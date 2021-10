En Afrique, les équipe anti-braconnage se munissent désormais de moto électriques silencieuses !

De nombreuses régions d’Afrique sont touchées par des phénomènes de braconnage de plus en plus réguliers. Beaucoup de mesures sont prises par les autorités locales mais en vain. Le braconnage prend de plus en plus d’ampleur sur certains territoires et deviennent un vrai problème.

Depuis janvier, une société suédoise de motos électriques contribue aux mesures anti-braconnage dans la brousse africaine. En effet, la société suédoise Cake s’est associée au Southern African Wildlife College ainsi qu’à Goal Zero, afin de munir les gardes forestiers de moto électriques.

Les gardes forestiers équipés

Avant l’arrivée de la société Cake, l’équipe anti-braconnage utilisait des motos à essence pour patrouiller dans la brousse et espérer surprendre les malfaiteurs. L’inconvénient est le bruit engendré par ces 2 roues, et c’est justement sur ce point qu’intervient Cake.

Dotée d’une station de charge solaire mobile de Goal Zero, les motos électriques peuvent être utlisées à bonne distance de toute source d’éléctricité, ce qui est très pratique dans ces zones vastes et sauvages.

Selon Mfana Xaban, chef de l’équipe, les motos à essence étaient non seulement bruyantes mais également lourdes et coûteuses. Lui et son équipe se réjouissent de cette collaboration: en effet, grâce aux motos Cake, l’équipe devient beaucoup plus discrète et augmente ses chances de surprendre les braconniers en pleine activité.

L’AP Kalk, la moto électrique développée par la société Cake

Pour développer l’AP Kalk, la société suédoise s’est inspirée de son précédent modèle, Kalk OR. Quelques modifications ont cependant été apportées afin de rendre leur moto plus habile dans la brousse. Cadre allégé, transmission scellée, suspension plus robuste, jantes enveloppées dans des pneus tout-terrain… La moto électrique AP Kalk devient parfaite pour patouiller dans des zones difficiles.

Mais ça ne s’arrête pas là, Cake a pensé à tout ! Un porte-bagages arrière est désormais inclus afin de pouvoir transporter le matériel médical. De plus, la moto s’équipe d’un puissant phare Silva pour les patrouilles nocturnes. De quoi inquiéter les braconniers.

Pour finir, le logiciel de transmission a lui aussi connu quelques modifications, et trois modes de conduite sont désormais disponibles: Le premier permet une vitesse maximale de 45 km/h avec une autonomie de 3 à 4 heures. Le second se compose d’une vitesse maximale de 70 km/h et d’une autonomie de 1 à 2 heures. Le dernier mode de conduite, quant à lui, permet d’atteindre la vitesse maximale du moteur avec une autonomie maximale d’1 heure. L’AP Kalk se compose de batteries amovibles de 2,6 kWh.

Pour permettre à la plupart des équipes de braconnage de posséder l’AP Kalk, Cake a mis en place un pack caritatif: il permet aux 50 premiers acheteurs d’en acheter un second afin de l’offrir en don au Southern African Wildlife College. Attention cependant, il n’est pas à la portée de toutes les bourses: disponible pour un prix d’environ 21 500 €, il comprend sa propre station de recharge solaire Goal Zero.

Les acheteurs qui acquerront un pack caritatif recevront en continue les mises à jour des zones de conservation où l’AP est envoyé. De plus, les marges bénéficiaires de ces ventes reviendront au Southern African Wildlife College afin de poursuivre leur travail.