages.

un confort optimal

une meilleure circulation de l’air

une meilleure efficacité énergétique

une qualité de l’air accrue

une climatisation moins sollicitée

Quelques autres astuces pour rendre votre climatiseur plus économique …

Laisser une porte ouverte est l’une des techniques les plus simples pour optimiser l’efficacité de votre climatiseur. En facilitant la circulation de l’air, vous permettez au système de fonctionner de manière plus fluide, ce qui réduit son usure et prolonge sa durée de vie. Cela se traduit par des économies d’énergie et des factures allégées. Associer cette méthode à d’autres actions comme le nettoyage régulier des filtres et l’amélioration de l’isolation de votre maison peut faire une grande différence. Assurez-vous également de programmer votre climatiseur pour qu’il s’éteigne ou se réduise lorsque vous êtes absent.

Enfin, un autre moyen d'économiser consiste à utiliser des ventilateurs de plafond en parallèle. Ils aident à mieux répartir l'air frais, permettant ainsi au climatiseur de fonctionner moins intensément. Alors, vous êtes plutôt portes ouvertes ou portes fermées lorsque votre climatisation fonctionne ?