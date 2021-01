Cette entreprise allemande conçoit d’étonnants fat-bikes tout-terrains et électriques

La réalité est incontestable, les ventes de véhicules électriques connaissent un essor sans précédent. Aux côtés des voitures et motos électriques, le vélo électrique a ses adeptes. Il faut même dire qu’il s’agit de la solution de mobilité la plus en vogue de nos jours dans de nombreuses villes. Conscient de ce boom spectaculaire, Ossian Vogel a lancé sa propre entreprise de fabrication de vélos électriques.

Dénommée Urban Drivestyle, celle-ci découle d’une activité que l’entrepreneur allemand avait menée quelques années auparavant à Majorque, en Espagne. À cette époque, en tant que loueur de vélos, Vogel passait la plupart de son temps libre à concevoir à la main des prototypes de vélos électriques. Une passion qui est désormais devenue un véritable business avec la naissance d’Urban Drivestyle.

Des vélos électriques pas comme les autres

Comme l’explique energyload.eu, ce qui rend les modèles de chez Urban Drivestyle uniques, c’est leur design pensé pour un usage tout-terrain. Ils se démarquent par leurs gros pneus et leur structure suffisamment robuste pour permettre de transporter deux personnes à la fois.

Loin d’être un simple aspect pour agrémenter l’apparence, l’utilisation de gros pneus vise à augmenter l’adhérence. Une particularité qui est essentielle non seulement pour affronter la jungle urbaine (par mauvais temps entre autres), mais aussi pour rouler sur des terrains accidentés.

Le poids constitue bien évidemment un inconvénient majeur en raison des dimensions des roues, mais Urban Drivestyle estime que la capacité à se déplacer convenablement quelle que soit la condition météorologique est encore plus importante.

Des vélos électriques 20 x 4

Il faut savoir que la jeune pépite est basée dans le quartier berlinois d’Oberschöneweide. Et d’après le média mentionné plus haut, elle met l’accent sur les vélos électriques de type 20 × 4 (20 étant le diamètre des pneus en pouce et 4 leur épaisseur, également en pouce). Urban Drivestyle fabrique en même temps des vélos électriques de loisirs et des vélos électriques destinés au transport de marchandises afin de mieux répondre aux besoins des clients.

De plus, elle s’assure de mettre à la disposition de ces derniers les pièces détachées dont ils peuvent avoir besoin. Une initiative qui devrait résoudre le problème de manque de pièces de rechange rencontré par de nombreux électrocyclistes. Enfin, sachez que la start-up allemande a pu lever 1,5 million d’euros au printemps. Ce fonds servira entre autres à relocaliser toute la chaîne de valeur en Allemagne. En effet, depuis sa création, l’entreprise travaille essentiellement avec des sous-traitants asiatiques.