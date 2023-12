Est-ce que les ventilateurs de poêle sont efficaces pour amplifier le chauffage ?

Depuis l’année dernière, un petit accessoire inattendu fait un véritable carton sur tous les sites de vente en ligne. Lui, c’est le ventilateur de poêles à bois ou à granulés, un petit objet qui ne paie pas de mine, qui coûte moins de 50 €, mais qui peut vous permettre d’économiser. Fonctionnant sans piles ni batteries et ne demandant aucun entretien, il promet sur le papier une installation aisée et une utilisation intuitive. Le ventilateur pour poêle à bois assure une meilleure répartition de la chaleur dans toutes les pièces de la maison, ce qui se traduirait par un confort thermique accru et des économies d’énergie substantielles. Mais est-il réellement efficace ? Décryptage.

Comment fonctionne un ventilateur de poêle ?

Le ventilateur de poêle fonctionne grâce à l’effet Peltier, qui est un phénomène thermodynamique induit par la chaleur. Lorsqu’un élément chauffe, il déclenche le second élément, en l’occurrence, le mouvement de rotation des pales du ventilateur. Dans ce ventilateur se trouve donc un moteur thermoélectrique qui utilise l’écart entre la base et le haut du ventilateur pour déclencher le mouvement. L’effet Peltier entre alors en compte, en faisant tourner les pales de plus en plus vite à mesure que la chaleur s’intensifie. Le ventilateur dirige ainsi la chaleur vers le centre de la pièce, au lieu de la laisser monter sans qu’elle soit utilisée. Certains modèles de ventilateurs de poêles se dotent d’une bande de sécurité appelée bimétallique qui se trouve sur le bas de l’appareil. En cas de surchauffe, celle-ci se soulève et coupe le moteur du ventilateur.

Quels sont les avantages d’un ventilateur de poêle ?

Sa première qualité est de vous faire gagner de la chaleur et de l’argent. En effet, le fait de rediriger la chaleur vers le centre de la pièce rend votre poêle plus efficient puisque la chaleur perdue est exploitée. Sa seconde qualité est d’être financièrement accessible, à partir de 30 € pour les plus petits. De plus, l’installation prend seulement quelques minutes, même par le pire des bricoleurs ! Enfin, il est aussi un indicateur de température de votre foyer. S’il est installé sur le poêle ou de manière visible et que ses pales tournent moins vite, il sera alors temps de réalimenter le foyer.

Comment choisir son ventilateur de poêle pour qu’il soit efficace ?

Le prix d’un ventilateur de poêle à bois varie généralement de 50 à 100 € pour les modèles simples. Pour des fonctionnalités plus avancées, le coût peut atteindre environ 200 €. Il existe également des ventilateurs beaucoup plus chers, prisés pour chauffer de grandes surfaces. Attention, tous ne fonctionnent pas grâce à l’effet Peltier, certains ventilateurs de poêle à bois fonctionnent à l’électricité, ce qui entraîne une consommation d’énergie supplémentaire. Cependant, évitez les ventilateurs à trop bas prix, leur conception pourrait représenter un danger d’incendie en cas de surchauffe de l’appareil.

De plus, un entretien régulier et approprié est nécessaire pour éviter les risques associés aux ventilateurs de poêle à bois. Le non-entretien peut rendre l'appareil dangereux, provoquant des grincements et des bruits gênants. Même si celui-ci est caché derrière une grille de ventilation, sur le conduit, pensez à le dépoussiérer de temps en temps, il n'en sera que plus efficace.