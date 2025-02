Même en hiver et surtout quand il gèle, je sèche mon linge dehors pour une excellente raison

Ma voisine Olga a plus de 80 ans, mais chaque semaine, elle sort son étendoir à linge dans la cour et étend soigneusement ses vêtements ! Pour être honnête, j’ignore comment elle parvient à sécher son linge à l’extérieur, par ce froid de canard ! En réalité, et en remontant dans mes souvenirs, ma grand-mère faisait sécher son linge à l’extérieur, été comme hiver, le sèche-linge ne faisant pas partie des « meubles ». Ah, les astuces de nos grands-mères… Elles ont ce don incroyable pour transformer les petites corvées du quotidien en véritables tours de magie. La mienne passait du temps à étendre le linge selon une méthode que je n’ai jamais réellement analysée, mais qui doit faire toute la différence. En effet, si je tente l’expérience, je peux remettre mes jeans, une semaine après environ. Alors, vous pensiez qu’il était impossible de sécher vos vêtements en plein gel ou de limiter l’humidité dans votre salon ? Suivez-moi, je vous dévoile les secrets bien gardés de nos aïeules !

Le froid est, en réalité, un allié inattendu !

Honnêtement, je pensais que sécher le linge à l’extérieur était contre-intuitif, voire mission impossible ! Pourtant, et apparemment ma voisine dispose de vêtements secs même en hiver, cela est possible grâce à un phénomène appelé sublimation. Passons à la « partie scientifique » : en hiver, lorsque les températures chutent sous zéro, l’eau contenue dans les fibres du linge passe directement de l’état solide à l’état gazeux. Le linge durcit, devient presque rigide, mais il perd une grande partie de son humidité au passage. Ainsi, et assez étrangement, les journées les plus froides sont les plus propices au séchage de vos vêtements en extérieur, car le linge gelé sèche très vite (regarder la vidéo en fin d’article). Une fois que le linge sera gelé et solidifié, il est conseillé de le rentrer en prenant soin quand même de disposer une serviette éponge ou de le suspendre au-dessus de la baignoire.

Quelques astuces pour étendre son linge en extérieur en hiver…

Pour gagner du temps, utilisez les éléments naturels et, en l’occurrence, le Soleil évidemment ! Ainsi, placez votre Tancarville dans un endroit bien exposé au soleil, même en hiver, et protégé du vent trop violent est plutôt conseillé. De plus, privilégiez les textiles fins, qui sèchent plus rapidement et secouez bien vos vêtements avant de les étendre pour éliminer le surplus d’eau. Pour accélérer le séchage, une autre astuce consiste à réaliser un second essorage au maximum de tours/minute autorisés par votre lave-linge.

Le séchage à l’extérieur n’est pas toujours possible alors comment faire ?

Quand le séchage en extérieur est impossible, il faut s’adapter à l’intérieur. Première règle d’or : choisissez la bonne pièce pour étendre votre linge. La salle de bain, bien ventilée, est souvent idéale, mais le salon ou une pièce peu fréquentée avec une bonne circulation d’air feront aussi l’affaire. Vous pouvez utiliser un déshumidificateur ou encore une fois une astuce de grand-mère : un bol de gros sel placé sous l’étendoir… Il va absorber l’humidité en un rien de temps ! Je vous rappelle que le sel est un matériau naturel dit hygroscopique, ce qui signifie qu’il attire et retient naturellement l’humidité présente dans l’air.

Enfin, et je vous ai déjà parlé de la technique arc-en-ciel, disposez votre linge stratégiquement sur l'étendoir. Les vêtements épais doivent être espacés pour favoriser la circulation de l'air, tandis que les petits textiles peuvent être suspendus en hauteur pour profiter de la chaleur ambiante.