Bird dévoile sa nouvelle trottinette électrique pliable et encore plus légère, la « Bird Air » !

Fondée en 2017, l’entreprise californienne Bird figure actuellement parmi les références mondiales en matière de location de trottinettes électriques en libre service. Plutôt que de dépendre de solutions tierces, elle s’efforce de concevoir les moyens de transport qu’elle propose à ses clients.

Ainsi, en 2019, elle a lancé la trottinette électrique Bird One. Malgré son autonomie de 50 km, cette dernière se montrait peu pratique en raison de son poids de plus de 15 kg. À cela s’ajoutaient un design non pliable ainsi qu’un prix de vente supérieur à 1000 dollars. Cherchant à mieux nous satisfaire, Bird vient alors de lever le voile sur une trottinette électrique moins coûteuse et, surtout, facile à transporter.

Une trottinette électrique plus pratique

La Bird Air est non seulement pliable, elle est également légère. En effet, elle ne pèse que 13,6 kg grâce à sa structure en aluminium. En dépit de son poids assez faible, elle offre tout de même une capacité de charge allant jusqu’à 100 kg. Ses pneus tubeless sont semi-solides.

Côté performances, la Bird Air possède une vitesse de pointe de 25 km/h ainsi qu’une autonomie de 25 km, soit la moitié de celle du modèle précédent. Bien que le constructeur n’ait pas spécifié la puissance du moteur, ce genre d’engin est généralement propulsé par un bloc de 250 W à 300 W. La capacité de la batterie, elle, est de 180 Wh (36 V, 5 Ah).

Prix et disponibilité

La trottinette électrique Bird Air comporte en outre des phares LED pour une conduite nocturne sereine. Le freinage est de type régénératif. La société affirme que son nouveau produit a reçu pas moins de 30 certifications aux États-Unis et dans le monde. Une première pour une trottinette électrique !

Crédit photo : Bird

La connectivité Bluetooth est essentielle dans la mesure où elle sert de pont entre la trottinette et l’application Bird. Grâce à cette dernière, l’utilisateur pourra déverrouiller, verrouiller, localiser et suivre la Bird Air.

La Bird Air est d’ores et déjà en vente sur le site de la société et chez Target au prix de 599 dollars. Elle se décline en deux coloris : Jet Black et Sonic Silver. À noter que Bird prévoit un lancement international, mais ce ne sera pas avant novembre.