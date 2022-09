Optibike : Powerstorm MBB, le moteur de vélo électrique (2500W) le plus puissant au monde ?

Le vélo électrique fait partie des moyens de circulation écologiques dits « doux ». Il séduit notamment en raison du fait qu’il permet de contribuer au désengorgement des villes, et ce, sans que l’on ait besoin de fournir d’importants efforts physiques. Il est généralement plus rapide qu’une bicyclette classique, mais sa performance dépend surtout du moteur à bord.

Fruit de plusieurs années de recherche et développement

Optibike, un constructeur américain de vélos électriques, a établi une nouvelle norme en matière de puissance grâce à un moteur haute performance : le Powerstorm MBB (Motorized Bottom Bracket). Malgré la réglementation américaine limitant la puissance des moteurs de VAE à 750 watts, le Powerstorm MBB, étant dédié aux vélos tout-terrains, déroge à la règle. Ayant été mis au point au cours de ces 4 dernières années, il est actuellement le moteur pour vélo électrique le plus puissant au monde dans sa catégorie de poids. Il faut savoir qu’Optibike développe lui-même ses moteurs afin de pouvoir contrôler et améliorer les performances de ses vélos.

Des matériaux choisis avec soin

Le MBB Powerstorm est le fruit de plus de vingt-cinq ans d’expérience dans la conception de vélos électriques, a déclaré Jim Turner, fondateur et PDG d’Optibike. L’ensemble du processus de fabrication du moteur se déroule au Colorado, dans l’usine de l’entreprise. Les engrenages, le boîtier et les autres composants internes sont fabriqués à partir d’aluminium massif 6061, un matériau à la fois léger et robuste. Quant au moteur et à la boîte de vitesses, ils ne disposent d’aucune pièce moulée, ce qui optimise la résistance globale. Les pièces sont assemblées à la main et testées une par une.

Un moteur aux puissances phénoménales

Ce nouveau moteur de 4 kg atteint une puissance de pointe de 2500 watts, soit environ 3,3 chevaux. Quant à la puissance nominale continue, elle est de 1750 watts. Grâce à cette particularité, le premier vélo d’Optibike qui en est équipé est capable de dévaler des pentes raides de plus de 40 degrés. Le diamètre du boîtier a été élargi de 128 millimètres par rapport au dernier modèle développé par la marque et le poids réduit de 10 %. Cette conception a permis la mise en place d’engrenages plus gros qui améliorent la fiabilité et la longévité. De plus, le fonctionnement est plus silencieux et beaucoup plus fluide que celui des précédentes versions. Malgré ces performances inégalées du Powerstorm MBB, il semblerait que les cyclistes américains préfèrent encore les vélos électrique avec un moteur aux limites de puissance légales, probablement, pour éviter les contraintes liées à l’immatriculation et à l’assurance. Plus d’informations : optibike.com