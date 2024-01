Hoverboard : comment bien le choisir ?

Également appelé gyroskate ou skate électrique, l’hoverboard est un véhicule électrique gyroscopique composé de deux roues. Apparu assez récemment, il connaît de plus en plus d’adeptes, étant donné son usage qui ne nécessite guère d’effort. Classé dans la catégorie des EDP (Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes), l’hoverboard peut rouler à une vitesse pouvant aller jusqu’à 25 km/h. Vous désirez vous en procurer un ? Pour vous aider à faire le bon choix, découvrez ci-dessous les critères à considérer avant son acquisition.

Quelques mots sur l’hoverboard

Vous vous en rappelez sans doute, l’hoverboard désignait ce moyen de transport volant que l’on a aperçu dans le film culte « Retour vers le Futur ». À ce jour, le terme indique un type de skateboard muni de deux-roues et fonctionnant grâce à une propulsion électrique. Cet appareil est dirigé par les mouvements émis par l’utilisateur ainsi que par son poids. Lorsque vous penchez votre corps vers l’avant, l’hoverboard avance tandis que si vous restez bien droit, vous ne bougerez pas. Dans le cas où vous vous inclineriez en arrière, l’appareil se mettra à reculer. De la même manière et pour tourner, vous devrez vous pencher vers la gauche ou vers la droite. Certains modèles sont équipés de la connectivité Bluetooth. Ce qui permet d’optimiser leur emploi, et surtout de les connecter à une application mobile. Quand le véhicule est connecté, vous pourrez, par exemple, profiter d’une appli pour écouter de la musique.

Quelques critères de sélection à considérer avant l’achat d’un hoverboard

Avant de tourner votre choix vers tel ou tel modèle d’hoverboard, pensez tout d’abord à examiner certains paramètres. Voici les principaux points à vérifier.

L’autonomie de l’appareil

Voici une caractéristique que vous ne devez notamment pas négliger. Sur un hoverboard classique pour adulte, la durée moyenne de l’autonomie de la batterie est d’environ 2 h 30, soit près d’une vingtaine de kilomètres. N’oubliez pas également de vous renseigner sur le temps que met l’appareil à se recharger.

La qualité du châssis

Lors de l’achat de l’hoverboard, vous devez également veiller à ce que le châssis de l’appareil soit d’excellente qualité. Il existe de nombreux modèles d’hoverboard, convenant à tout profil d’utilisateur. En général, ce véhicule peut supporter de 60 à 100 kg. Suivant votre poids, vérifiez que le châssis vous correspond.

Vérifier la batterie et la carte mère

Avant de sélectionner votre hoverboard, certains éléments comme la batterie et la carte mère seront à passer au crible. Le prix du véhicule est essentiellement conditionné par la qualité, la provenance, la marque et la capacité de ces deux pièces.

Les dimensions des roues

Voici un autre point non négligeable lors de l’achat d’un hoverboard : la dimension des roues. Dans l’idéal, préférez un appareil pourvu de roues de 6,5 ou 7 pouces. Cela garantit à l’utilisateur un meilleur équilibre et facilite ses mouvements. Avec ces dimensions, vous bénéficierez d’une sécurité accrue.

S’informer sur les options disponibles sur l’hoverboard

Un hoverboard peut embarquer plusieurs options. La première et certainement la plus intéressante reste la technologie Bluetooth. Comme mentionné précédemment, cette fonctionnalité permet notamment d’écouter de la musique. Certains modèles sont dotés d’une télécommande d’allumage. Cela vous procurera la possibilité de commander votre bolide à distance. Ainsi, pour plus de sécurité, optez pour les modèles avec des éclairages LED. Dans tous les cas, si vous souhaitez vous procurer un hoverboard, étudiez d’abord la question et n’omettez aucun des critères cités ci-dessus. Bien sûr, votre achat dépendra du budget dont vous disposez.

Combien coute un hoverboard ?

Le prix d’un hoverboard dépend de diverses caractéristiques. Pour un modèle de base, prévoyez généralement de 100 à 150 €, tandis qu’un modèle procurant un bon rapport qualité/prix se situe aux environs de 200 €. Les hoverboards haut de gamme peuvent dépasser les 300 €. Vous l’aurez compris, à moins d’avoir gagné le gros lot dans un casino en ligne Belgique, c’est un investissement à prendre en considération. Afin de vous guider dans votre choix, nous avons énuméré les critères influençant le coût d’un hoverboard :

Taille des roues : elle varie de 4,5 pouces pour les plus petites à 10 pouces pour les modèles tout-terrain. La plupart des hoverboards ont des roues de 6,5 pouces. Poids et charge maximale : le poids varie de 4 kg pour les modèles en carbone à 10 kg. En termes de charge, les hoverboards peuvent supporter de 100 à 120 kg. Autonomie de la batterie : elle oscille de 3 à 7 heures, permettant de parcourir en moyenne 25 km. Vitesse maximale : elle va de 10 à 30 km/h. Il est à noter que plus la vitesse est élevée, plus la stabilité peut être affectée. Options : Certaines incluent des fonctionnalités comme la connexion Bluetooth, des voyants à LED, une télécommande, etc.

Pour ceux cherchant des alternatives économiques, l’option de l’hoverboard d’occasion peut être explorée.

La réglementation en vigueur

La circulation des engins de déplacement personnel motorisés EDP est proscrite sur les trottoirs, sauf s’ils sont transportés à la main. En milieu urbain, ils sont tenus de suivre les pistes cyclables lorsque disponibles. En leur absence, ils peuvent emprunter les routes où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou moins. En dehors des zones urbaines, les EDP doivent obligatoirement circuler sur les voies vertes et les pistes cyclables. Toutefois, l’autorité compétente peut éventuellement autoriser leur circulation sur certaines voies à l’avenir. Comme pour les vélos, il est permis aux utilisateurs d’EDP de les stationner sur les trottoirs. Il est toutefois recommandé de ne pas entraver la circulation des piétons et de veiller à leur propre sécurité.