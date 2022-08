Il invente un système d’irrigation “intelligent” et innovant pour optimiser l’arrosage des vignobles

La France a beau être l’un des pays spécialistes de la vigne et du vin, nous ne sommes pas les seuls à en produire évidemment… On ne le sait pas toujours, mais Israël produit des vins depuis 5500 avant notre ère, même si les vins que l’on peut considérer comme de qualité ne sont produits que depuis une trentaine d’années. Et qui dit vin, dit vignes à entretenir, à tailler et à irriguer, Israël n’étant pas un pays qui connait les fortes précipitations nécessaires à la bonne croissance d’un vignoble. Pour tenter de lutter contre la pénurie d’eau qui touche le pays, Yishai Netzer, agronome de l’Université Ariel qui travaille dans un vignoble du Nord d’Israël, vient de mettre au point un système d’irrigation intelligent qui permet de gérer la quantité et la qualité des récoltes de raisins. Découverte de cette invention essentielle !

Quelle est cette invention ?

La culture du raisin en Israël est une culture qui peine à cause de la pénurie d’eau, mais qui, autrefois, en gaspillait beaucoup… Des vignes très arrosées à cause de la chaleur, mais un arrosage peu utile puisque de nombreux litres d’eau étaient perdus à cause de l’évaporation provoquée par la chaleur. L’invention d’un système d’irrigation intelligent permet non seulement d’économiser de l’eau, mais aussi de gérer la qualité et la quantité des rendements. Le système inventé est en fait un système d’irrigation numérique qui modifie complètement la manière de cultiver les raisins.

Comment ça marche ?

Le système d’irrigation se dote de nombreux capteurs qui vont surveiller les vignes, ce qui permet aux vignerons de connaître exactement la quantité d’eau à ajouter pour que l’irrigation soit parfaite. Les capteurs surveillent les éléments principaux, à savoir: la vitesse du vent, le taux d’hygrométrie (humidité), le rayonnement solaire ainsi que la quantité d’eau déjà distribuée aux ceps de vignes. Mais l’innovation réside aussi dans l’utilisation de nouveaux lysimètres de drainage, des appareils de mesure qui permettent de mesurer la quantité d’eau « transpirée » par les plantes… Ce qui, logiquement permet de savoir combien la plante a perdu d’eau et donc quelle quantité il faut lui redonner pour rétablir l’équilibre. Dans ses serres expérimentales et dans son vignoble, M. Netzer teste actuellement cinq régimes d’eau différents pour voir leurs effets, et tente également avec ce système d’irrigation de lutter contre le stress hydrique de la plante.

Quels sont les objectifs de cette invention ?

L’inventeur explique : “Dans les zones de vins premium, nous ne voulons pas de gros rendements, puis nous stresserons davantage la vigne. La qualité de la vigne sera accrue, mais la quantité sera moyenne, et elle ne sera pas maximale.” Le but de cette invention est de produire du vin de qualité, donc vendu plus cher, mais en utilisant moins d’eau… C’est notamment le cas pour les raisins de cuve, qui feront les grands vins israéliens dans quelques années. L’objectif avoué est bien de lutter contre ce changement climatique, qui impacte tous les pays du monde…

En Israël comme ailleurs, la sécheresse est présente et la pénurie d’eau menace… Consommer moins d’eau pour les cultures tout en garantissant des produits de qualité, c’est aussi assurer un revenu à ceux qui travaillent la vigne. En fait, il explique que son invention va permettre de « tromper la plante » en la « stressant ». Si le vigneron préfère le rendement à la qualité, alors il suffit de ne pas laisser les vignes s’assoiffer, pour qu’elles produisent plus. Au contraire, si le vigneron veut un petit rendement mais de qualité, il suffit de garder la plante constamment humide. En France, la plupart utilise encore l’irrigation traditionnelle, mais ne serait-ce pas une solution pour lutter, chez nous aussi, contre le réchauffement climatique et pour réduire le gaspillage ?