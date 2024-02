Est-ce qu’un poêle à pellets consomme beaucoup d’électricité ?

Près de 7 millions de Français ont choisi le bois comme combustibles de chauffage. Parmi eux, près de 2 millions ont opté pour le pellet de bois, selon l’ADEME. Des chiffres en augmentation constante, qui ont incité l’ouverture de plusieurs usines de production en 2023, pour faire face à la demande croissante. Largement plébiscité pour ses qualités écologiques et économiques, le poêle à pellet est en passe de devenir le chauffage préféré des Français. Cependant, l’un des inconvénients du poêle à pellet étant qu’il fonctionne de manière automatique, et, par conséquent, avec de l’électricité ! Mais, combien consomme un poêle à pellets ? Et, existe-t-il un moyen de ne pas dépendre de l’électricité avec un poêle à pellets ? On vous explique tout, tout de suite !

Quelle est la consommation électrique d’un poêle à pellets ?

Lorsque l’on avance que le poêle à pellet est économique, même s’il consomme de l’électricité, c’est tout simplement parce que sa consommation est minime. Toutefois, elle va évidemment dépendre de la puissance du poêle à pellets. On estime la moyenne de consommation d’un poêle à 50 € par an, soit l’équivalent d’une ampoule de 100 watts qui resterait allumée, chaque jour, pendant 10 heures ! La consommation d’un poêle à pellets dépendra également du type de poêle utilisé. Voici quelques exemples :

Un poêle étanche de 11 kW consommera à l’allumage 250 W et, en utilisation, 40 Wh. Cela représente une consommation annuelle de 72,6 kWh, soit 18,26 € par an, pour 0,2516 € le kWh (tarif réglementé EDF 2023).

Un poêle hydro de 15 kW consommera à l’allumage 325 W et, en utilisation, 125 Wh. Cela représente une consommation annuelle de 199,5 kWh, soit 50,19 € par an, pour 0,2516 € le kWh (tarif réglementé EDF 2023).

En comparaison, un radiateur électrique de 1500W consomme en moyenne 2172 kWh par an, avec une utilisation de 8 heures par jour sur une période de 181 jours (de mi-octobre à mi-avril). Cette quantité représente près de 30 fois la consommation électrique d’un poêle à granulés étanche de 11 kW.

Comment le poêle à granulés consomme-t-il de l’électricité ?

Les poêles à pellets fonctionnent de manière automatique, et ont donc besoin d’être branchés sur une prise de courant. Ils consomment très peu d’électricité, mais en ont néanmoins besoin tout au long du processus de combustion. Ainsi, le poêle à granulés va consommer de l’électricité sur les phases suivantes :

Lors de l’allumage, dès que le brûleur se met en marche

Lors de l’acheminement des pellets vers la chambre de combustion au moyen d’une vis sans fin.

Lors du déclenchement des ventilateurs qui pulsent la chaleur vers le centre de la pièce.

Lors de la régulation du thermostat.

Notez également que si votre poêle à pellets est relié à un thermostat connecté, ce dernier peut également consommer un peu d’électricité.

Existe-t-il des poêles à pellets sans électricité ?

Oui, il existe des poêles à pellets conçus pour fonctionner sans électricité ou avec une consommation électrique minimale. Ces poêles sont souvent appelés « poêles à pellets hydro » ou « poêles à granulés sans électricité ». Les poêles à pellets sans électricité peuvent avoir un fonctionnement manuel, où l'utilisateur contrôle manuellement l'allumage et l'ajustement de la combustion. Certains modèles sont par ailleurs équipés de dispositifs mécaniques pour automatiser certaines fonctions sans recourir à l'électricité. Cependant, ces poêles peuvent avoir des fonctionnalités plus limitées par rapport à leurs homologues électriques.