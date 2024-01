Il partage un tutoriel pour fabriquer un chauffage à bois à partir d’un vieux radiateur de voiture et un fût en métal

En chauffant votre garage, vous pourriez réaliser d’importantes économies d’énergie en hiver. Cette opération empêche en effet, l’infiltration d’air froid dans vos pièces à vivre. Mais comment maintenir votre garage à la bonne température, et ce, à faible coût ? Vous pouvez fabriquer vous-même un système de chauffage peu coûteux en recyclant un vieux radiateur de voiture et un vieux fût métallique. Partagé par un père de famille passionné de bricolage sur la chaîne YouTube (SSLFamilyDad), ce tutoriel consiste à transformer un tonneau usé en chauffe-eau extérieur et à le raccorder à un radiateur installé dans l’espace à chauffer. Pour cela, vous avez besoin d’un kit de poêle à bois Vogelzang comprenant une porte, des pieds, une bride et un registre de réglage de flux d’air. Il vous faut également deux bobines de cuivre, des tuyaux et une pompe submersible. Explications.

Construisez la chaudière à bois extérieure

Tout d’abord, nettoyez le fût métallique en enlevant les matières résiduelles à l’aide d’une brosse métallique. Essuyez l’intérieur avec un chiffon propre. Ensuite, à l’aide d’une meuleuse, faites un trou sur le dessus du tonneau pour réaliser une ouverture et y installer la porte (fournie avec le kit de poêle à bois). Marquez avec crayon les quatre coins de l’accessoire de porte sur la surface du fût pour vous servir de guide lors de la découpe. Éliminez les bavures et les arêtes vives avec une lime à métaux. Installez la porte dessus, percez de petits trous pour les vis, puis vissez.

Passez maintenant à la pose des pieds fournis avec le kit, avec chacun une plaque de base et un boulon. Mais avant cela, préparez l’emplacement de la chaudière qui doit être une surface plane et dure à l’extérieur de votre maison, près du garage. Positionnez les pieds sur le fond du tonneau allongé. Ils doivent être correctement alignés et espacés pour assurer la stabilité de votre future chaudière. Marquez l’emplacement de chaque pied sur le tonneau et percez-y un trou en utilisant une mèche de bonne taille. Insérez les boulons depuis l’intérieur du fût, puis serrez-les à l’aide d’une clé pour fixer solidement les pieds au tonneau.

Installez la bride et le registre de réglage de flux d’air

La bride et le registre doivent être installés dans la zone de la cheminée pour contrôler le flux d’air et la température du poêle à bois. Positionnez la bride près du bord du fût et tracez un cercle à l’intérieur pour la découpe du trou. La taille de ce trou doit être légèrement plus petite que le diamètre de la bride pour garantir un bon ajustement. Réalisez également de petits trous pour les boulons. Veillez à ce que la bride soit solidement fixée au fût pour éviter les fuites de chaleur. Posez ensuite le registre dans cette bride en le fixant à l’aide de vis. Cette plaque articulée permet de réguler le flux en contrôlant la taille de l’ouverture au niveau du poêle.

Convertissez la chaudière en chauffe-eau

L’étape suivante consiste à transférer la chaleur produite par la chaudière extérieure jusqu’au radiateur placé dans le garage. Pour ce faire, il convient de convertir le poêle en chauffe-eau en ajoutant un échangeur thermique. Percez deux trous de part et d’autre du corps du tonneau et insérez-y deux tiges filetées de 3/8 de pouce. Placez à l’intérieur du tonneau (sur la base des deux tiges filetées) une bobine de cuivre de 30 pieds et demi-pouce avec des extrémités droites d’entrée et de sortie. Ensuite, faites deux trous à l’arrière du fût pour que vous puissiez y raccorder les extrémités d’entrée et de sortie de la bobine de cuivre à des tuyaux.

Enroulez une boucle de cuivre autour de la surface extérieure du fût (près de la cheminée) afin d’optimiser le processus de chauffage de l’eau. Connectez ce serpentin extérieur à l’extrémité de la bobine intérieure. Avant d’entrer dans le tonneau chauffé, le flux d’eau froid passe donc par ce serpentin de cuivre extérieur, ce qui permet de le préchauffer. L’eau qui sort du fût atteint ainsi des températures élevées. Par la suite, il faut raccorder les extrémités des bobines de cuivre à deux tuyaux isolés avec une mousse isolante d’un demi-pouce. Enterrez les tuyaux dans une petite tranchée pour les protéger des intempéries. Vous pouvez d’ailleurs les placer dans un conduit de protection afin d’éviter toute fuite de chaleur.

Raccordez le chauffe-eau au radiateur intérieur

Vous devez prolonger les tuyaux isolés jusqu’au garage. Raccordez-les au radiateur de voiture, qui tient le rôle d’échangeur de chaleur. Ce dernier permet de transférer la chaleur de l’eau à l’air présent dans le garage. Plus précisément, il faut brancher le tuyau d’arrivée d’eau chaude en haut de ce radiateur et celui de retour en bas.

Utilisez de la pompe submersible pour faire circuler l’eau. Vous devez placer cette pompe dans un seau couvert et rempli d’eau froide. Celle-ci aspire l’eau froide du seau et la pousse vers le système de chauffe-eau extérieur. Plus d’informations : SSLFamilyDad. Que pensez-vous de cette astuce ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

