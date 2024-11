Smash Burger, c’est quoi ce nouveau burger croustillant dont tout le monde parle ?

Le dimanche après-midi, j’ai un petit rituel de détente : regarder l’émission 66 Minutes sur M6 et découvrir des reportages inédits. Le 10 novembre dernier, celui consacré aux « Smash Burger » m’a interpellé, car j’ignorais leur existence. Apparemment, ce petit hamburger, venu des États-Unis évidemment, ferait un véritable carton en France. Dans le reportage, un jeune touriste américain avance même que les Smashs Burgers français sont meilleurs qu’aux États-Unis. Et, en regardant le reportage, je me dis qu’effectivement, je goûterai bien ce burger original. Mais, alors, qu’est-ce qu’un Smash Burger ? Que contient-il ? Et, comment le préparer vous-même. Je vous explique tout immédiatement.

Une viande écrasée et caramélisée

Dans le reportage, on observe le cuisinier, frapper assez violemment des boulettes de viande hachée, disposées sur une plancha allumée à 250 ° C. Il « smashe », donc écrase la viande, d’où le nom de smash burger. La boule de viande devient une fine lamelle, qui posée sur la surface de cuisson bien chaude se caramélise instantanément. Cette technique crée une fine croûte croustillante à l’extérieur, tandis que l’intérieur reste moelleux et juteux. Exit les steaks hachés XXL dans les burgers, place à la viande smashée. Les clients ne tarissent pas d’éloges, les Smashes Burger sont délicieux. Et, au regard de la file d’attente qui se forme devant le restaurant du reportage, on se dit qu’effectivement, cela doit être délicieux. La viande est ensuite accompagnée de divers ingrédients comme du fromage fondu, des pickles, des oignons et une sauce spéciale. Le Smash Burger reste minimaliste et se concentre sur le goût.

Les accessoires nécessaires pour réaliser votre Smash Burger

Pour réussir un smash burger parfait à la maison, quelques accessoires et ustensiles spécifiques sont nécessaires. Il vous faut une plaque de cuisson ou une plancha, car la chaleur pour saisir la viande doit être très élevée pour former le croustillant autour de la viande. Une poêle en fonte pourra aussi faire office d’élément de cuisson. Il vous faut aussi et surtout, la « presse-burger », l’accessoire indispensable pour écraser la viande d’un coup, en la recouvrant avant de papier sulfurisé. De plus, pensez à vous équiper d’une spatule fine, en métal, pour retourner la viande sans la casser.

Une petite recette de Smash Burger

Si je reprends la recette du reportage, voici les ingrédients utilisés pour fabriquer quatre Smashes Burgers :

500 g de viande hachée (préférez du bœuf avec environ 20 % de matière grasse pour plus de saveur)

Sel et poivre

12 tranches de fromage cheddar (3 par sandwich)

4 petits pains à burger

Des pickles (gros cornichons)

Des oignons crus coupés finement

Une sauce (moutarde – ketchup dans le reportage)

Pour la préparation, il faudra donc former 4 boules de 125 g, puis allumez votre appareil de cuisson, afin qu’il atteigne la plus haute température possible (200 à 250 °C). Venez ensuite écraser votre boule de viande à l’aide de la presse directement sur la plaque de cuisson. Laissez cuire environ une minute par face, salez et poivrez. Ajouter ensuite le fromage sur la viande, et donc sur la plaque de cuisson. Laissez cuire encore une minute pour que le fromage fonde et que le steak soit bien cuit. Enfin, assemblez les burgers et servez immédiatement : le smash burger se déguste chaud, de préférence accompagné de frites croustillantes ou d’une salade pour un repas complet. Et vous ? Vous connaissiez déjà le Smash Burger ? Allez-vous tenter l’expérience de les réaliser chez vous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

