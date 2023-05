Comment fabriquer vos ollas (oyas) avec des pots en terre cuite, pour un jardin économe en eau ?

Faire des économies d’eau est la question cruciale du moment. Certains départements métropolitains sont déjà en « alerte sécheresse », et pour d’autres, la menace est déjà présente. Alerte sécheresse ou pas, nos plantes et potagers ont besoin d’eau pour survivre, et il se pourrait que nous ayons interdiction de les arroser cet été. Récupérer l’eau de pluie via un récupérateur ou creuser un puits dans une veine d’eau peuvent être des solutions pour pouvoir arroser sans puiser dans la ressource précieuse que devient l’eau. Il existe une autre technique qui permet d’utiliser l’eau de pluie, sans la gaspiller, pour arroser vos plantes : les ollas (ou oyats). Une technique ancestrale qui revient au goût du jour, car facile à mettre en place. Vous allez même pouvoir fabriquer vos propres ollas et l’on vous explique comment !

La technique de l’olla, qu’est-ce que c’est ?

La technique de l’olla remonte à l’époque précolombienne. C’est un système d’irrigation écologique qui existe depuis des siècles. Il est difficile d’attribuer l’invention des ollas à un peuple précis, car elles sont utilisés par de nombreuses civilisations depuis des siècles : Aztèques, habitants du désert de Gobi, agriculteurs, etc. Une olla est un pot en argile (ou terre cuite) poreux que l’on enterre près de la plante à irriguer. L’irrigation avec des ollas fonctionne sur le principe de l’osmose et de la capillarité. Lorsque les pots sont enterrés partiellement dans le sol et remplis d’eau, l’argile poreuse permet à l’eau de s’infiltrer lentement dans le sol autour des racines des plantes. Les racines puisent l’eau dont elles ont besoin à mesure que le sol s’assèche, créant ainsi un équilibre d’humidité idéal pour la croissance des plantes.

Comment fabriquer vous-même vos ollas pour le jardin ?

Fabriquer une olla est beaucoup plus simple que de creuser soi-même son puits d’eau, et également beaucoup moins onéreux. On considère qu’une olla de 10 l peut irriguer environ 1 m². À vous donc de calculer le nombre d’ollas qu’il faudra disséminer dans votre potager ou dans vos massifs fleuris. Voici le matériel nécessaire :

Un pot en terre cuite brut, non teinté, non émaillé de préférence, non percé au fond.

Un bouchon de liège, si le pot est percé.

Une soucoupe ou une assiette qui servira à recouvrir le pot, et qui doit en conséquence être de diamètre plus important que le haut du pot. La soucoupe vendue avec certains pots peut faire l’affaire. À vérifier avant l’achat.

Il vous faut prévoir aussi, un couteau (ou cutter), des gants et une pelle évidemment, car il va falloir creuser la terre !

Comment installer votre olla dans votre potager ou massif fleuri ?

Quelques minutes suffisent pour préparer votre olla à être enterrée. Il suffit, si votre pot dispose d’un trou dans le fond, de le boucher avec le bouchon de liège, en le laissant sortir de quelques centimètres à l’extérieur. Une fois l’opération réalisée, disposez un fond d’eau dans votre peau, et laissez reposer une nuit, pour vérifier l’étanchéité de votre pot. Enterrez ensuite chaque olla dans le sol, en laissant la tête du pot dépasser de quelques centimètres. Remplissez-la d’eau de pluie de préférence, et recouvrez-le de la soucoupe, d’une assiette ou d’un joli couvercle. Voilà, elle est prête à fonctionner. Petit conseil : lorsqu’il pleut, ouvrez tous vos ollas, et laissez-les se remplir grâce à la nature !

Où acheter des oyats ?

Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un bricoleur ou d’un jardinier, vous trouverez, dans les jardineries ou les sites de e-commerce, des oyats à planter. Voici quelques liens utiles si vous souhaitez acheter des oyats :