Elles sont rouges et jaunes à petits pois comme le petit bikini chanté par Dalida en 1960. Elles ne se portent pas sur le corps, mais plutôt à la bouche et sont les stars incontestées du potager. Adorées des enfants comme des adultes, elles sont sucrées, juteuses et se mangent sans faim ! Elles, ce sont évidemment les fraises. Parfois, elles se mangent directement à la source et ne passent même pas par la case cuisine. La fraise est la reine incontestée, la déesse sucrée qui fait fondre les cœurs et chatouille les papilles. Mais comment cultiver les fraises de manière originale et s’assurer une bonne récolte ? On va tout vous expliquer.

La fraise, un fruit pas aussi simple qu’il n’y paraît !

Cultiver des fraises peut être un défi, car ces fruits sont assez exigeants. Sur le marché, vous trouverez deux types de fraises : les remontantes et les non remontantes. La première catégorie produit moins de fruits, mais ces derniers sont présents de juin à octobre. Quant aux fraises non remontantes, elles garantissent une abondance de récolte, mais sur une période plus courte, généralement de fin mai à début juillet. Pour prolonger votre récolte et savourer ces délices pendant plusieurs mois, il est préférable d’opter pour les deux types. Concernant le sol, les fraises préfèrent une terre chaude et riche en humus. Il est donc crucial de privilégier les emplacements ensoleillés. Si votre sol retient trop d’eau, ajoutez du sable pour éviter que les racines ne pourrissent. L’arrosage doit idéalement être fait le matin, en évitant de mouiller les feuilles et les fruits, car l’humidité peut favoriser le développement de maladies cryptogamiques telles que le botrytis. Pour la cueillette des fraises, vous pouvez les tirer grâce à votre pouce et votre index ou les couper avec un sécateur.

Méthode de culture n° 1 : en pleine terre

Si vous possédez un potager, le plus simple sera évidemment de faire pousser vos fraises en pleine terre. Cependant, faites attention, car vous n’êtes pas le seul à les aimer. En effet, de nombreux petits animaux (rongeurs et oiseaux) pourraient bien vous piquer vos fruits. Les fraisiers sont des plantes qui apprécient les climats froids et requièrent une période de repos marquée par le froid. Ils peuvent supporter des températures allant jusqu’à −15 à −20 °C en hiver.

Pour l’exposition, il vaut mieux privilégier le soleil pour les variétés à gros fruits, tandis que les variétés à petits fruits ou « quatre saisons » préfèrent une exposition mi-ombragée. Au niveau du sol, une terre silico-argileuse riche en humus et légèrement acide à neutre est idéale pour les fraisiers. En termes de densité de plantation, prévoyez de planter entre 4 et 6 plants de fraisiers par mètre carré. Respectez les distances de plantation recommandées, en laissant environ 30 cm entre chaque pied.

Méthode de culture n° 2 : en pots ou jardinière

Voici les variétés à privilégier pour une culture en pots ou jardinières. Le fraisier « Mount Everest » est un remontant grimpant qui peut être palissé sur un grillage. Quant au fraisier « Vivarosa », il présente un port retombant et une floraison rose, également en remontant. La « Charlotte » peut être récoltée en juin, puis donne une seconde récolte à l’automne. Ses fruits sont charnus et fondants. La « Gariguette » est le fraisier le plus précoce, procurant des fruits très parfumés dès le mois de mai. Enfin, le « Rabunda », lui aussi remontant, produit des fruits sucrés qui apprécient la chaleur.

Pour favoriser la bonne croissance de vos fraisiers, il est recommandé de privilégier un substrat bien drainant, car ils n’apprécient pas les excès d’eau. Une astuce consiste à ajouter une couche de 3 cm de graviers, de billes d’argile ou de tessons de pots au fond du contenant pour assurer un bon drainage. Ensuite, choisissez un terreau de plantation assez riche ou préparez un mélange en combinant de la terre de jardin avec du sable, du terreau de feuilles, du compost ou du fumier bien décomposé.

Méthode de culture n° 3 : en culture inversée

Comme les tomates, les fraises se prêtent parfaitement à la culture inversée. Cette méthode de culture est à privilégier sur une terrasse ou un balcon. Elle consiste à planter les fraisiers « à l’envers » dans des pots suspendus. Attention, si vous optez pour ce mode de culture, il faudra choisir des fraisiers avec de petites tiges, ou issus de vos semis. En effet, la technique consiste à faire passer la tige par le fond du pot, car les fraisiers produisent beaucoup de feuillages parfois. Cette méthode s’avère être la plus favorable à cet effet. La culture inversée est originale et offre aux fruits un meilleur accès à la lumière. De plus, elle facilite la cueillette et protège les fruits des potentielles attaques de gourmands indésirables.

Méthode de culture n° 4 : l’arbre à fraises ou le sac à fraises

L’arbre à fraise en culture hydroponique est une méthode alternative de cultiver des fraises sans utiliser de sol traditionnel. Dans ce système, les plantes sont cultivées en hauteur, dans ce que l’on appelle une tour hydroponique. Dans ce mode de culture, les racines sont immergées dans une solution nutritive riche en nutriments essentiels ou plantées en terre, dans de petits pots prévus à cet effet. Outre le gain de place, ces arbres à fraises ont un autre atout : la décoration. En effet, ces arbres à fraises sont productifs, mais apportent aussi une magnifique touche de couleurs à votre balcon ou à votre terrasse. Par exemple, pour un arbre à fraises de 80 cm de haut sur 25 cm de large, vous pourrez planter 16 plants, au lieu d’un seul en pleine terre ! Vous trouverez des arbres à fraises en jardinerie, sur Cdiscount ou encore Leroy Merlin.

