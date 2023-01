Des pellets de bois à 0,13 € le kilo avec une presse destinée à la fabrication de granulés pour l’alimentation animale

Dans la plupart des régions françaises, la météo de ces dernières semaines nous a peut-être permis d’éviter le pire sur nos futures factures de chauffage. Les températures enregistrées entre le 15 décembre 2022 et le 10 janvier ont été très clémentes, mais cela pourrait prendre fin. Le froid se réinstalle logiquement en cette fin janvier et le chauffage va devoir reprendre du service. Jean-Christophe Jagaille, maraîcher à Varousset, expérimente la fabrication de pellets de chauffage dans la Creuse. Pour se chauffer à moindre coût, il utilise un mélange inédit de sciure de bois, de farine et d’eau. Une invention creusoise qui, apparemment, fonctionne à merveille. Explications.

Quelle est l’invention du maraîcher creusois ?

Pour fabriquer ses pellets de bois maison, Jean-Christophe Jagaille a acheté une machine normalement destinée à la fabrication de granulés pour l’alimentation animale. Les pellets de bois étant des granulés, il a donc décidé de détourner l’utilisation de l’appareil pour concevoir des pellets de chauffage. La machine à granulés, payée 1 900 €, lui sert désormais à se chauffer. Pour ce faire, il utilise de la sciure de bois, du carton récupéré, des déchets végétaux et de la farine.

Avec sa presse détournée, il peut produire environ 200 kg de granulés à l’heure, ce qui est amplement suffisant pour sa consommation. « On voit qu’au niveau de la consistance par rapport à ce que l’on achète, on est vraiment sur le même diamètre. Si l’on a un poêle qui va prendre un granulé ou deux, en réalité, on consomme un peu plus. Finalement, on arrivera à chauffer pour beaucoup moins cher » explique l’inventeur lors d’une interview accordée à France Tv info.fr.

Quelles économies réalise-t-il ?

Selon ses déclarations, le kilogramme de pellets maison lui reviendrait à approximativement 2 € le sac de 15 kilos. À l’heure actuelle, la tonne se vend autour de 700 € contre 130 € pour la tonne du maraîcher. Il utilise ses pellets maison pour chauffer sa serre tropicale et affirme être passé de 300 € de chauffage mensuel, à seulement 30 €. De plus en plus de particuliers se tournent vers la fabrication de pellets, une opération rentable, avec un budget de départ d’environ 4 000 € avec la broyeuse, le liant et le moulin à granulés. Seul impératif : avoir du temps à consacrer à la fabrication pour assurer sa consommation journalière. Les pellets creusois s’ajoutent à une liste déjà longue des alternatives aux pellets de bois qui devraient progressivement les remplacer, et donc faire baisser les prix… Enfin !

Besoin de conseils ? Un groupe Facebook peut vous aider !

« Fabrique tes granulés » est un groupe public lancé sur Facebook par Jonathan, un trentenaire originaire de la Loire. À la fin de l’année dernière, le groupe comptait approximativement 11 000 membres en quelques semaines. Ce sont plus de 10 000 nouvelles personnes qui ont rejoint ce groupe. Preuve que l’intérêt pour la fabrication de pellets maison est grandissant. Sur ce groupe très actif, vous trouverez des conseils sur le matériel à acheter sur la manière de fabriquer des granulés, mais également de nombreux tutoriels et vidéos reprenant les explications. Vous pourrez aussi recevoir les conseils d’experts qui se sont déjà lancés dans cette fabrication. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le groupe Facebook Fabrique tes granulés.