Et si faire du vélo comportait moins de risque dans le futur qu’actuellement ? Avec la forte augmentation des déplacements à vélo, les risques d’accident pour les cyclistes, ont, eux aussi, fortement augmentés. Mais cela pourrait bientôt changer ! Et ce, grâce à un vélo intelligent qui serait capable de « lire dans les pensées » du cycliste !

Un dispositif actuellement en cours d’élaboration par des scientifiques de l’Université Monash, d’IBM et de l’Université britannique de Southampton. Et s’il arrive à être commercialisé, il pourrait probablement éviter de nombreux accidents. Présentation.

Même si les vélos se font de plus en plus nombreux dans les villes de France, leur sécurité n’est pas toujours assurée. Quant aux pistes cyclables, même si l’effort des municipalités semble aller vers leur construction, il y a encore du travail. La sécurité, c’est sur ce point que porte cette étude actuellement menée en Australie.

Le prototype réalisé consiste en un électroencéphalogramme qui serait relié directement au cerveau du cycliste. En mesurant l’activité électrique du cerveau, l’ordinateur relié serait capable de transmettre les instructions au moteur du vélo… électrique il va de soi ! Si le champ de vision du cycliste est réduit par un véhicule ou un obstacle alors l’accélérateur deviendra inopérant… Il pourra continuer à pédaler mais aura plus de temps pour appréhender le danger. Une fois la vision parfaite, le vélo accélérera de nouveau !

For #chi2020 virtual parties, we share our work: Using peripheral awareness as a neurological state via EEG in real-time as an integration approach between the rider's field of view and the eBike's engine support. https://t.co/kahtsXjaEi pic.twitter.com/SetSjBi0Um

— Josh Andres (@ExperiencePlay) April 27, 2020