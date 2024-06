Les inconvénients des piscines hors sol que les vendeurs ne vous mentionnent pas toujours

Maman, tu m’achètes une piscine ? Cette phrase, je l’ai entendue quasiment chaque année, lorsque mes enfants étaient petits. Et, comme nous sommes des parents faibles, nous avons souvent cédé à l’appel de l’eau bleue. De la piscine gonflable à la piscine autoportée, en passant par celles à tubulures, et désormais en bois, nous avons testé la plupart des piscines hors sol. Avec le budget que nous y avons consacré en 20 ans, une piscine enterrée aurait probablement été plus avantageuse. Mais, chez nous, il est impossible d’y penser, la configuration du jardin ne s’y prête pas, et la région parisienne non plus soit dit en passant. De plus, une piscine hors sol de type gonflable ou autoportée peut être installée moins de trois mois par an, sans autorisation. C’est donc en toute connaissance de cause, et une part de mon expérience personnelle que je vais vous parler des inconvénients des piscines hors sol. Décryptage.

Qu’est-ce qu’une piscine hors sol ?

Comme son nom l’indique, c’est évidemment une piscine qui n’est pas enterrée. Par conséquent, elle s’installe rapidement, et l’on peut profiter des baignades, quelques heures seulement après être sorti du magasin. Ces piscines se présentent sous plusieurs formes :

La piscine hors sol gonflable entièrement démontable, elle peut être ovale, ronde ou rectangulaire. C’est la piscine pour enfants par excellence.

La piscine hors sol, autoportante ou autoportée, est celle que j’ai le plus appréciée. Pour l’installer, il suffit de gonfler le boudin circulaire, puis de commencer le remplissage. Elle va alors se remplir et les parois vont remonter avec le poids de l’eau.

La piscine hors sol rigide peut être en acier, en résine, en bois et se monte en quelques heures , avec un minimum d’outillage tout de même. Il est même possible de l’enterrer, si vous avez le courage de creuser.

, avec un minimum d’outillage tout de même. Il est même possible de l’enterrer, si vous avez le courage de creuser. La piscine tubulaire, enfin, se monte grâce à des tubes en acier, sur lesquelles vient se fixer la toile en PVC qui accueille l’eau.

Passons maintenant aux inconvénients des piscines hors sol, en comparaison aux piscines enterrées.

Inconvénient n° 1 : une durabilité limitée

Cet inconvénient, je ne peux que le confirmer puisque j’ai probablement acheté une piscine chaque été pendant plus de 10 ans ! Certes, elles coutent souvent moins de 100 €, mais en termes de durabilité, on peut largement mieux faire. Les piscines gonflables n’ont que très rarement résisté aux assauts du temps, des enfants ou des chiens.

Inconvénient n° 2 : la taille du bassin

Comme vous pouvez l’imaginer, ces piscines ne se destinent pas à un 100 m papillon, mais tout au plus, à la détente et au barbotage des enfants. Il existe des piscines hors sol de grande taille, mais généralement ce ne sont pas les plus achetées, notamment pour leur faible durabilité.

Inconvénient n° 3 : l’accès au bassin

Dans ce type de piscine, l’accès au bassin se fait soit en enjambant le pourtour, soit via une échelle ou des marches. Ce qui peut s’avérer dangereux pour les enfants, et impossible pour les personnes âgées, par exemple. Les marches sont fréquemment glissantes, quant à l’échelle, il faut prévoir un retournement à l’arrivée au sommet. Ce qui n’est pas toujours évident lorsque l’on est physiquement diminué par l’âge, ou par un handicap.

Inconvénient n° 4 : l’entretien

Cet inconvénient, je l’ai largement éprouvé aussi ! L’entretien de la piscine hors sol coûte plus cher que la piscine elle-même. Habituellement, le système de filtration n’est pas suffisamment efficace, l’eau se trouble puis devient verte. Il faut alors soit la vider puis la remplir de nouveau ou investir dans un système de filtration plus onéreux, mais parfois trop puissant pour le petit volume de la piscine.

Inconvénient n° 5 : presque plus chère qu’une piscine enterrée sur le long terme

La piscine hors sol revient finalement assez cher en raison de sa faible durabilité, des nombreux produits d’entretien, des filtres jetables, des systèmes de filtration, et du temps consacré à son entretien. Tout cela pour seulement quelques heures d’utilisation par an, et l’espoir de l’utiliser plusieurs années à la suite reste moindre.

Des inconvénients, mais également quelques avantages

Le principal atout d’une piscine hors sol réside dans la facilité de son installation. En effet, il n’est pas nécessaire de réaliser des travaux de terrassement importants, ce qui permet de profiter rapidement de baignades rafraîchissantes dès l’arrivée des premières chaleurs. De plus, grâce à la diversité des formes et des tailles disponibles, ces piscines peuvent s’intégrer aisément même dans des jardins de petite taille. Contrairement aux piscines enterrées, les piscines hors sol ne nécessitent pas de permis de construire.

Toutefois, attention, une déclaration préalable de travaux doit être déposée en mairie si votre piscine hors sol dépasse les 10 m² et reste installée plus de trois mois. La réglementation impose également de maintenir une distance de trois mètres entre la piscine et la propriété des voisins. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

